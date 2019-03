Reálné je snížit počet státních zaměstnanců o 5 procent, říká Hamáček

Znamená průběh sjezdu ČSSD, že se strana usmířila s prezidentem Zemanem, který řekl, že bude sociální demokraty znovu volit?

Po celou dobu, kdy jsem ve funkci předsedy sociální demokracie, jsem se snažil o korektní vztahy s prezidentem republiky. Nevidím důvod, aby ČSSD otevírala další střety, když má dost práce s prosazováním svých priorit ve vládě. Dělal jsem pro korektní vztahy s prezidentem maximum a to jeho vystoupení na sjezdu je završením těchto mých snah.

Na jeho vystoupení na sjezdu ČSSD reagoval šéf ODS Petr Fiala, že sociální demokracie bude v područí prezidenta Zemana a premiéra Andreje Babiše. A lídr TOP 09 Jiří Pospíšil vám popřál, abyste nebyl jejich fackovací panák. Připadáte si v područí Zemana s Babišem?

Já bych jim popřál více nadhledu. Pokud chtějí někomu gratulovat, tak mu mají pogratulovat, pokud ho chtějí napadat, tak nemají gratulovat. Tohle není důstojné. Já se necítím v područí Andreje Babiše ani Miloše Zemana. S ANO vedeme celou řadu programových střetů a bude to tak i do budoucna, protože my jsme středolevá strana, hnutí ANO není programově úplně ukotvené a momentálně to vypadá, že se chce posouvat doprava.



Zaujalo mě, když byl zvolen Roman Onderka vaším zástupcem, že o sobě řekl, že on bude býk, který bude rozrážet zdi. Neobáváte se, že může rozrazit i zatím fungující spolupráci s Andrejem Babišem?

Roman Onderka byl roli statutárního zástupce od rezignace Jiřího Zimoly. Chodil i na koaliční jednání. Má trošku jiný politický styl, to je pravda...

Je to „ranař“?

Je prostě jiný. Myslím, že se můžeme dobře doplňovat?

Jak jste spokojen se složením nového vedení ČSSD?

Velmi. Jsou to všechno lidé, kteří jsou osobnosti, mají za sebou nezpochybnitelnou kariéru ať v politice vysoké či komunální. Já jsem říkal, že chci vyvážený mix centrálních a regionálních politiků, to se podařilo.

Petříček ukázal, že umí komunikovat s prezidentem

Nemůže trochu skřípat spolupráce mezi Hradem a ČSSD na to, že prezident Zeman si evidentně nepřál ministra zahraničí Tomáše Petříčka jako místopředsedu strany?

Určitě ne. Tomáš Petříček za tu dobu, co je ministrem zahraničí, ukázal, že je schopen komunikovat s panem prezidentem i s jeho kanceláří. Měl jsem možnost sedět na schůzce nejvyšších ústavních činitelů a komunikace byla velmi věcná. Pan prezident ho dokonce pochválil a ministru Petříčkovi se daří najít způsob komunikace i s ním.

Čekalo se na sjezd ČSSD i kvůli možným změnám ve vládě. Platí stále, že vy nevidíte důvod měnit kteréhokoli z ministrů za sociální demokracii?

Ne. Platí, co jsem řekl i před sjezdem. Žádné výměny nechystám.

Kdyby vám Andrej Babiš řekl, že chce některého z vašich ministrů vyměnit, tak mu řeknete, že to vetujete?

My jsme se dohodli s panem premiérem a on to potvrdil, tuším, že dokonce v rozhovoru pro MF DNES, že personální nominace jsou věcí ČSSD.

Co budete teď chtít ve vládní koalici prosazovat?

Potřebujeme se sejít ke koaličnímu jednání, které bylo už několikrát odloženo. Bude 17. března v neděli a bude celý den, abychom probrali všechna témata, která se nakupila. Státní rozpočet, revizi sociálních dávek, nové věci, se kterými přišlo ANO, jako je rušení plateb za státní pojištěnce. Potřebujeme celý den, abychom si to vydiskutovali.

Jaká je teď pozice ČSSD k tomu, že bylo mělo dojít ke škrtům v počtu státních zaměstnanců o deset procent, s výjimkou učitelů a ozbrojených složek?

Není to možné. Plošné škrty deset procent znamenají deset procent u veterinárních inspektorů, u pracovníků azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra...



Je nějaké nižší číslo u škrtů, které by sociální demokracie akceptovala?

