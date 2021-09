Inkontinence je častá, ale umíme si s ní poradit novou metodou, říká lékař

Jak vážný a rozšířený problém inkontinence je?

Incidence inkontinence je vysoká, projevuje se u 12 až 57 procent všech žen. Přitom u starších 60 let je to 40 procent a nad 80 let dokonce 55,6 procent. Je třeba rozlišovat podle příčiny vzniku inkontinenci stresovou a inkontinenci urgentní.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Principem stresové inkontinence je situace, kdy zvýšení nitrobřišního tlaku (kašel, smích, fyzická aktivita) které se projeví zvýšením tlaku v močovém měchýři, není odpovídajícím způsobem kompenzováno zvýšením tlaku svěrače a močové trubice, což vede k úniku moči.

Toto má polovina pacientů. Vyskytuje se především u žen, u můžu spíše v souvislosti s operacemi prostaty.



Urgentní inkontinence označuje únik moči spojený s naléhavým nucením. Je součástí syndromu takzvaného dráždivého měchýře, který dále zahrnuje vysokou četnost močení, neodkladné naléhavé močení – takzvanou urgenci, a nykturii – močení přerušující spánek. Pacient má natolik silné nutkání k močení, že nestihne včas dosáhnout toalety a dojde k úniku moči.



Jak se dá tato nemoc léčit?

Konzervativní léčba spočívá v rehabilitaci pánevního dna a pokud je neúspěšná, na řadu přichází operace. Jak u mužů tak u žen lze podpořit struktury odpovědné za udržení moči implantací slingu (pásky), nebo implantací umělého svěrače, u žen lze operačně rekonstruovat poškození svalového dna pánevního.

Předpoklad? Do běžné praxe i v Česku

V čem je dnešní operace unikátní?

Sakrální neuromodulace spočívá v zavedení elektrody do blízkosti 3. křížového nervu, prostřednictvím které přivádíme dlouhodobě elektrické impulzy nízké intenzity právě do nervového okruhu řídícího funkci močového měchýře a tím ji upravujeme.

Metoda je unikátní v schopnosti upravit jak urgentní inkontinenci, tak i opačné situaci, kdy při snížené aktivitě močového měchýře dochází k neúplnému vyprazdňování.

Jak dlouho trvá rekonvalescence?

Metoda se provádí ve dvou krocích, nejdříve je implantovaná elektroda ovládaná zevním stimulátorem a teprve když je potvrzena účinnost léčby, je implantován dlouhodobý stimulátor do oblasti horní části hýždě.

Stane se podle vás tato metoda běžnou?

Je efektivní i u fekální inkontinence, tedy u pacientů se špatnou kontrolou udržení stolice, u této indikace dokonce ve světě počet implantací převažuje nad urologickými indikacemi. Celkově bylo ve světe v obou indikacích již provedeno více než 300 tisíc implantací, tudíž předpokládám, že se do běžné praxe metoda prosadí i v České republice.