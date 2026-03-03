„Létají tu stíhačky, ale místní jsou v klidu.“ Moderátorka popisuje situaci v Dubaji

Autor:
  14:05
Do Dubaje se vydala spolu se svou dcerou, které tam na klinice pomáhají s poruchou autistického spektra. Nyní se však moderátorka a scénáristka Tereza Tobiášová nemůže jen tak dostat domů. Létající stíhačky na obloze jí paradoxně přináší klid. „Protože vy víte, že ten protiraketový systém, který tady je, reaguje a funguje,“ popisuje pro iDNES.cz. Také představitelé Spojených arabských emirátů (SAE) podle ní reagují velmi vyrovnaně.
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: ČTK

Koncert u příležitosti otevření nového studia hudební televize Óčko na pražském...
Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...
Letadlo společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...
Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření (2. března...
27 fotografií

Tobiášová se do SAE vydala na konci ledna spolu s dcerou, která má poruchu autistického spektra. Na kliniku měla docházet šest týdnů. Pobyt se již chýlil ke konci, když Izrael s USA v sobotu zaútočily na Írán, který odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Útok zasáhl mimo jiné Dubaj, přístav Džabal Ali či letiště v Abú Zabí.

„Tady byl nejdřív klid,“ popisuje moderátorka pořadu Autosalon.tv sobotní náladu ve městě. O útoku na Dubaj se dozvěděla až z SMS zpráv od rodiny a známých – když se vracela z pláže.

Útok na Dubaj: seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali Češi

„Když mi začali psát lidé z Palmy a z Mariny, tak jsem pochopila, že se tady něco děje,“ uvádí. „Pár minut na to nad námi proletěly dvě stíhačky, ozvala se nějaká rána,“ dodává s tím, že po cestě autem na dálnici zaznamenala kužel s tyčícím drátem, který vozidla objížděla. Kromě toho podle ní situace však vypadala velmi klidně až do nedělního odpoledne.

„Já jsem na ty stíhačky v těchto zemích celkem zvyklá. Když jste třeba v Bahrajnu nebo Kataru, tak tam lítají velmi často. Takže vás to nepřekvapí, že tady taková síla je,“ uvádí s tím, že vnímání může být jiné pro někoho, kdo je na Blízkém východě poprvé. Panika u tamních obyvatel podle Tobiášové nenastala ani další dny.

Následky izraelských leteckých útoků v Dáhíji na předměstí libanonské metropole Bejrútu (3. března 2026)
Lidé sledují obrazovku s letovými informacemi na mezinárodním letišti Indiry Gándhíové v indickém Novém Dillí. (3. března 2026)
Letadlo vzlétá z britské letecké základny RAF Akrotiri poblíž Limassolu na Kypru. (3. března 2026)
Následky izraelských leteckých útoků v Dáhíji na předměstí libanonské metropole Bejrútu (3. března 2026)
198 fotografií

„Místní se chovají naprosto poklidně, nikdo nic neřeší, přijede vám například rozvážka jídla ve stanovený čas. Jezdí taxíky, jezdí metro.“ Jediná změna podle ní nastala u dětí, které mají do středy nařízenou online výuku. „Jinak je všechno v poklidu a v normálu. Lidé se nekoukají na oblohu, nejsou přehnaně úzkostliví.“

Jaro Slávik se z Dubaje dostal

„Jsem v Ajmanu. Odjel jsem první noc po útocích. Přítel z České republiky mi okamžitě nabídl, že můžu zůstat u něj v bytě. Čekám, až se znovu otevřou letiště, abych mohl odletět do Hongkongu, kde organizuji výstavu obrazů Jeana-Claudea Van Dammea,“ sdělil iDNES.cz slovenský producent, který v Dubaji vlastní nemovitost a pobývá tam již několik měsíců.

Rozdílně podle Tobiášové situaci prožívají lidé ubytovaní v hotelových komplexech. „V moment, kdy přijde alert, jsou lidé nahnáni do lobby, kde jsou na hodinu, na dvě, zavřeni,“ vypráví. To se podle ní děje dvakrát až třikrát za noc. „Některé hotely mají zavřené pláže, zavřené bazény,“ doplňuje s tím, že situace je v turistických oblastech rozdílná i kvůli jejich umístění.

Samotnou Tobiášovou, která bydlí s dcerou ve městě nedaleko Dubai Frame u parku Zabeel, tamní složky k evakuaci nevyzvaly. „Mně přišla jen jedna SMS, myslím, že to bylo v sobotu večer,“ uvedla. Vláda ve zprávě doporučovala, aby lidé zůstávali raději uvnitř a nevycházeli ven.

