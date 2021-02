Sputnik V by měla nejprve schválit Evropská léková agentura, říká Petříček

Prezident Miloš Zeman řekl televizi Prima, že se obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli vakcíně Sputnik a že to bylo po dohodě s premiérem Andrejem Babišem. Věděla vláda o tom, že prezident Zeman obrátí na Putina kvůli vakcíně Sputnik V?

Na jednání vlády se o tom nehovořilo, ani jsme o tom nebyli informováni. Z veřejných zdrojů o tom, že se pan prezident obrací na ruskou stranu kvůli možnosti využití Sputnik V víme, nicméně ministerstvo zahraničí v tomto nebylo osloveno, aby učinilo jakékoliv kroky.

Víte o tom, že by o to prezidenta požádal premiér?

O tom nevím, o tom jsme nehovořili.

Prezident Zeman řekl, že by nebyl souhlas Evropské lékové agentury (EMA), ale že by mu stačil souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby mohla být vakcína v Česku používána. Byť to zdravotní otázka, nejen politická, jaký na to máte názor vy?

Předchozí vakcíny byly schvalovány Evropskou lékovou agenturou. Myslím, že bychom měli postupovat stejně. Ve chvíli, kdy bude vakcína registrována, bude odsouhlaseno její používání příslušnými autoritami, příslušnými úřady, tak jsem přesvědčen, že bychom měli použít vakcínu, která bude dostupná. Vakcína není o politice, tady myslím, že tady se všichni shodujeme.

Nestačil by podle vás souhlas od SÚKL?

Asi by podle našeho právního řádu stačil, nicméně dosud jsme chtěli mít potvrzení i od Evropské lékové agentury. Pokud by se postupovalo jinak, tak by to bylo nutné odůvodnit, aby se vyvrátily jakékoli pochybnosti, jakákoli rizika.

Byla o tom diskuse na jednání ústavních špiček na Hradě? V oficiálním zápisu z jednání je napsáno, že cílem je, aby každý kdo o to má zájem, byl očkován, a že prioritou zůstává dodání dostatečného množství vakcín z různých zdrojů. Informoval vás na tom jednání prezident Zeman o dopisu do Ruska Putinovi?

Na jednání ústavních činitelů o tomto dopise řeč nebyla.

Premiér Andrej Babiš v pátek po jednání vlády vyvracel spekulaci, že budete vy a ministr zdravotnictví Jan Blatný vyměněni. Naznačil vám někdo, že je vaše pozice ve vládě ohrožena? Naznačoval vám něco takového premiér či někdo z ČSSD?

Já jsem v pátek hovořil s předsedou Janem Hamáčkem. Označil to za spekulace a já se k tomu dále vyjadřovat nechci. Vnímám to také jako spekulace.

Může to souviset se sjezdem ČSSD a s tím, že jste se přihlásil do boje o post předsedy?

Nechci opravdu rozvíjet spekulace. V sobotu proběhlo jednání předsednictva ČSSD. Věnovali jsme se především epidemiologické situaci, k tomu, jak chce sociální demokracie přispět k řešení krize.

Vy sám se nechystáte z vlády odejít v souvislosti s tím, že jste řekl, že nechcete, aby se po volbách už sociální demokracie účastnila vlády s hnutím ANO?

Moje rozhodnutí kandidovat na předsedu ČSSD nesouvisí s tím, jestli sociální demokracie bude či nebude ve vládě. Chci se věnovat tomu, kam bude ČSSD směřovat v příštích letech.

Musíme teď výrazně zpřísnit, aby se situace zlepšila

Na předsednictvu ČSSD jste se dohodli, že budete požadovat uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu, nejméně do doby zavedení povinného testování zaměstnanců. Už se o této možnosti někdy hlasovalo ve vládě. A bude pro to tedy ČSSD při pondělním jednání vlády pro tvrdší lockdown než je nyní?

Na vládě se o tom ještě nehlasovalo. Diskuse se k tomu vedla ve velmi obecné rovině. Jednání předsednictva sociální demokracie zdůraznilo, že je potřeba na krátkou dobu opatření zpřísnit natolik, aby se situace výrazně zlepšila a následně jsme se mohli postupně odpovědně vracet k normálnímu životu.

V pondělí se o tom tedy hlasovat bude a ČSSD pro to bude hlasovat?

Věřím, že v pondělí se o tom budeme bavit.

Podle vaší kolegyně ve vládě, místopředsedkyně sociální demokracie a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je vás ve vládě s tímto názorem šest a že potřebujete další dva hlasy. Minimálně jeden ministr za ANO je tedy i pro dočasné zavření průmyslových firem. Je i podle vás takové rozložení sil ve vládě, že už máte šest hlasů?

Nebudu předjímat, jak ta debata, kterou chceme, v pondělí dopadne. Určitě to není o tom, že by pět ministrů za sociální demokracii chtělo zpřísnit ta opatření, aby se situace zvrátila a abychom ji mohli dostat plně pod kontrolu, odlehčit zdravotníkům a také již připravovat režim, abychom se mohli vracet k normálu během jara. Věřím, že o tom povedeme věcnou debatu. Bylo by dobré si taky vyslechnout názory Svazu průmyslu a dopravy, odborů, respektovaných ekonomů. Je lepší přijmout krátkodobá razantní opatření, než mít dlouho poloviční opatření.

Je v tomto na vaší straně i ministr školství Robert Plaga, protože krátkodobý tvrdý lockdown i průmyslu by mohl pomoci vrátit potom dříve do škol žáky?

Určitě jedna z priorit je, aby se děti mohly vrátit dříve do škol. To je i moje priorita. S panem ministrem Plagou jsem o tom nehovořil, ale i pro něj je důležité, aby nezůstávaly děti zbytečně dlouho doma. Online výuka není plnohodnotná náhrada za klasickou výuku ve školách.