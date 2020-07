V Čechách bych řekl Gipsy Lives Matter, prohlásil exministr Schwarzenberg

Příští rok už nebudete kandidovat do Sněmovny. Vrcholnou politiku, parlament, opustíte v době, kdy světem zmítají různé krize a nepokoje, je tu hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), různě po světě jsou svrhávány sochy, třeba i Kryštofa Kolumba...

Podívejte, já doufám, že ještě nezemřu, tak budu k slyšení. Ozvu se, když bude potřeba, ale myslím, že nemusím sedět ve Sněmovně. Hlavně to už není účelné vzhledem k tomu, že jsem ohluchl. Když člověk nevidí na jedno oko, ohluchl a pajdá jako prezident, tak bych měl pomalu z té funkce odstoupit.

Svrhávání soch je opravdu podivná móda. V Anglii řešili i sochu Powella (zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella - pozn. red.), já jsem starý skaut, tak mě to pobouřilo. Nebo co se děje v Americe. To, že v 18. století tam byli otroci, to vím taky. Nemůžeme ale posuzovat pohledem jednadvacátého století osmnácté století, to je blbost.

Je pro vás to, co se odehrává v dnešní době…?

….blázinec.

Je pro vás srozumitelné, co se teď ve světě děje, co vypuklo?

Rozumím mnohému, ale to neznamená, že bych to nepovažoval za blázinec.

Když šel nedávno na americkou ambasádu prezident Miloš Zeman, řekl tam, že název hnutí Black Lives Matter je rasistický a že All Lives Matter (Na všech životech záleží).

Samozřejmě na všech životech záleží, i na životech hovad, která se tím ohánějí. To bych nepopíral. I na jejich životu záleží. To neznamená, že hnutí Black Lives Matter nemá oprávnění vzhledem k blbé situaci lidí s tmavší pletí v Americe. V Čechách bych řekl Gipsy Lives Matter.

Co říkáte tomu, jak celkově vystupuje prezident Miloš Zeman?

Jeho působení je horší, než jak jsem očekával.

Ještě k tématu prezidentství. Když se podíváte na současné politiky nebo na další významné osobnosti ve společnosti, je někdo, kdo má na to být budoucím prezidentem?

Asi bude, ale já ho ještě neznám.

Musí to být někdo, kdo má charisma a může zvítězit

Nemáte nějakého favorita?

Ne. Uvidíme, kdo se ještě vynoří. Bylo by blbé, kdyby opozice zase postavila nějakého nevinného profesora, který se v politice nevyzná. To nemá smysl. Může být osobně ctihodný, ale v okamžiku, kdy musí býti zvolen všeobecnou volbou, tak to musí být někdo, kdo na to má politické charisma a kdo opravdu může zvítězit.

Může země takové velikosti jako Česká republika, když se podíváte i zpětně na svou kariéru ministra zahraničí, něco opravdu zásadního ovlivnit v evropské nebo i ve světové politice?

U světové politiky sotva někdy. U evropské politiky může. Diskuse, kterých jsem se účastnil, byly velice otevřené. Někdy vyhrajete, někdy prohrajete.

Jak si podle vás počíná předseda Senátu Miloš Vystrčil, který oznámil, že pojede na Tchaj-wan? Je to správný krok?

Plní slovo svého předchůdce, což je dobré. Já jsem byl také na Tchaj-wanu. Je to přece jen země, která má přes 20 milionů obyvatel a velké investice v České republice. Nevidím nejmenšího důvodu, proč by se tam nemělo jezdit. Je to na rozdíl od pevninské Číny demokracie a právní stát. A toho bychom si měli vážit a ty vztahy pěstovat.

Ideální spojence nechceme, ideální spojenci totiž v reálném světě neexistují. Já osobně bych chtěl, aby do toho šly všechny demokratické opoziční strany. Tedy nikoliv SPD, nikoliv komunisté.

Poradil byste cestu na Tchaj-wan i ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi?

To by záviselo na okolnostech. Jako ministr zahraničí jsem tam nebyl, ale zato jsem se sešel s dalajlámou, toho také Číňani nemají rádi. Nemusí tam jako ministr zahraničí jezdit, ale měli bychom pěstovat vztahy jak hospodářské, tak další. Měli bychom se teď starat také o nebohé obyvatele Hongkongu.

