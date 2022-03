ČSSD by zvedl Paroubek. Návrat do vězení beru jako možnou variantu, říká Rath

U soudu se nyní ještě projednává kauza, ve které vám byl trest nepravomocně prodloužen o rok. Máte strach, že skončíte opět ve vězení?

Strach není správné slovo. Beru to jako jednu z možných variant. Bohužel to tak je. Prostě já s tím nic neudělám. Dneska už to trvá deset let. Náš systém funguje, jak funguje. Vyčítali mi, že něco obstruuji. Těchto řízení jsem se prakticky nezúčastnil, a přesto trvalo deset let, než to dospěje k pravomocnému rozsudku. Já doufám, že to dospěje k nějakému rozsudku. A ať dopadne jakkoliv, budu ho akceptovat. Podle toho budu žít dál.

Mám pocit, že celý svět – politika, média a vnímání lidí – se posunul, nevím jestli kvůli covidu či kvůli čemu, někam úplně jinam, než si myslím, že by to mělo být.