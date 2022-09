Blaško po roztržce: Okamurovi se musím smát, lidem jsem se nezpronevěřil

Jaký je skutečný důvod odchodu z SPD? Uvádíte, že vás podrazili.

Heledťe se, já jsem napsal těch důvodů asi osm. Pokud se nepletu. Podrobně jsem tam i popsal, proč. Více k tomu asi nedodám. (Plné znění dopisu naleznete na Facebooku Hynka Blaška, pozn. red.).

Předseda hnutí Tomio Okamura na váš dopis a důvody reagoval slovy, že jste se urazil, protože vás nenominovali jako kandidáta na Hrad. Je to tak?

Tomu se mohu jenom smát. Protože před chvílí jsem mluvil o těch důvodech, proč odcházím. Oni to ale zúžili jenom na to, že jsem se urazil. Já jsem se neurazil, protože jsem o jejich podporu nežádal. Tak nevím, co bych se urážel. Když mi žádnou podporu nedali. Nežádal jsem je o ni. Tudíž se nemuseli psychicky namáhat, aby spekulovali jestli mi ji dají, nebo nedají. Proto říkám, že se tomu musím smát. Vyjádření je tak ploché, že plošší být nemůže.

Jaké vztahy mezi vámi a předsedou panovaly?

Ono ve své podstatě poslední dva roky nebyly žádné. Já jsem svoji činnost prováděl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Za použití programu SPD, samozřejmě a podle toho, co si občané přejí. Takže já si myslím, že jsem se tomu nezpronevěřil.

O akcích jsem se dozvídal ex post

Je podle vás Tomio Okamura dobrý předseda hnutí či by potřebovala SPD ve vedení změnu?

To si musí, jak členové, tak další vyřešit sami. Já jim do toho mluvit nebudu. To je jejich věc. Prostě, když ho tam chtějí, tak tam je. Když ho tam chtít nebudou, tak tam nebude. Prosté, jednoduché.

Reagovala jsem na to, že loni jste chtěl vystřídat Tomia Okamuru v čele SPD, ale na on-line volební konferenci vás nepozvali, takže jste nemohl kandidovat, jaké pro to máte vysvětlení?

Samozřejmě. Oni poslední dva roky dělali různá grémia a další věci. Pozvánku jsem na to žádnou nedostal. O těch akcích jsem se dozvídal ex post. Tak jako co?

Je podle vás ještě někdo kromě vás další v tuto chvíli, kdo vidí v SPD poměry stejně jako vy a chystá se hnutí opustit?

To je přeci každého soukromá věc. Každého svobodné rozhodnutí jestli chce někde setrvávat, nebo nechce. Nevím. I když bych věděl, tak bych to stejně neřekl. Přece si nemůžete myslet, že bych vám takovouhle věc dal.