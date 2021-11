Pětikoalici spojuje jen nenávist ke mně. Nemají jiný program, říká Babiš

Pětikoalice v úterý představila strukturu chystané vlády. Budou v ní také tři nová ministerstva, která vaše vláda neměla. Co si o tom myslíte?

Polistopadová parta slibovala šetřit před volbami, jen lidem neřekla, že bude šetřit jen na nich. Prvním porušením slibu voličům bylo už to, že Senát, který pětikoalice ovládá, zamítl zmrazení platů politiků. A to je neuvěřitelné. Senátoři a poslanci mají mít navýšené platy o 6,1 procenta. Jejich zmrazení byl de facto můj návrh a já to jako poslanec znovu předložím ve Sněmovně a zeptám se zástupců polistopadového kartelu, proč takhle podvedli voliče.

Pro zmrazení platů politiků ale nezvedli ruku ani vaši senátoři...

Ano, ale jenom dva. A přitom titulky médií byly, jako kdyby to zavrhlo celé hnutí ANO, které to přitom navrhovalo. Náš výběr senátorů není optimální a jejich loajalita k hnutí také ne. Dokonce tam nefigurují ani pod naším jménem (ANO má v Senátu společný klub s ČSSD s názvem Proregion, pozn. red.).

Co podle vás koalice ještě porušila?

Pak je tu klouzavý mandát, který prosazovali hlavně Piráti. Byl to jejich další slib a Senát to zamítl. Uvidíme tedy, jestli se dobrovolně vzdají poslaneckého mandátu, až budou ministry. Samozřejmě si také počkáme na pondělí, kdy mají zveřejnit programové prohlášení nové vlády.

A co tedy říkáte na ta tři nová ministerstva, proč je neměla i vaše vláda?

Tím, že je to pětikoalice, tak se snaží nakrmit všechny strany, aby každý měl nějakou funkci. O to jim hlavně jde. A měli také dvě kandidátky na ministerstvo práce a sociálních věcí, což je resort, o který jsme měli zájem a chtěli jsme ho dát do pořádku, což dokáže málokdo. Obě dámy (Markéta Pekarová Adamová a Olga Richterová, pozn. red.) si to pak najednou rozmyslely a budou radši moderovat Sněmovnu a reprezentovat.

A co se týče těch nových resortů. Naše vláda zrušila funkci vicepremiéra pro vědu a výzkum, kterou měl předtím pan Bělobrádek (bývalý šéf KDU-ČSL, pozn. red.) a ušetřila desítky úřednických míst. Jeho agendu jsem převzal já. Zrušili jsme také předsedu Legislativní rady vlády, což nově zastávala ministryně spravedlnosti Marie Benešová. A ministr pro evropské záležitosti je samozřejmě nesmysl. To není vůbec potřeba, protože hlavní agendu EU má na starosti premiér v koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí.

Předseda STAN Vít Rakušan, jehož strana právě bude mít ministra pro evropské záležitosti, však MF DNES ve středu řekl, že post vzniká kvůli tomu, že po vás budoucí vláda zdělila naprosto nepřipravené předsednictví v EU...

Ale to je nesmysl. Bylo by dobré, kdyby si pan Rakušan alespoň přečetl materiály, které schvaluje vláda. Přípravy běží podle plánu. První usnesení vlády k předsednictví bylo 10. července 2018, to byl základní rámec. První rozpočet byl schválen v říjnu 2019 ve výši 1,235 miliardy. Letos v srpnu jsme ho ještě navýšili o 200 milionů. Mám k tomu prezentaci, můžu vám to číst hodinu. Pan Rakušan i pan Bartoš permanentně lžou. Stejně jako lhali občanům před volbami, tak lžou o předsednictví. Člověk by čekal, že po volbách už přestanou, ale bohužel v tom pokračují.

Když už zmiňujete oba lídry koalice PirStan. V té to teď po zveřejnění pirátské analýzy, v níž viní Starosty z porušení předvolební dohody, poměrně vře. Jak vnímáte pevnost budoucí pětikoalice. Myslíte si, že vydrží ve stejném složení i nadále?