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

V Dubaji přitom lidé slyšeli výbuchy i v úterý. „Ráno byly takové tři, čtyři rány slyšet, pro mě z větší dálky. Opět prolétaly stíhačky,“ říká moderátorka s tím, že je za to vlastně ráda. „Protože vy víte, že ten protiraketový systém, který tady je, reaguje a funguje. A to vám dává určitou jistotu, že je o vás postaráno.“

Ohroženě se tak prý cítí spíše vzhledem k výrokům některých politických představitelů. Například ministerstvo zahraničí USA tento týden vyzvalo Američany, aby okamžitě opustili několik zemí na Blízkém východě, včetně SAE. „Ale jak se odsud máme dostat, my se o to snažíme už tři dny,“ uvádí Tobiášová za uvízlé turisty.

Nejistý návrat domů

Původně měla Tobiášová Dubaj opustit spolu s dcerou tento pátek. Bližší informace k odletu však zatím nemá a zůstává podle ní otázkou, zda to skutečně vyjde. Nejistota v době rozhovoru panovala i ohledně případného úterního repatriačního letu z Dubaje. Stovky Čechů přitom odletěly již v pondělí z Ománu. To však pro Tobiášovou s dcerou reálná možnost nebyla.

„Je to o tom, že vy musíte jet jedním autem na hranice, tam absolvujete dvou až čtyř hodinovou prohlídku, kde musíte neustále přenášet věci do různých autobusů a odváží vás tam a zpátky,“ ví dle svých slov z několika zdrojů. „Až když skončíte všechny ty prohlídky, dostanete se k tomu, abyste si mohla objednat nějaké další auto, které vás odveze dál,“ vysvětluje s tím, že jí tuto cestu s dítětem s potížemi nedoporučili.

V Praze přistálo druhé letadlo s turisty z Ománu. V systému Drozd jsou tisíce Čechů

Českým občanům by měl pomoci systém Dobrovolné registrace občanů – Drozd. Tobiášová však v neděli na svém instagramovém profilu systém kritizovala. S tím, že komunikace nefunguje nejlépe. „Já jsem včera zaplesala, protože konečně přišla SMS, která měla hlavu a patu, stejně tak jako e-mail,“ uvádí nyní. Předtím však dle svých slov dostala pouze tři obecné zpráv, které radily turistům, ať dbají pokynů vlády a sledují oficiální weby.

„Lidé to trochu podcenili a nehlásili se do Drozdu včas. Pokud má někdo pocit, že systém nefunguje, jak by si představoval, tak se mu omlouvám, ale není to systém, který může zachraňovat úplně každého v moment, kdy se něco stane. Také jsme varovali, aby do těchto oblastí turisté nejezdili, a přesto tam řada lidí odjela,“ uvedl již v pondělí ministr zahraničí Petr Macinka.

„Vláda SAE je klidná síla“

Jako příjemně překvapující pak moderátorka popisuje reakci samotných SAE. „Vláda Emirátů je klidná síla. Oni věci nehrotí, nezmatkují a vše promýšlejí. Takže ta situace z jejich strany je velice klidná, velice jasná a naprosto strategická. Uvádějí jenom základní věci,“ chválí.

„Informují například o tom, že začal a skončil alert, nebo od nich vyjde oficiální stanovisko, kolik sestřelili raket a dronů,“ popisuje. Komunikace podle ní vydává jasnou zprávu. „Je klid, důvěřujte nám, protože my jsme tady dáváme vám najevo, že jsme s vámi.“

Nynější situaci přitom podle Tobiášové nečekal nikdo. „Abu Zabí, stejně jako Dubaj, jsou jedny z nejbezpečnějších míst na celém světě. Oni sem na to lákají turisty, má to být ráj,“ uvádí moderátorka s tím, že i pokud se situace urovná – a přestože by se na terapie s dcerou ráda opět vrátila – pocit, že se ze země nedostane jen tak domů, v ní už zůstane.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Macinka si při projevu prezidenta Pavla listoval v Rudém právu

Macinka si během projevu Pavla prohlížel Rudé právo

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka dal při projevu prezidenta Petra Pavla ve Sněmovně najevo, co si o hlavě státu myslí a že konflikt mezi ním a prezidentem neskončil. Macinka,...

3. března 2026  14:56

V Teheránu schytal zásah i slavný palác UNESCO. Lidé trnou a prchají do hor

Po americko-izraelských útocích jsou mnohé části Teheránu v troskách. Vážné...

