Děsí mě to, co terezínské básně dětí neříkají, říká historička Orensztajnová

Před čtyřmi lety jste spolu s muzikantem Effim Shoshanim spustila projekt zhudebněných básní dětí z terezínského ghetta When Memory Meets Art (Když se paměť setká s uměním). Sama jste prý teď překvapená, jak to celé dopadlo.

Všichni víme, co se s těmi dětmi stalo, ale už hůře chápeme, co tehdy cítily. Napadlo mě, že zhudebnění jejich básniček nám může pomoci jim více porozumět. Chtěla jsem vyprávět příběhy, jelikož lidi nezajímá historie jako soubor faktů a dat, ale jako příběh. A teď ty příběhy také vytvářím. Díky projektu se mi už podařilo rozkrýt osudy tří dětí, které psaly básně v terezínském ghettu. Na začátku jsem měla jen básničku a podpis, nyní už jsem poskládala historii celé rodiny.