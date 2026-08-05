Ze čtyř obžalovaných se tak na soud v posledních měsících neobrátil jen Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel. Podané stížnosti se týkají postupu orgánů činných v trestním řízení, v případě Jiřikovského také vazby.
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Obžalobu v bitcoinové kauze podalo státní zastupitelství minulý týden v pátek ke Krajskému soudu v Brně, pro všechny aktéry navrhuje nepodmíněné tresty vězení. Jiřikovský je už skoro rok ve vazbě. Od května se stíhání rozšířilo také na Titze, Blažka a Daňhela.
Jiřikovský zatím podal 11 ústavních stížností. Čtyři soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost, týkaly se vazby, zajištění bitcoinů i pořizování znaleckého posudku. Nedávno však soud konstatoval porušení Jiřikovského práv při rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu nález nevedl. Sporné vazební rozhodnutí už v mezičase nahradilo nové. Vazba se totiž přezkoumává v pravidelných intervalech.
Dalších šest Jiřikovského stížností je nyní vedeno pod pěti spisovými značkami. Dva podněty totiž soud kvůli hospodárnosti a efektivitě sloučil do jednoho řízení. Týkají se zajištění bitcoinů a hotovosti nalezené při domovní prohlídce. Soudcem zpravodajem je Jan Wintr.
Blažkovu stížnost soud obdržel na konci července, zpochybňuje postup orgánů činných v trestním řízení. Soudcem zpravodajem je Michal Bartoň. Titz podal jednu stížnost v květnu, druhou na konci července, oběma se zabývá soudce Wintr, zůstávají nevyřízené. V jedné stížnosti Titz žádal také o předběžné opatření, které by dočasně znemožnilo podat obžalobu. S tímto požadavkem ale neuspěl, obžaloba už je podaná.
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Advokáti aktérů bitcoinové kauzy poukazují na opakované krácení práv obhajoby, důvody spatřují ve spěchu policie a státního zastupitelství. Kdyby totiž orgány činné v trestním řízení nestihly podat obžalobu do poloviny srpna, dostal by se Jiřikovský nejspíš na svobodu.
„Procesní práva obhajoby byla opakovaně krácena a celý postup směřoval k jedinému cíli - udržet mého klienta ve vazbě a vyvinout na něj maximální tlak, aby označil další osoby. Proti tomuto postupu jsme se bránili průběžně; řada našich stížností, včetně vazebních, je dosud u Ústavního soudu nevyřízena. Mám za to, že orgánům činným v trestním řízení šlo primárně o něco jiného než o zjištění skutkového stavu,“ napsal v pondělí Jiřikovského advokát Martin Kotrbáček.
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Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na „vyprání“ špinavých peněz. Aktéři vinu popírají.
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5. června 2025