Je spojuje jen nenávist k Babišovi. Nemají žádný jiný program. Slibovali změnu, ale tohle žádná změna není. Je to ten původní polistopadový kartel. Paradoxně TOP 09, která je produktem dohody Topolánek –Kalousek, získá nejdůležitější funkci ve Sněmovně, a přitom kdyby nebyla v koalici SPOLU, tak by se tam asi ani nedostala.

Měli program odstranit Babiše z vlády, a to se jim pomocí několikaleté kontinuální kampaně obrovské sítě spřízněných novinářů a komentátorů povedlo. Přitom reprezentují jen 48 procent lidí, kteří přišli k volbám. Takže většina voličů nemá ve Sněmovně žádné zastoupení.

Lídři pěti stran - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti - jednali o programu a struktuře budoucí vlády koalic SPOLU a PirSTAN. Má ji vést lídr koalice SPOLU a předseda občanských demokratů Petr Fiala. (26. října 2021)

Říkáte, že je proti vám vedena mediální masáž a kampaň. Ale třeba Piráti si po volbách stěžovali, že naopak hnutí ANO proti nim vedlo neférovou dezinformační kampaň...

Ne, my jsme vždy vycházeli z jejich výroků a chování. Já jsem nikdy nedemonstroval pro ilegální migranty jako Bartoš. To byly všechno věci, které byly založené na faktech. Možná ti migranti do chat, tam uznávám, že jsme dali průchod fantazii, ale inspirovali nás jejich různé šílené představy, například když aplaudovali, že politici v Berlíně chtějí znárodňovat byty. Takže to byla jen jejich vyjádření a jejich historie. Navíc mají to své Pirátské fórum, kde se člověk nestačí divit, co se dozví.

Na co by podle vás měla příští vláda navázat? Jaké by měly být její hlavní priority?

Měli by pokračovat v projektech, které jsme zahájili, hlavně ve zdravotnictví jde o projekt národního boje proti rakovině. Doufám, že se ten prospekt o boje proti rakovině konečně k lidem už teď dostane, protože prevence je velmi důležitá a na rakovinu ročně umírá 27 tisíc lidí a není proti ní žádná vakcína.

Máme rozpracováno také spoustu investic – do stavby dálnic, obchvatů, rekonstrukce nádraží, tendr na Dukovany nebo třeba pokračování strategie digitalizace. Až za Dzurilly (vládní zmocněnec pro oblast digitalizace, pozn. red.) došlo ke skutečné digitalizaci. Předtím v této oblasti nebylo vůbec nic. Také Národní sportovní agentura je naše dílo a je potřeba pokračovat v navyšování peněz pro sport.

Jaká vlastně budete opozice? Hnutí ANO to ještě nikdy nezažilo...

To samozřejmě teprve uvidíme, bude to pro nás nové. Když jsme byli ve vládě, opozice byla vždy a priori proti. Takhle se chovat nebudeme. Pokud vláda předloží něco, co bude rozumné, tak nebudeme za každou cenu říkat, že je to špatně. Pětikartel ale bohužel pokračuje v těch nepravdách i po volbách. Říkají, že se nestaráme o pandemii nebo třeba o problém s Bohemia Energy. To není pravda, řešíme to každý den a děláme pro to maximum.

Ve čtvrtek aspoň konečně došlo k první videoschůzce pana ministra zdravotnictví Vojtěcha s budoucím ministrem Válkem. Ten říká, že má nový covidový tým, ale přitom ti klíčoví lidé z něj, jsou titíž, kteří pracují pro nás. My se určitě nebudeme chovat při pandemii jako dnešní opozice, která nám nikdy nepomohla a naopak krizi systematicky zneužívala proti nám.

A jaké to bude v opozici pro vás osobně? Z premiérského křesla se posadíte do poslanecké lavice....

