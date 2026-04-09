Autoři Indexu prosperity zkoumali obce s rozšířenou působností skrze sedm pilířů: ekonomiku, občanskou vybavenost, prostředí pro život, dostupnost péče, volný čas, vzdělávání a demografii. Zajímavé přitom je, že vítězný Turnov vyloženě neexceluje v téměř žádné z uvedených oblastí. Například v dostupnosti lékáren, která se také hodnotila v rámci občanské vybavenosti, je Turnov až na 188. místě z 206.
V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě
Podle autorů je ale klíčem k úspěchu nepropadat v žádném z hlavních pilířů. „Klíčem úspěchu Turnova se zdá být vyrovnaný výkon napříč sedmi pilíři. K opravdové špičce sice patří jen ve volném čase (třetí místo, pozn. red.), zároveň se ale nedá říct, že by v některém z ostatních pilířů výrazně zaostával,“ říká analytik Evropy v datech Tomáš Odstrčil.
Obyvatelé Turnova se mohou těšit z velmi dostupných sportovišť. Na tisíc obyvatel jich připadá přes 26, což je statistika, ve které Turnov předběhly jen středočeské Sedlčany. Daří se i organizovanému sportu. „Každý si může najít svůj sport, ať už jde o ty běžné či méně obvyklé. Je zde například oddíl kanoistiky, inline a rychlobruslení nebo klub lyžařů. Velmi silnou základnu má atletika, orientační běh, judo či šachový klub,“ popisuje Martina Marková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu v Turnově.
Kde se v Česku žije nejlépe, kde nejhůř? Rozhoduje vzdělání i místa Zásilkovny
Zmiňovaný nedostatek lékáren se ale podle autorů studie může v budoucnu projevit negativně. Podle celorepublikových dat se sice zvyšuje věk dožití, nikoli však délka života ve zdraví. A spolu s úbytkem praktických lékařů představuje nedostatek lékáren další problém. „Kromě celkové populace stárnou i lékaři a nedaří se je nahrazovat – v datech mizí praktici i lékárny. Když zmizí lékárna i praktik, lidem přibývají problémy,“ varují autoři studie.
|Turnov
|Liberecký kraj
|Luhačovice
|Zlínský kraj
|Žamberk
|Pardubický kraj
|Olomouc
|Olomoucký kraj
|Jilemnice
|Liberecký kraj
S podobným problémem se ale nepotýkají jen odlehlejší regiony, ale i okolí Prahy a Brna. Právě v okolí velkých měst vznikají rozsáhlé developerské projekty, které lákají na nižší ceny nemovitostí než v centrech. Tamní obyvatelé ale často narážejí na nedostatečnou infrastrukturu a občanskou vybavenost.
Ostrava pomáhá internetem, dusí ji kriminalita
O sedm příček se oproti loňsku posunul Žamberk v Pardubickém kraji a na bronzové příčce tak vystřídal Nové Město na Moravě. Zhruba šestitisícové město ležící na Divoké Orlici je dáváno jako příklad efektivní práce takzvaných místních akčních skupin. Tyto spolky často doplňují oficiální samosprávu v rozvoji dané oblasti. „U místních akčních skupin vnímáme potenciál být hybatelem města, kde působí,“ říká Andrea Studihradová z České spořitelny. „Jsou dostatečně blízko lidem, vidí, co v obcích skutečně chybí, umí rychle propojit správné lidi a nastartovat projekty, které by jinak vůbec nevznikly,“ dodává.
|Horšovský Týn
|Plzeňský kraj
|Bílina
|Ústecký kraj
|Podbořany
|Ústecký kraj
|Havířov
|Moravskoslezský kraj
|Krnov
|Moravskoslezský kraj
Podobné projekty mohou obcím pomoci udržet si obyvatele. S jejich úbytkem bojují především příhraniční oblasti. Dalším způsobem, jak si obyvatele udržet, by podle autorů výzkumu mohl být dostupný a kvalitní internet. „Jakmile mají lidé kvalitní internet za dostupné ceny, mohou pracovat z domova a nejsou tolik vázáni na místo zaměstnání,“ poukazuje Skořepa. Na tuto strategii spoléhá Ostrava, která má kromě dostupného bydlení i kvalitní optické sítě a podle průzkumu patří do nejlepší desítky v republice. Daří se jí tak stabilizovat úbytek obyvatel. Podle Studihradové ale Ostrava promarnila šanci na ještě větší prosperitu, když nevybudovala větší letiště, podobně jako nedaleké polské Katovice.
Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí
Moravskoslezský kraj skončil v pořadí krajů na jedenácté příčce a města jako Havířov či Karviná jsou na chvostu žebříčku. Alarmující je například statistika trestných činů. Ostrava, Karviná i Havířov mají v průměru okolo dvaceti trestných činů na tisíc obyvatel ročně. Valašské Klobouky, které skončily v této statistice nejlépe, mají čtyři trestné činy na tisíc obyvatel.
Mapa svítí ve statistikách červeně také na západě a severu Česka. Například v Rumburku je přes 1,5 procenta obyvatel starších 15 let bez dokončeného prvního stupně základní školy, podobná čísla lze najít i v Bílině či Kadani v Ústeckém kraji.
Prahu trápí bydlení, Ústí exekuce
Z krajských metropolí skončila nejlépe Olomouc, která je například v dostupnosti zubní péče na druhém místě v celorepublikovém srovnání. Do desítky nejlepších metropolí se dostal ještě Zlín a Praha. Hlavní město jasně dominuje například v počtu divadel, kterých je více než 15 na sto tisíc obyvatel. Nepřekvapivě je ale na úplném chvostu ve statistikách dostupnosti bydlení.
Nejméně prosperujícím krajským městem v zemi je Ústí nad Labem. Nelichotivé postavení podtrhuje například průměrný počet zameškaných hodin, který přesahuje 135 na jednoho žáka základní školy za školní rok. Negativní je také údaj o exekucích: téměř 15 procent obyvatel Ústí nad Labem je zadlužených.