S Petříčkem a také s bývalým ministrem Lubomírem Zaorálkem jste napsali velký článek k situaci v Izraeli. Vzbudilo to v České republice trochu rozruch, pravděpodobně v Izraeli ještě větší, protože jste kritizovali plán anexe části území Západního břehu. Když se na to podíváte zpětně, nic byste na něm neměnil? Myslíte, že to byla správná akce?

Ještě jsem se na to podíval před třemi dny a neshledal jsem nic, co by neodpovídalo pravdě.

Petříček je jeden z nejlepších. Po dlouhé době

Myslíte, že Petříček je dobrý ministr zahraničí?

Jo. Jeden z nejlepších po dlouhé době.

První polovina roku 2020 byla ovlivněna koronavirem. Spousta evropských států se uzavřela do sebe, přestaly jakoby komunikovat. Česká republika musela nakupovat zdravotní pomůcky od Číny. TOP 09 je výrazně prounijní strana. Jak vnímáte, že se tak zachovaly státy Evropské unie, které přestaly spolupracovat a každý si hájil jen to své?

Posiluje mě to v názoru, že by Evropská unie měla být posílena, aby ta spolupráce byla užší, aby se nic takového nestalo.

Premiér Andrej Babiš opakovaně dává najevo, že pokud on na to bude mít vliv, Česká republika euro nepřijme. Nevzdaluje se nám euro?

Pro mě přijetí eura není dogma. Jsou různé názory. Český průmysl by to velice uvítal, kdybychom ho přijali. Pro mě je to otázka, která se musí řešit pragmaticky, nikoli ideologicky. Už jsme, naše hospodářství, zralí na to, abychom na euro přišli. Nejsme v situaci jako byli Řekové nebo Portugalci, kteří přijali euro, když na to ještě neměli. My na to máme, ale jestli ho přijmeme, ať rozhodne národní banka, ministerstvo financí a tak dále.

Ještě k zahraničí politice – pod vedením prezidenta Donalda Trumpa se Spojené státy americké uzavírají trochu do sebe a trochu odtahují ruce i od NATO a Evropy. Starají se o své záležitosti. Jsou Američané pro nás ještě takovou garancí?

Nemáme nikoho lepšího, je mi líto. Musíme pracovat na tom, abychom to spojenectví udrželi, prozatím nevidím nikoho lepší než jsou Spojené státy americké a NATO.

Myslíte, že se chování Američanu změní, až Trumpa vystřídá jiný prezident?

Myslíte Bidena? Ten se na to určitě bude dívat odlišně. Navíc se zdá, že budoucí prezidentské volby vyhraje.

Pojďme k domácí politice. V neděli uvedl Miroslav Kalousek, že nebude znovu kandidovat do Sněmovny, v pondělí jste to zopakoval a potvrdil také vy. Je to vlastně také odcházení otců zakladatelů TOP 09 po 12 letech. Nejde tak vlastně strana, kterou jste společně založili, do zapomnění?

Vůbec ne. Nesmíme zapomenout, že máme v čele strany vynikající mladou ženu. Markéta (Pekarová Adamová, pozn. red.) je opravdu politický talent, má politické instinkty. A vede tu stranu dobře. Má po boku Tomáše Czernina, ten má velký respekt naopak na českém venkově. Je tam spousta další lidí, kteří jsou skvělí a bezvadní. Žádná strana nesmí být postavena jen na zakladatelích, to je blbost. Strana musí žít samostatně, bez ohledu na ně a TOP 09 má nejvyšší čas, aby žila samostatně.

Přece jen, něco jste řekl v pondělí vy, něco řekl o den před vámi pan Kalousek. Domluvili jste se, že to oznámíte téměř společně?

Ne. To byla čistá náhoda. Já jsem to našim straníkům říkal již před několika měsíci, že už nebudu kandidovat. Ohluchl jsem, špatně vidím, pajdám jako prezident. Jsem už dědek starej a proto nechci kandidovat.

Zmínil jste současnou šéfku strany TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Sněmovní volby se blíží, má podle vás TOP 09 šanci znovu se do Sněmovny dostat?

