Českou vládu může v Kyjevě ohrozit incident, terčem ale nebude, míní expert

Část české vlády se 31. října zúčastní jednání s kyjevským kabinetem, ještě však není jasné, kdo přesně z ministrů se vypraví. Je bezpečné, aby na jednání do Kyjeva jelo hromadně více členů kabinetu?

Obecně to bezpečné není. Ale dá se předpokládat, že pokud se s něčím takovým počítá, tak to bude bezpečnostně ošetřeno. Ostatně premiér Petr Fiala tam na počátku konfliktu jel, a to za daleko dramatičtějších okolností.

Ve srovnání s předchozími měsíci je teď v samotném Kyjevě relativně klid. Pochopitelně se nikdy nedá zcela vyloučit nějaký incident, že by tam mohla z Ruska přiletět nějaká raketa, či něco podobného. V zásadě se ale dá říci, že míra rizika byla vyhodnocena jako akceptovatelná a nemyslím si, že by to byl nějaký zásadní hazard s bezpečností členů české vlády.

Je správné, že podle plánů až polovina vlády pojede na Ukrajinu, tedy do země, kde je válka? Můžeme vzpomenout na událost z dubna 2010, kdy v Rusku havarovalo letadlo s polským prezidentem a dalšími významnými politiky.

Ta smolenská katastrofa byla, dá se říci, trochu odlišná. Neprobíhala v rámci nějakého konfliktu. Tady si ani nemyslím, že by v případě české delegace byla doprava letecká. Myslím, že bude tady spíše zvolena pozemní cesta. Jako to bylo v případě premiéra Fialy. (Český premiér jel do Kyjeva letos v březnu vlakem, pozn. red.)

Ta katastrofa ve Smolensku byla letecká katastrofa, takže se na palubě letounu koncentrovaly špičky tehdejší polské vlády nebo i ozbrojených sil, vzhledem k tomu, že to bylo věnováno katyňskému masakru. V podstatě to byla nehoda, nebyl to asi záměr. Do dnešní doby se o tom spekuluje.

Dá se říci, že téměř na sto procent to byla letecká nehoda, kde i část odpovědnosti nesli samotní polští představitelé, kteří i bez ohledu na povětrnostní podmínky trvali na pokračování v cestě. To představovalo za daných podmínek jisté riziko. Myslím si, že to bylo něco zcela odlišného od současného záměru.

(V letadle tehdy cestovala kromě prezidenta a jeho manželky řada polských politiků včetně guvernéra centrální banky, vicemaršálka Sejmu nebo šéfa Institutu národní paměti. Podle listu Gazeta Wyborcza přišlo Polsko takřka o celé vojenské velení, pozn. red.)

Teoreticky by incident mohl nastat

Jaká mohou být na cestě tedy bezpečnostní rizika? Mluvil jste o tom, že zřejmě česká delegace zvolí pozemní cestu jako premiér Fiala...

Opět i tady těžko spekulovat. Je to čerstvá informace. Ta zásadní bezpečnostní opatření budou asi spočívat v tom, že pohyb bude držen v utajení do poslední chvíle. Předpokládám, že ta pozemní přeprava po železnici bude bezpečnější než třeba právě letecká doprava. Přeci jenom ty letouny jsou v tomto ohledu zranitelnější.

Teoreticky by mohl nastat incident, který by nemusel souviset s českou delegací, že by mohl být (letoun pozn. red.) zasažen. Asi to základní bezpečnostní opatření, které bude přijato, bude maximální možná míra utajení času, trasy, jak tomu již bylo při první cestě premiéra Fialy nebo polského premiéra.

Mluvíte o utajení. Neměla by se taková akce utajovat déle, než o ní mluvit několik týdnů předem?

Myslím si, že za současných bezpečnostních podmínek to problém není. Tady, jak říkám, budou utajovány konkrétní parametry cesty, nikoliv záměr. Ono je v podstatě vidět, že situace v Kyjevě je relativně bezpečná. Všechna diplomatická zastoupení se vrátila do hlavního města Ukrajiny. Pracují tam téměř za standardního režimu a podmínek.

Pochopitelně taková VIP delegace (česká delegace, pozn. red.) bude mít bezpečnostní zajištění. Nemyslím si, že oznámení samotného záměru, že někdy v příštích týdnech zavítá do Kyjeva česká delegace, by bylo nějakým zásadním bezpečnostním porušením.

Tady si myslím, že zatajování záměru by bylo nadbytečné. Užitečné to bylo v případě první návštěvy, kdy to byla překvapivá akce. Mám za to, že standardní bezpečnostní zajištění, plus řekněme nějaké nadstandardní zajištění toho přesunu – utajení trasy a času, je asi dostačující. Celé to budou zajišťovat bezpečnostní specialisté.

Jaká je tedy největší hrozba?

Nedomnívám se, že by se třeba česká delegace stala terčem nějakého cíleného úderu, ale spíše, že by mohlo jít o nějaký incident. Například teď Rusko po pro něj neuspokojivým vývojem na bojištích sahá právě k těm raketovým útokům. Netýká se to teď zrovna Kyjeva, ale nelze vyloučit, že podobné útoky by mohly směřovat na ukrajinské hlavní město.

Spíše by to ale byla shoda okolností, pokud by česká delegace byla něčím takovým zásadně ohrožena, než že by ruská strana byla schopná detekovat přímo pohyb české delegace a zvolit si ji přímo jako cíl. Samozřejmě žádný incident se úplně vyloučit na sto procent nedá, ale v současnosti si myslím, že to riziko není tak vysoké a bezpečnostní opatření budou adekvátní akci.