To bude součást toho koaličního jednání. My připravujeme materiál, jaké jsou možné úspory, soustředíme se na slučování oddělení, podíváme se na to, jestli je třeba mít na každou agendu zvláštní úřad, jestli by nešlo sloučit.

Kolik lidí je podle vás reálné ušetřit?

Z mého pohledu to reálné číslo, které se dá ušetřit, ale systémově, je mezi třemi až pěti procenty, ale to neznamená, že to bude 3 až 5 procent všude.

Bez razantní změny na straně příjmů to ANO nevyjde

Hnutí ANO se dlouhodobě brání zvyšování daní, až na zdanění hazardu či novou digitální daň. Jak ho chcete přesvědčit, abyste prosadili třeba bankovní daň nebo progresivní zdanění?

Jsem přesvědčen, že to bez razantnější změny na straně příjmů, tím myslím třeba bankovní daň, prostě hnutí ANO nevyjde. Jak znám ministry za hnutí ANO, nedokážu si představit, že se smíří s návrhy, se kterými přišla ministryně financí Schillerová, protože u některých resortů je to likvidační. Slíbil jsem, že nebudu komentovat konkrétní čísla, ale u některých resortů by to znamenalo zastavení investiční výstavby. A to si vůbec nemůžeme dovolit.

Řekli vám buď premiér Babiš nebo ministryně Schillerová, že je reálným návrhem to, že by se škrtly dosavadní odvody státu za státní pojištěnce na zdravotní pojištění a že se místo toho zvýší odvody pro zaměstnance a firmy?

Měl jsem signály od ministryně Schillerové, že chystá nějaké změny. Řekl jsem jí, až to bude mít na papíře, můžeme si nad tím sednout. Pak jsem se dozvěděl přes média, jak to je ve větší míře detailu, ale stále oficiálně žádný materiál na stole není a jsem přesvědčen, že to nemá spočítané ani hnutí ANO. Vidím tam ale podstatně více rizik a nejsem sám. Přenášet zátěž ze státu na zaměstnance a zaměstnavatele je věc, která je velmi komplikovaná, takže já si myslím, že to, že stát platí za státní pojištěnce, je stabilizující faktor.

Byl byste schopen říci, že to ČSSD v žádném případě nepřijme?

Tak jak je to teď navrženo, je to pro nás nepřijatelné.

Řada populistů chce teplé místo v Bruselu

Pokud jde o evropské volby, co byste považoval za úspěch?

Jsem politický realista. Sociální demokracie se pohybuje v nějakém pásmu podpory veřejného mínění. Byl bych rád, kdybychom potvrdili tuto pozici. Evropské volby nejsou jednoduché, chystá se na ně mnoho politických podnikatelů a populistů, kteří si buď chtějí zajistit nějaké teplé místečko v Bruselu, ačkoli mají plná ústa protiunijní rétoriky. Nebo chtějí přispět k rozkladu evropského projektu. To nechceme připustit. My nevidíme k našemu členství v EU alternativu. Budeme to voličům vysvětlovat a přesvědčovat je, aby přišli volit.

Je možnost, že by se ještě letos znovu konal volební sjezd, kdybyste nezískali žádného europoslance?

Nevím, co by takový sjezd řešil. Že by odvolal vedení, kterému teď dal osmdesátiprocentní mandát, mi nepřijde jako smysluplné. Nezastírám, že cesta ČSSD zpět k vyšším číslům bude dlouhá. Neumím zázraky na počkání. Můj cíl byl situaci stabilizovat a udržet stranu kolem 7 procent pro tento rok. Museli jsme si projít rokem stabilizace a to se podařilo.

Na sjezdu jste schválili poměrně obecný programový manifest ČSSD. Je tam jedna věc, kterou bych chtěl, abyste mi vysvětlil. Vymezujete se tam proti šmejdům a proti „politickým šmejdům“. Píšete, že bezohlední jsou političtí šmejdi, hnutí na jedno použití, která pro hlas udělají cokoli. Koho jste tím mysleli?

To je formulace, která velmi dobře popisuje situaci nejen v České republice, ale obecně v Evropě. Ústup tradičních stran a příchod hnutí na jedno použití, která jsou schopna lidem slíbit cokoli, aby sliby zase opustila. Já si myslím, že můžete nalézt v České republice podnikatelské projekty, které když neuspěly, zmizely v propadlišti dějin a jejich představitelé si pak vytvořili nějaký další projekt a pokoušejí se z toho zase vytřískat maximum. Určitě budete souhlasit, že takový fenomén je v České republice také.