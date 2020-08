Svěřit stranu normalizačnímu zombíkovi by byl průšvih, říká Dolejš z KSČM

Jako jediný poslanec KSČM jste podpořil, aby 21. srpen byl v kalendáři uveden jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nyní je v parlamentu návrh, aby příbuzní těch, kteří zemřeli při demonstracích v srpnu 1969, na výročí okupace, dostali jednorázově odškodnění 200 tisíc korun, a lidé, kteří utrpěli zranění s trvalými následky, 90 tisíc korun. Považujete ten návrh za správný?

V principu platí, že komu bylo ublíženo, měl by se dočkat nějaké nápravy nebo kompenzace. Tyhle zákony kompenzace minulosti různým skupinám obyvatel byly v minulosti přijímány a myslím, že proti té myšlence asi těžko někdo může být. Co je důležité, je probrat konstrukci zákona. A rozpočtový dopad by neměl být velký.

Neoslovili vás, abyste se pod ten návrh, který podali poslanci napříč stranami, ale není tam žádný podpis z KSČM, také podepsal?

Nevybavuji si, že bych měl s někým takovou komunikaci.

Až se o tom ve Sněmovně bude hlasovat, podpoříte to?

Pokud tam nebude nějaký vyložený renonc z hlediska konstrukce, tak proti tomu nebudu.

Když jste podpořil, aby 21. srpen byl uveden jako Den památky obětí invaze v roce 1968, měl jste z toho uvnitř komunistické strany problém? Vytýkali vám to?

Ne, ne, ne. Že by mě někdo z něčeho obviňoval a já se musel obhajovat, to ne. Ale to víte, že na to řeč přišla a některým dělalo problém to pochopit. Spíš to bylo o nějaké diskusi a mě překvapilo, že po tolika letech ty diskuse ožívají, když KSČM vyřkla nějaké soudy v dávnějších dobách. Nenabylo to ale podoby nějakého honu na mě.

Vy jste také tento týden jako jediný poslanec KSČM hlasoval pro to, aby Sněmovna odsoudila násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům protestujícím proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb v jejich zemi. Hlasoval jste jako jediný z KSČM i pro požadavek na propuštění politických vězňů, vyšetření osudů nezvěstných osob a nezávislé vyšetření represí ze strany běloruského režimu. Ani s tím jste neměl v komunistické straně problém?

My jsme se ve středu večer rozprchli do svých volebních krajů, takže jsme ještě neměli čas to probírat s kolegy, ale v okamžiku hlasování asi každý viděl na té sjetině, že tam je nějaká odchylka, že tam ten jeden hlas byl. Nic mi neřekli a musím říci, že spíš opět člověk přemýšlí, proč tohle nebylo možné prohlasovat plošně. U dalších navržených usnesení bylo možné souhlasit s myšlenkou, ale byla tam nějaká formulace, která vedla k otazníkům. Třeba jestli má parlament přijímat usnesení, že volby byly nesvobodné. Já třeba jsem o tom přesvědčen, že ty volby nemohly splňovat parametry svobodných voleb, to je prostě můj názor, vyřkl jsem ho i veřejně, ale zda přijímat usnesení, co jsou nebo nejsou svobodné volby, jsem byl trošku na rozpacích.

V našem programu byl odsouzen neostalinismus

Přibývá lidí, třeba i na sociálních sítích, kteří si kladou otázku, že když se v takových věcech jako je okupace 1968 nebo situace v Bělorusku rozcházíte se svým poslaneckým klubem, proč jste ještě v KSČM?

V souladu s naším programem je demokracie, svoboda, spravedlivá politická soutěž. A pokud jde o rok 1968, tak v souladu s naším programem je distance od zneužití moci. Pamatuji si, že v našem programu z roku 1992 byl odsouzen i neostalinismus. Já si myslím, že jsem zcela v souladu s programem a když s tím má někdo problém, je to jeho osobní problém, nikoli stranický.

Vy sám jste nikdy neuvažoval o tom, jestli neopustíte poslanecký klub KSČM, nebo komunistickou stranu?

Tyto úvahy jsem neměl. Jsem zvolený za nějaký stranický dres, za nějaký program, se kterým jsem ztotožněn. Ale pochopitelně vnímám pnutí ve straně, která se čas od času objevují a kdyby se ta strana vydala směrem, který by neodpovídal duchu, ve kterém jsme ji třicet let budovali, tak to už by samozřejmě bylo jiné. Zatím jsme to zvládli. To, že jsme zestárli, že nám ubylo členů a že se někdy populisticky honí body tam, kde bych já je nikdy nehonil, to je věc politické diskuse.

Vaši stranu čeká na podzim volební sjezd. Neuvažujete o tom, že byste pokusil vrátit do nějaké funkce v užším vedení KSČM, kde jste již byl místopředsedou?

Nominace tam nějaké jsou. Je jich hodně, pochopitelně ne jenom na mé jméno. Takže se k tomu stavím, že nominaci jsem přijal a na sjezdu řeknu své. Jak rozhodnou delegáti, je na nich, ale já v tom talónu jsem.

Na pozici místopředsedy?

Na místopředsedu, ano.

Podpořit menšinovou vládu bylo menší zlo

Má stranu vést dál Vojtěch Filip?

Všechno je o tom, jestli se shodnou delegáti sjezdu na někom, kdo to bude schopen posunout dál. Kdyby hrozilo, že budeme couvat někam víc do minulosti, tak bych jeho pokračování vnímal jako menší průšvih než kdybychom to svěřili nějakému normalizačnímu zombíkovi.

Takový normalizační zombík podle vás kandiduje?

Nechtěl bych teď takto přímo někoho ocejchovat. Volby jsou na sjezdu, tam se ukáže.

Vydělává nebo prodělává komunistická strana na tom, že toleruje menšinovou vládu ANO a ČSSD?

KSČM prodělává především na faktu, že se na politickém poli objevil pragmatický subjekt, který se neštítí levicových voličů. Andrej Babiš, který se původně do Sněmovny v roce 2013 dostal díky krizi ODS a díky jejím voličům, se posunul směrem k levicovému voliči a to pochopitelně musí být znát. Jeho váha v politickém spektru, jeho marketingová i taktická síla je znát a s tím se popasovat není jednoduché. Já si spíš kladu otázku, kdybychom se přidali k tomu houfci antibabišovskému a kdybychom vysvětlovali, jaký je rozdíl mezi námi a třeba Milionem chvilek pro demokracii, jestli by to nebylo ještě horší. Takže to rozhodnutí bylo menší zlo, má v sobě taktický rozměr. Tu taktiku občas nezvládáme, to je předmětem kritiky před sjezdem. Rozdíl mezi vládní stranou a stranou využívající tolerančního patentu by měl být viditelnější a měli bychom být v tomto ohledu schopnější.