Lidem chybí rodina, vymýšlíme jiná řešení, říká ředitelka Alzheimercentra

Jak klienti situaci vnímají? Ovlivňuje Alzheimerova choroba či jiný typ onemocnění jejich vnímání celé situace?

Klienti, kteří mají střední či lehčí fázi demence vnímají hlavně zákaz návštěv. Vysvětlujeme jim, že hlavním cílem je chránit nás všechny. Snažíme se ze všech sil být našim klientům oporou a jistotou. Jde o velmi křehké a zranitelné osoby. Žijí ve svém světě, trpí ztrátou krátkodobé paměti, mají narušenou orientaci, úsudek, schopnost rozhodování a neumí vyhodnotit situace. Potřebují, abychom jim – a to neplatí jen pro současnou situaci – zajistili hlavně jistotu, lásku a trpělivost. Velice důležitá je verbální i neverbální komunikace, správně zvolený tón hlasu, schopnost naslouchat a být vnímavý na veškeré projevy klientů.

Zavedli jste pro klienty nějaké speciální aktivity, které by jim pomohly přečkávat čas bez návštěv příbuzných?

V současné době pracujeme s klienty individuálně. Snažíme se i za této nestandardní situace vytvořit co nejpřirozenější prostředí. Při každodenních činnostech trénujeme kognitivní funkce, procvičujeme paměť, provádíme stimulaci smyslů, které jsou u lidí s Alzheimerovou chorobou velmi vnímavé. Na některých centrech řešíme propojení s duchovním online formou přes Skype nebo sledováním online bohoslužeb. Můžeme s klidným svědomím říci, že u nás se nikdo necítí osamocený.

Jak jste zmínila, někteří klienti vnímají zákaz návštěv. Jsou i za této situace s rodinami nějakým způsobem v kontaktu?

Komunikace a osobní kontakt jsou pro naše klienty a jejich rodiny velmi důležité. Proto bylo naší snahou ihned po vyhlášení zákazu návštěv najít náhradní řešení.

Máme připravené dvě varianty. Buď může rodina s blízkým komunikovat přes vlastní mobilní telefon, kdy mu personál pomáhá zprostředkovat volání, nebo přes služební telefon, kdy si s rodinou domlouváme určitý čas vhodný pro volání a opět vše potřebné zajistíme. Ve většině centrech nabízíme i možnost komunikace prostřednictvím Skype. Máme k dispozici notebooky či tablety, které slouží právě pro tuto možnost komunikace, a aktivizační pracovníci pomáhají klientům v navázání spojení.

Musím říct, že se často jedná o velmi emotivní chvíle, kdy klient může být se svou rodinou spojen i vizuálně a jde o nezapomenutelné okamžiky pro obě strany. Právě v těchto situacích si vždy uvědomím, jak silné vazby mezi klientem a rodinou jsou a jak důležitý tento kontakt je.



Liší se kontakt i v návaznosti na to, jakým typem demence člověk trpí?

Určitě se liší, a to dost výrazně. Klienti v lehčí fázi demence ještě zvládají jednoduché způsoby obsluhy mobilního telefonu sami nebo potřebují jen menší dopomoc od personálu. Pro osoby v těžší fázi demence je obtížné pochopit v rámci videohovoru, že své blízké vidí, ale fyzicky s nimi nejsou. Zde se nám osvědčila spíše komunikace formou fotografií, zasílaných rodinami a krátkých dopisů či vzkazů. Ty můžeme následně využít i pro individuální reminiscenci.

Některé domovy pro seniory žádají rodiny klientů, aby svým příbuzným natáčeli videa či případně posílali dopisy. Volíte i tento typ komunikace?

Ano, vybízíme a motivujeme rodiny, aby natáčeli videa, zasílali fotografie, sms vzkazy a maily. Snažíme se požadavkům rodin i klientů vyhovět. S klienty pak společně připravujeme odpovědi, fotíme či natáčíme videa. I to je pro nás něčím novým a pro všechny obohacujícím prožitkem.

Je nějakým způsobem posílen počet zaměstnanců? Nesuplují v době bez návštěv klientům i rodinu?

