Fotky Schillerové? Byl jsem naštvaný, vyjádřil se v rozhovoru Andrej Babiš

V celém Česku se řeší prezentace Aleny Schillerové na sociálních sítích. Jak jste reagoval, když jste zjistil, že ministerstvo financí vyplatilo fotografovi a kameramanovi na platech a odměnách za rok 1,93 milionu korun?

Byl jsem naštvaný. Bylo to naprosto zbytečné, poškodilo to celé hnutí. Já osobně jsem vždycky takovéto věci striktně odděloval. Věci, které patřily pod hnutí, byly pod hnutím.

Budete chtít, aby se k celé záležitosti nějak postavila?

Věřím, že se z toho ponaučila a začne už komunikovat tak, aby se věnovala své specializaci, financím, a hlavně Sněmovně jako šéfka klubu ANO. Bez fotek s pávy.

„Každé pondělí

za mnou jezdí

na padesát lidí

a jsem rád, že zájem nepolevuje.“ Andrej Babiš Expremiér

Na vaši adresu ve Sněmovně zní kritika, že nebudete členem žádného výboru a neúčastníte se ani moc jednání pléna. Jak bude vypadat vaše práce v dolní komoře po následující čtyři roky?

Pořád stejně jako teď. Budu pracovat pro lidi. Jako jeden z prvních poslanců jsem si ostatně zřídil i poslaneckou kancelář.

Ale uvidíme vás i ve Sněmovně?

Samozřejmě, jsem tam každý den a dnes (včera – pozn. red.) jsem vyrazil na výbor pro evropské záležitosti, rozpočtový výbor a školský výbor, ale bohužel, kvůli dění ve Sněmovně byly zrušeny. Na výbory chodit budu. Zajímá mě zdravotnictví, sociální politika, finance a evropská politika.

Coby nečlen ale na výborech nebudete moci hlasovat?

To, že nebudu moct hlasovat, nic neznamená, protože rozhoduje Sněmovna na plénu, kde poslanec také může podat pozměňovací návrhy. Moje představa o práci nicméně je, že vždy budu spíš mezi lidmi, naslouchat jim a snažit se řešit jejich problémy, než abych byl zavřený ve Sněmovně. Do Roudnice nad Labem, kde mám poslaneckou kancelář, za mnou každé pondělí jezdí na padesát lidí a jsem rád, že zájem nepolevuje.

Mluví se o vás jako o možném kandidátovi na příští hlavu státu. Umíte si sám sebe představit jako prezidenta republiky?

A proč ne? Nebo si myslíte, že jsme republice při oficiálních návštěvách dělali s mojí paní ostudu?

Budete tedy kandidovat?

Teď to nechci řešit. Řekl jsem, že se k tomu vyjádřím včas.

To znamená kdy?

Koncem září. Jestli a kdo bude kandidovat za hnutí, rozhodne hnutí. Ale rozhodně budeme mít svého kandidáta nebo někoho podpoříme.

A vidíte už třeba teď osobnost, která už kandidaturu oznámila, nebo se mluví o typu Karla Janečka nebo Petra Pavla, koho by hnutí mohlo podpořit?

Tak tam zatím nevidím opravdu nikoho.

Na konci loňského roku jste si koupil obytný vůz, abyste mohl jezdit za lidmi. Už ho umíte řídit, nebo budete mít řidiče?

Obytňák se ještě upravuje, aby byl pro moje cesty za lidmi vhodný. Bude se i polepovat. Převezmu ho někdy na konci února nebo začátku března.

A budete ho řídit sám, nebo budete mít řidiče?

Vlastně mám pro vás jednu dobrou zprávu, o kterou se taky novináři zajímali. Od 1. února mám soukromou ochranku, i když jsem měl na policejní ochranu ještě nějakou dobu nárok.

Tím jste mi ale neodpověděl na otázku: Budete mít řidiče, nebo si obytňák budete řídit sám?

Ale já umím řídit a na řízení obytňáku mi stačí řidičský průkaz, který mám.

Obytňák je ale přece něco jiného než auto?

Samozřejmě. Taky s ním napřed pojedu na polygon do Mostu, abych si ho osahal. Ale nemám problém ho řídit sám.

Kdy a kam s obytňákem poprvé vyrazíte?

Plán budeme ještě tvořit, myslím si, že začneme nejdřív v březnu. Když teď ale jezdí lidé za mnou přes celou republiku, tak proč bych nemohl jezdit já za nimi? Třeba tím i některým ušetřím na jízdném, které seniorům a studentům pětikoalice zdraží.

Budete jezdit za lidmi, protože budete chtít kandidovat na prezidenta?

Vždycky jsem za nimi přece jezdil. Už od roku 2013. Když jsem nastoupil do vlády, tak na to už bohužel nezbývalo tolik času, a když jsem se stal premiérem, tak toho času bylo ještě míň. Je důležité s lidmi komunikovat, vědět, co řeší, jaké mají problémy. Obytňák rozhodně neznamená kandidaturu na prezidenta.

Hodně se také mluví o tom, jestli na nadcházejícím sněmu budete vůbec kandidovat na předsedu. Budete?

Budu. Sněm máme už 12. února.

Myslíte, že budete mít protikandidáta?

Každý člen se může ucházet o předsedu, ale pokud vím, nominaci z krajů mám zatím jenom já.

Pojďme zpátky do Sněmovny. Jednání jsou celkově spíš paralyzována, než aby se na nich jednalo konstruktivně. Na začátku jste přitom říkal, že budete konstruktivní opozicí?

