„Létají tu stíhačky, ale místní jsou v klidu.“ Moderátorka popisuje situaci v Dubaji

Tobiášová se do SAE vydala na konci ledna spolu s dcerou, která má poruchu autistického spektra. Na kliniku měla docházet šest týdnů. Pobyt se již chýlil ke konci, když Izrael s USA v sobotu zaútočily na Írán, který odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Útok zasáhl mimo jiné Dubaj, přístav Džabal Ali či letiště v Abú Zabí.
„Tady byl nejdřív klid,“ popisuje moderátorka pořadu Autosalon.tv sobotní náladu ve městě. O útoku na Dubaj se dozvěděla až z SMS zpráv od rodiny a známých – když se vracela z pláže.
„Když mi začali psát lidé z Palmy a z Mariny, tak jsem pochopila, že se tady něco děje,“ uvádí. „Pár minut na to nad námi proletěly dvě stíhačky, ozvala se nějaká rána,“ dodává s tím, že po cestě autem na dálnici zaznamenala kužel s tyčícím drátem, který vozidla objížděla. Kromě toho podle ní situace však vypadala velmi klidně až do nedělního odpoledne.
„Já jsem na ty stíhačky v těchto zemích celkem zvyklá. Když jste třeba v Bahrajnu nebo Kataru, tak tam lítají velmi často. Takže vás to nepřekvapí, že tady taková síla je,“ uvádí s tím, že vnímání může být jiné pro někoho, kdo je na Blízkém východě poprvé. Panika u tamních obyvatel podle Tobiášové nenastala ani další dny.
„Místní se chovají naprosto poklidně, nikdo nic neřeší, přijede vám například rozvážka jídla ve stanovený čas. Jezdí taxíky, jezdí metro.“ Jediná změna podle ní nastala u dětí, které mají do středy nařízenou online výuku. „Jinak je všechno v poklidu a v normálu. Lidé se nekoukají na oblohu, nejsou přehnaně úzkostliví.“
Jaro Slávik se z Dubaje dostal
„Jsem v Ajmanu. Odjel jsem první noc po útocích. Přítel z České republiky mi okamžitě nabídl, že můžu zůstat u něj v bytě. Čekám, až se znovu otevřou letiště, abych mohl odletět do Hongkongu, kde organizuji výstavu obrazů Jeana-Claudea Van Dammea,“ sdělil iDNES.cz slovenský producent, který v Dubaji vlastní nemovitost a pobývá tam již několik měsíců.
Rozdílně podle Tobiášové situaci prožívají lidé ubytovaní v hotelových komplexech. „V moment, kdy přijde alert, jsou lidé nahnáni do lobby, kde jsou na hodinu, na dvě, zavřeni,“ vypráví. To se podle ní děje dvakrát až třikrát za noc. „Některé hotely mají zavřené pláže, zavřené bazény,“ doplňuje s tím, že situace je v turistických oblastech rozdílná i kvůli jejich umístění.
Samotnou Tobiášovou, která bydlí s dcerou ve městě nedaleko Dubai Frame u parku Zabeel, tamní složky k evakuaci nevyzvaly. „Mně přišla jen jedna SMS, myslím, že to bylo v sobotu večer,“ uvedla. Vláda ve zprávě doporučovala, aby lidé zůstávali raději uvnitř a nevycházeli ven.
V Dubaji přitom lidé slyšeli výbuchy i v úterý. „Ráno byly takové tři, čtyři rány slyšet, pro mě z větší dálky. Opět prolétaly stíhačky,“ říká moderátorka s tím, že je za to vlastně ráda. „Protože vy víte, že ten protiraketový systém, který tady je, reaguje a funguje. A to vám dává určitou jistotu, že je o vás postaráno.“
Ohroženě se tak prý cítí spíše vzhledem k výrokům některých politických představitelů. Například ministerstvo zahraničí USA tento týden vyzvalo Američany, aby okamžitě opustili několik zemí na Blízkém východě, včetně SAE. „Ale jak se odsud máme dostat, my se o to snažíme už tři dny,“ uvádí Tobiášová za uvízlé turisty.
Nejistý návrat domů
Původně měla Tobiášová Dubaj opustit spolu s dcerou tento pátek. Bližší informace k odletu však zatím nemá a zůstává podle ní otázkou, zda to skutečně vyjde. Nejistota v době rozhovoru panovala i ohledně případného úterního repatriačního letu z Dubaje. Stovky Čechů přitom odletěly již v pondělí z Ománu. To však pro Tobiášovou s dcerou reálná možnost nebyla.
„Je to o tom, že vy musíte jet jedním autem na hranice, tam absolvujete dvou až čtyř hodinovou prohlídku, kde musíte neustále přenášet věci do různých autobusů a odváží vás tam a zpátky,“ ví dle svých slov z několika zdrojů. „Až když skončíte všechny ty prohlídky, dostanete se k tomu, abyste si mohla objednat nějaké další auto, které vás odveze dál,“ vysvětluje s tím, že jí tuto cestu s dítětem s potížemi nedoporučili.
Českým občanům by měl pomoci systém Dobrovolné registrace občanů – Drozd. Tobiášová však v neděli na svém instagramovém profilu systém kritizovala. S tím, že komunikace nefunguje nejlépe. „Já jsem včera zaplesala, protože konečně přišla SMS, která měla hlavu a patu, stejně tak jako e-mail,“ uvádí nyní. Předtím však dle svých slov dostala pouze tři obecné zpráv, které radily turistům, ať dbají pokynů vlády a sledují oficiální weby.
„Lidé to trochu podcenili a nehlásili se do Drozdu včas. Pokud má někdo pocit, že systém nefunguje, jak by si představoval, tak se mu omlouvám, ale není to systém, který může zachraňovat úplně každého v moment, kdy se něco stane. Také jsme varovali, aby do těchto oblastí turisté nejezdili, a přesto tam řada lidí odjela,“ uvedl již v pondělí ministr zahraničí Petr Macinka.
„Vláda SAE je klidná síla“
Jako příjemně překvapující pak moderátorka popisuje reakci samotných SAE. „Vláda Emirátů je klidná síla. Oni věci nehrotí, nezmatkují a vše promýšlejí. Takže ta situace z jejich strany je velice klidná, velice jasná a naprosto strategická. Uvádějí jenom základní věci,“ chválí.
„Informují například o tom, že začal a skončil alert, nebo od nich vyjde oficiální stanovisko, kolik sestřelili raket a dronů,“ popisuje. Komunikace podle ní vydává jasnou zprávu. „Je klid, důvěřujte nám, protože my jsme tady dáváme vám najevo, že jsme s vámi.“
Nynější situaci přitom podle Tobiášové nečekal nikdo. „Abu Zabí, stejně jako Dubaj, jsou jedny z nejbezpečnějších míst na celém světě. Oni sem na to lákají turisty, má to být ráj,“ uvádí moderátorka s tím, že i pokud se situace urovná – a přestože by se na terapie s dcerou ráda opět vrátila – pocit, že se ze země nedostane jen tak domů, v ní už zůstane.