Já jsem o tom přesvědčen.

Samostatně, nebo v koalici?

Podívejte se, do Sněmovny bychom se dostali i samostatně, ale výsledek by byl nízký, okolo pěti šesti procent, obávám se. Tudíž se naše strana musí spojit, aby vznikl větší celek.

A kdo je podle vás ideálním spojencem?

Ideální spojence nechceme, ideální spojenci totiž v reálném světě neexistují. Já osobně bych chtěl, aby do toho šly všechny demokratické opoziční strany. Tedy nikoliv SPD, nikoliv komunisté.

Vaše představa o nějakém předvolebním bloku je tedy širší, než například u pana Kalouska? Ten naopak mluvil o bloku ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Se starosty také nepočítá a Piráti jsou podle něj progresivní levice.

On má přísnější mantinely než já.

V předvolebním bloku má být i STAN

Takže podle vás jsou cestou i Piráti a STAN?

Za každou cenu tam musí být i STAN. S nimi jsme svého času spolupracovali, i když je to někdy obtížný partner. Ale ve straně mají vynikající lidi, jako je například Rakušan nebo Farský. Já osobně bych je měl po boku velice rád. Piráti spolupracovat nechtějí, takže o nich ani neuvažuji, ale bylo by dobré, kdyby se připojili.

Myslíte, že k utvoření nějakého takového bloku pomůže, když u toho nebude Kalousek? Toho dost lidí uznává, ale zároveň je spousta lidí, kteří ho nenávidí.

Největší předsudky proti němu měli lidovci. Když jsem to poprvé navrhli, tak prohlásili, že s Kalouskem do toho nikdy nepůjdou. Teď Kalousek ohlásil, že nebude kandidovat, tak doufám, že budou ochotnější.

Když jsme u té spolupráce, na posledním jednání Sněmovny před prázdninami se stala zajímavá věc. Poslanci dali premiérovi Andreji Babišovi mandát, aby při jednání špiček Evropské unie podpořil Plán na podporu oživení Evropy počítající s rozdělení 750 miliard eur. Souhlasili s tím vládní i někteří opoziční poslanci. Kdo však hlasoval proti byla třeba ODS. Té se často vyčítá, že je to euroskeptická strana...

Je. To se jí nevyčítá, je to konstatování faktu.

Je pochopitelné, že se jako strany chcete domluvit, abyste porazily současného premiéra. Ale lze sjednocovat vodu a oheň? ODS a TOP 09, které mají tak rozdílné názory na Evropskou unii.

Evropská unie je jediná otázka, u které máme takto velice odlišné názory a stanoviska. To máte pravdu.

Myslíte si, že i to se dá překonat?

Velice obtížně. Můžeme však také udělat spojenectví, kde by například tato kapitola bude přenechána k volnému hlasování.

Když jste potvrdil, že budete končit ve vrcholové politice, uvedl jste, že budete věci i nadále komentovat. Mě zajímá, zda nyní můžete okomentovat vaši stranu, TOP 09 a její „politickou kariéru“. Tedy zda dosáhla svého maximálního politického potenciálu?

Se stranou jsme udělali dost dobrých věcí, ale zároveň jsme udělali i chyby.

Nezvyšovat nejnižší důchody byla chyba

V čem jste chybovali?

O tom ví nejvíce Kalousek. Svého času, když jsme byli například ve vládě, tak já jsem byl pro to, aby se zvýšily ty nejnižší důchody a on chtěl šetřit. Měl pro to dobré hospodářské důvody, já jsem naopak říkal, že bychom přes to neměli jít. Dle mého názoru to byla chyba.

Co vy sám považujete za svůj největší úspěch v politice?

Zajímavé to například bylo, když jsme měli předsednictví v Evropské unii. Všechny naše body programu jsme prosadili, ačkoli jsme byli uprostřed toho svrženi. To je docela hezký výkon.

Vyčítáte si něco, že jste měl za ta léta ve vrcholové politice něco udělat, ale neudělal jste?

V některých věcech jsem měl být mnohem tvrdší, ale z mých chyb já bych musel hodně dlouho vybírat.