My ale obstrukce neděláme, pokud vím, tak naši poslanci vystupují k věci, s konkrétními připomínkami. Obstrukce je strategie SPD a mají na ni právo. Na druhou stranu pětikoalice se chová nedemokraticky, zneužívá svoji převahu a uzurpuje si prostor, na který podle poměrného zastoupení nemá nárok. SPD nedali místopředsedu, nám odmítají zvolit druhého místopředsedu. Zato Piráti mají víc funkcí, než mají poslanců.

Ano, hnutí ANO má ve vedení Sněmovny nárok na dvě pozice místopředsedů. Naposledy přes koalici neprošel Karel Havlíček. Bude ho i nadále hnutí na místopředsedu navrhovat?

Určitě, Karel Havlíček je na tu pozici nejlepší.

Jiného nominanta nemáte?

Ne. Trváme na něm. I koalice ví, že je to kvalitní kandidát, ale dělá prostě naschvály, ukazuje svaly. Ukazuje se tady ta jejich nová politická kultura, ve které dané slovo a ani podání ruky neplatí.

Vládní pětikoalice se teď znovu ve Sněmovně pokouší prosadit přijetí pandemického zákona. Hnutí ANO jej odmítá podpořit, novelu označujete za legislativní paskvil. Proč?

Musíme si uvědomit, že tu řešíme zákon, který může výrazně omezovat osobní svobody, a tomu by měla odpovídat i ta kontrola. U nouzového stavu musela vláda opakovaně žádat Sněmovnu o prodloužení. To s pandemickým zákonem padá, případná opatření budou moci bez omezení platit po celou dobu, co bude vláda chtít.

Současná vláda je posedlá tím, že cokoliv zavedla naše vláda, bylo apriori špatně a oni to v tom pokračovat nebudou. Andrej Babiš

To je všechno, co vám na novele vadí?

Nevyhovující je i ustanovení o náhradě škody. Hrazena má být pouze skutečná škoda, nikoli ušlý zisk, který je dominantní škodou v případě pandemie. K tomu podle návrhu zákona poškozený bude muset prokázat, že škodu nebylo možné odvrátit. Při nouzovém stavu musí naopak stát prokázat, že si škodu způsobil sám poškozený, jinak je za škodu odpovědný. A za naprosto nedomyšlené považuji také systém možnosti ukládat karanténu ústním pokynem nebo esemeskou. Nikde na světě neplatí, že musíte mít mobilní telefon. A jak také chcete případně dokázat, že ona SMS opravdu odešla, respektive, že ji ten člověk přijal a přečetl? Podporuji sice digitalizaci, ale nemůžeme to dělat za každou cenu.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se v posledních dnech netají tím, že chystá po vzoru Rakouska rozvolnění koronavirových opatření. Potřebuje tedy ještě teď Česko novelu pandemického zákona?

Myslím si, že ne. Máme krizový zákon a v případě potřeby tu máme možnost vyhlásit nouzový stav. Obojí bylo odzkoušené a obojí fungovalo. Současná vláda je ale posedlá tím, že cokoliv zavedla naše vláda, bylo a priori špatně a oni v tom pokračovat nebudou. To nedává smysl, protože teď to navíc naštěstí vypadá, že omikron není takový zabiják jako delta, takže žádný pandemický zákon teď novelizovat, a k tomu navíc narychlo, nepotřebujeme. Do budoucna ano, ale to můžeme vydiskutovat v klidu tak, aby byl dobrý a nemusel se zase měnit.

Jedním z viditelných opatření současné vlády v boji s variantou omikron bylo zavedení plošného testování ve firmách a školách. Pokud byste zůstal v čele vlády, postupoval byste stejně?

To by záleželo na doporučení odborníků. Každopádně za naší vlády ministerstvo a experti ministerstva nikdy netlačili strategii testování. Tlačila se strategie očkování, kterou ale nová vláda totálně rozbila a na kterou rezignovala. Sami přitom říkají, že jedině očkování je způsob, jak ochránit životy a zdraví lidí. Testování je podle mě už teď zbytečné, antigenní testy vůči omikronu nejsou příliš citlivé, takže to působí i dojmem, že si někdo chce vydělat. Nejvíc to ale dneska paralyzuje školy, které jsou pod obrovským tlakem.

Pořád jsou však otevřené.

To sice ano, ale děti a učitelé musejí zůstávat doma, chybějí často celé třídy a školy jsou ve finále prázdné a jejich chod paralyzovaný. Pro učitele je to neuvěřitelně náročná doba a já se před jejich prací skláním. Naše vláda je také proto uměla ocenit. Učitelský plat vzrostl za čtyři roky na 48 444 korun, o 16 896 korun. Teď jsme v našem rozpočtu schválili navýšení o 3,5 procenta, ale nová vláda to zarazila. To si učitelé vážně nezaslouží, přitom na to peníze jsou. Když dělal pan Fiala ministra školství, tak jim přidal jen 122 korun.

Paralyzované nejsou jen školy, ale také některé podniky a podnikatelé, kteří si stěžují, že marně čekají na nějaké kompenzace od státu.

Vláda před volbami říkala, že nebude šetřit na lidech, ale to teď přesně dělá. Kvůli rozpočtovému provizoriu je teď všechno zastavené. Nejen kompenzace pro podnikatele a živnostníky, ale lidem vezmou slevy na jízdné, skončí obnova kulturních památek, nefungují filmové pobídky. Přitom jen inflace přinese do veřejných rozpočtů dodatečně 90 miliard a lidé z toho zaplatí 50 miliard na DPH. Takže nová vláda mohla klidně mimořádně valorizovat důchody, odpustit DPH na energiích všem, nechat jízdné, nechat zvýšené platy všem, kterým jsme to navrhovali. Místo toho se teď vláda bude chlubit tím, kolik v rozpočtu ušetřila. To ale nejsou úspory, to je jen účetní kouzlení.