Pane redaktore, já už jsem v životě zažil různé pády a neúspěchy. Poradím si s tím. Ano, prohráli jsme volby, protože se proti nám spojilo pět stran. A hlavně jim neustále pomáhala i média včetně těch veřejnoprávních. Jejich masáž proti nám byla až neskutečná. A vybraná média, která jsou součástí tohoto polistopadového kartelu, v tom pokračují.

Pojďme dál. Podle opozičních stran jste už zahájil prezidentskou kampaň. (skáče do řeči)

Ježiš, zase jsme u toho.

Chápu, že se vás na to ptají všichni. Ale je to něco, o čem alespoň uvažujete?

Novináři se mně na to ptají každý den, ale já opravdu k tomu nemám co říct.

Vy jste v létě řekl, že hnutí ANO připraví pro prezidentskou volbu skvělého kandidáta. Kdy ho tedy hnutí hodlá vybrat?

Hnutí ANO v poslední volbě podporovalo prezidenta Zemana, takže jsme logicky nestavěli protikandidáta. Teď už nekandiduje, tak musíme nominovat silného kandidáta.

A kdy o tom hnutí ANO rozhodne?

My se teď nejprve musíme připravit na opoziční roli. Je také velice důležité, jak bude přijat rozpočet na příští rok. To je naprosto zásadní. Do toho nám teď dala ránu Česká národní banka, když rozhodla o razantním zvýšení úrokové sazby. To je úplně mimo mísu. Je neuvěřitelné, jak dělají všechno proti české ekonomice i občanům. V eurozóně jsou úrokové sazby nula a i v Británii je sazba 0,1 procenta. Americký FED sazby také nenavyšuje. Sazbu 2,75 (stejně jako Česko, pozn. red.) má jen Chile.

Pokud si pánové z ČNB myslí, že budou zdražováním úroků lidem i firmám, které to samozřejmě přenesou na zaměstnance, bojovat proti zdražování ropy, plynu a emisních povolenek, tak jsou úplně mimo. Naopak tím budou snižovat životní úroveň našich občanů.

Může s tím vláda vlastně něco dělat?

Nemůže. ČNB se samozřejmě bude odvolávat na to, že je nezávislá, ale to neznamená, že nesmíme říct svůj názor.

Ještě k aktuální covidové situaci. Nakažených přibývá a opozice vám vyčítá, že už epidemii neřešíte a dáváte od ní ruce pryč...

To není pravda. Pan Válek dává často rozhovory. Nejdřív říká, že je normální čekat šest hodin u lékaře, pak že bude zdravotnictví jen pro bohaté, poté zase o lockdownu pro neočkované. Žádný recept, jak porazit covid, veřejně nenavrhnul. Tak ať nám jasně řeknou, co děláme špatně a co máme změnit. Ale to oni neříkají.

Děláme maximum pro to, abychom lidi přesvědčili k očkování. Praktici dostali bonus za očkované, lidé si mohou vybrat jakoukoliv vakcínu. Opozice je téměř ve vládě, tak by měla změnit rétoriku. Chápu, že chce nastoupit a ještě dva roky říkat, jak jsme všechno zkazili, ale právě proto, předtím než odejdeme, odprezentujeme současný stav věcí – jak je to se zdravotnictvím, digitalizací, přípravou předsednictví EU a podobně. Aby se přesně vědělo, v jakém stavu tyto oblasti jsou, než předáme vládu.

Jak konkrétně to chcete odprezentovat?

Uděláme tiskovku, dáme to na vládní weby. Protože pětikoalice o tom nic neví, stále jen opakuje, že covidu nevěnujeme pozornost. Jsou to lidé, kteří nemají žádné zkušenosti s vedením státu. Jen ve Sněmovně mleli pantem, ale něco jiného je o něčem mluvit a něco jiného něco reálně dělat ve státní správě a nést za to odpovědnost. A jsem na ně zvědavý, ale je vidět, že jim šlo hlavně o funkce. Když Piráti říkají, že je STAN podvedl, tak proč tak lpí na funkcích? Zatím to vypadá, že na čtyři poslance budou mít tři ministry a místopředsedkyni Sněmovny. Takže je jasné, že šlo jen o koryta.