Centra se snažíme posílit dle jejich individuálních potřeb. Čerpáme z různých zdrojů, jsme registrování na portálech nabízejících výpomoci, využíváme spolupráce se studenty zdravotních a sociálních oborů. Na některých centrech nám nyní vypomáhají i medici, kteří mají před státnicemi a jejich život se během několika dnů také výrazně změnil.

Měla jsem možnost se s nimi setkat osobně a vnímám, že tato zkušenost je pro ně velkým obohacením do jejich dalšího osobního i profesního života. Našim posláním i za běžné situace je „Vytvářet klientům nový domov“, což nyní při jejich omezeném kontaktu s rodinou to platí o to více. Rodinná atmosféra, bezpečí a pohodlí pro naše klienty je pro nás stěžejní.

Jak situaci zvládají právě zaměstnanci?

Říká se, že právě v krizových situacích se ukáže síla a charakter týmu. V těchto dnech se nám potvrzuje, jak skvělé týmy v našich centrech máme a že je pro ně práce, kterou dělají, posláním, a nejen běžnou rutinou. Děkuji všem za to, s jakou zodpovědností k dané situaci přistupují, že jsou ochotni ze sebe vydat něco navíc, a to přesto, že většinou mají doma rodiny a blízké. Mnozí mají připraveny osobní věci a v případě, že by nastala karanténní situace, jsou ochotni zůstat podobu jejího trvání v zařízení Alzheimercentra, abychom péči o naše seniory zastali. Myslím, že to mluví za vše.

Klientka Alzheimercentra v Černošicích odpočívá v duchovní místnosti. Společnost jí dělá canisterapeutický pes Eywa

Když mluvíme o teoretické karanténní situaci, zavedla se v rámci Alzheimercenter kvůli koronaviru preventivní opatření? Dodržují zaměstnanci nějaký speciální režim?

Ano, zavedla. V našich třinácti zařízeních se staráme o více než 1 200 klientů. Jejich primární diagnózou je Alzheimerova choroba či jiné typy demence, které v kombinaci s vysokým věkem předurčují naše klienty do té nejrizikovější skupiny. Máme ustanovený krizový štáb jak na centrální úrovni, ten zodpovídá za aktualizaci krizového plánu v souladu s nařízeními i doporučeními, tak na úrovni jednotlivých center, která zavádějí všechna potřebná opatření do provozu. Nedílnou součástí prevence je také zvýšená četnost dezinfekce jak pokojů, tak společných prostor.

Co se týká nastavení režimu zaměstnanců, tak minimalizujeme kontakt mezi personálem. Máme oddělené provozy dle individuálních možností jednotlivých center, zavedli jsme režimová opatření při střídání směn a zrušili také společné stravování. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v dodržování všech bezpečnostních opatření či používání ochranných pomůcek.

Kontrolujete u klientů a i zaměstnanců zdravotní stav? Tedy měříte jim pravidelně teplotu a podobně?

Ano. V rámci nastavených preventivních opatření měříme teplotu dvakrát denně jak u našich klientů, tak i u zaměstnanců. U všech zaměstnanců kontrolujeme tělesnou teplotu před nástupem do služby a na konci pracovní doby.

Zdravotní stav klientů pravidelně monitorujeme, kromě teploty se zaměřujeme na jakékoliv příznaky respiračních a průjmových onemocnění. Vzhledem k cílové skupině, kdy klient není vždy schopen nám popsat a vyjádřit své potíže, sledujeme i změny nálad.

Počet osob s covid-19 dle krajů

1161 562 120 253 158 306 152 139 179 136 279 422 195 456

Objevil se u vás někdo nemocný? Máte pro takové případy vyhrazena místa pro infikované pacienty?



U nikoho z našich klientů ani zaměstnanců se nákaza zatím nepotvrdila. Stále monitorujeme možné potenciální příznaky. V současné době máme připravených 120 karanténních lůžek v rámci nově vybudovaných COVID zón, které jsou zřízeny pro případ potřeby zavedení bariérového systému péče.