Obyvatelé Teheránu už víc než tři dny trnou, zda se právě jejich dům nepromění v hromadu suti. Íránská metropole je pod neustávajícím útokem ze strany amerického a izraelského letectva a v troskách...

3. března 2026  14:48

Írán při jednáních upozorňoval, že může vyrobit 11 atomových bomb, řekl Witkoff

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Íránští zástupci během dřívějších jednání se Spojenými státy prohlásili, že mají 460 kilogramů na 60 procent obohaceného uranu, který by mohl být použit k výrobě jedenácti atomových bomb, řekl...

3. března 2026  9:24,  aktualizováno  14:42

Írán chce jednat, ale už je pozdě, všechno jsme zničili, napsal Trump

Donald Trump (2. března 2026)

Írán chce jednat, ale je příliš pozdě, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Íránská protivzdušná obrana, letectvo, námořnictvo a vedení jsou podle šéfa Bílého domu...

3. března 2026  14:36

Žádné smíření, ale provokace. Desítky lidí odmítají sjezd sudetských Němců v Brně

Asi tři desítky lidí přišly na jednání brněnského zastupitelstva protestovat...

Brněnští zastupitelé se budou na dubnovém jednání věnovat sjezdu sudetských Němců v Brně, který se má uskutečnit od 22. do 25. května. Dohodli se na tom na úterním zasedání, kterého se zúčastnily asi...

3. března 2026  13:24,  aktualizováno  14:26

Nestačí si mír jen přát, řekl Pavel. Kritizuje stagnaci výdajů na obranu

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Přivítali ho předseda Sněmovny Tomio...

Poprvé v tomto volebním období vystoupil před poslanci prezident Petr Pavel. „Členství v NATO je největší zárukou toho, že jsou občané v bezpečí,“ řekl poslancům Pavel. Kritizoval ve svém...

3. března 2026  5:55,  aktualizováno  14:21

Důvěřivého seniora přiměl utéct do Afriky a prodat byt. Manipulátor dostal pět let

Obžalovaný Patrik Sysel u Městského soudu v Praze (3. března 2026)

Za trestný čin zavlečení poslal v úterý soud na pět let do vězení Patrika Sysla, který vylákal důvěřivého seniora do Afriky a pod smyšlenou legendou ho odtamtud přiměl prodat pražský byt....

3. března 2026  14:18

Írán testuje americkou obranu jako nikdy předtím. Smrt vojáků vyvolává otázky

Premium
Kouř stoupající u americké ambasády po íránském útoku v Kuvajtu. (2. března...

Íránská odveta už stála život šest amerických vojáků. Jejich smrt vzbuzuje otázky, jestli je obrana amerických základen dostatečná proti íránským úderům a zda obětí na americké straně nebude víc....

3. března 2026  14:14

„Létají tu stíhačky, ale místní jsou v klidu.“ Moderátorka popisuje situaci v Dubaji

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Do Dubaje se vydala spolu se svou dcerou, které tam na klinice pomáhají s poruchou autistického spektra. Nyní se však moderátorka a scénáristka Tereza Tobiášová nemůže jen tak dostat domů. Létající...

3. března 2026  14:05

RECENZE: Manžel ji nechal znásilnit desítkami mužů, přesto pěje Pelicotová Ódu na život

Premium
Gisele Pelicotová

Co se stane s člověkem, když se jeho minulost náhle rozpadne a musí být znovu poskládána z fragmentů? Odpověď na tuto otázku hledá Gisèle Pelicotová ve svých memoárech. Lze je číst jako osobní...

3. března 2026

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Pozice vlády je nejasná, chceme si to vyjasnit, řekl o zásahu v Íránu Žáček

Přímý přenos
Pavel Žáček, Eva Decroix a Štěpán Slovák na tiskové konferenci ODS

Pravicové opoziční strany chtějí, aby Sněmovna na své březnové schůzi jednala o situaci na Blízkém výchově. „Chtěl bych se hlavně ptát, jaké jsou postoje ministra zahraničí a premiéra, jaká je...

3. března 2026  11:45,  aktualizováno  13:59

Poplach na libereckých školách. Policisté prověřovali nahlášení výbušniny

Studenti byli ze školy evakuování, mluvčí záchranářů potvrdil, že na místě není...

Složky integrovaného záchranného systému dnes zasahovaly v několika budovách libereckých středních škol kvůli výhružným e-mailům o údajném uložení nástražného výbušného systému. Studenti byli ze škol...

3. března 2026  10:41,  aktualizováno  13:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.