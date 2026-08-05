Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ústavní soud zavalily stížnosti v bitcoinové kauze. Obrátili se na něj Blažek i Jiřikovský

Autor: ,
  9:49
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci, nakonec dorazil do Sněmovny. Žádala o to i většina poslanců. (5. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Eskorta při jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze....
Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Eskorta při jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze....
Státní zástupce Petr Šereda při jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského...
68 fotografií
Na rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) čeká momentálně devět stížností v bitcoinové kauze. Šest jich podal Tomáš Jiřikovský, dvě advokát Kárim Titz a jednu bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Řekla to mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Ze čtyř obžalovaných se tak na soud v posledních měsících neobrátil jen Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel. Podané stížnosti se týkají postupu orgánů činných v trestním řízení, v případě Jiřikovského také vazby.

Neúmyslná chyba a víra v nezávislost justice. Jak ODS hodnotí obžalobu Blažka

Obžalobu v bitcoinové kauze podalo státní zastupitelství minulý týden v pátek ke Krajskému soudu v Brně, pro všechny aktéry navrhuje nepodmíněné tresty vězení. Jiřikovský je už skoro rok ve vazbě. Od května se stíhání rozšířilo také na Titze, Blažka a Daňhela.

Jiřikovský zatím podal 11 ústavních stížností. Čtyři soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost, týkaly se vazby, zajištění bitcoinů i pořizování znaleckého posudku. Nedávno však soud konstatoval porušení Jiřikovského práv při rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu nález nevedl. Sporné vazební rozhodnutí už v mezičase nahradilo nové. Vazba se totiž přezkoumává v pravidelných intervalech.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci, nakonec dorazil do Sněmovny. Žádala o to i většina poslanců. (5. června 2025)
Eskorta při jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze. (16. dubna 2026)
Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Eskorta při jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze. (16. dubna 2026)
68 fotografií

Dalších šest Jiřikovského stížností je nyní vedeno pod pěti spisovými značkami. Dva podněty totiž soud kvůli hospodárnosti a efektivitě sloučil do jednoho řízení. Týkají se zajištění bitcoinů a hotovosti nalezené při domovní prohlídce. Soudcem zpravodajem je Jan Wintr.

Blažkovu stížnost soud obdržel na konci července, zpochybňuje postup orgánů činných v trestním řízení. Soudcem zpravodajem je Michal Bartoň. Titz podal jednu stížnost v květnu, druhou na konci července, oběma se zabývá soudce Wintr, zůstávají nevyřízené. V jedné stížnosti Titz žádal také o předběžné opatření, které by dočasně znemožnilo podat obžalobu. S tímto požadavkem ale neuspěl, obžaloba už je podaná.

Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Jiřikovskému i Blažkovi roky vězení

Advokáti aktérů bitcoinové kauzy poukazují na opakované krácení práv obhajoby, důvody spatřují ve spěchu policie a státního zastupitelství. Kdyby totiž orgány činné v trestním řízení nestihly podat obžalobu do poloviny srpna, dostal by se Jiřikovský nejspíš na svobodu.

„Procesní práva obhajoby byla opakovaně krácena a celý postup směřoval k jedinému cíli - udržet mého klienta ve vazbě a vyvinout na něj maximální tlak, aby označil další osoby. Proti tomuto postupu jsme se bránili průběžně; řada našich stížností, včetně vazebních, je dosud u Ústavního soudu nevyřízena. Mám za to, že orgánům činným v trestním řízení šlo primárně o něco jiného než o zjištění skutkového stavu,“ napsal v pondělí Jiřikovského advokát Martin Kotrbáček.

Kauza bitcoiny: co říká obžaloba a proč mají být tresty pro Blažka a spol. tak tvrdé

Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na „vyprání“ špinavých peněz. Aktéři vinu popírají.

5. června 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Nákladní letadlo se po startu z letiště v Lipsku srazilo s neznámým objektem

Letiště Lipsko/Halle (1. června 2026)

Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipsko/Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Podle agentury Reuters letadlo následně nouzově přistálo na letišti...

5. srpna 2026  10:27,  aktualizováno  10:28

Požár na Benešovsku je dohašený. Hasiči další chaty uchránili

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...

Rozsáhlý požár v Křečovicích na Benešovsku je dohašený, ale oficiální likvidaci zatím velitel nevyhlásil. Dohlídka hasičů potrvá minimálně do 17. hodiny, skrytá ohniska se zatím neobjevila.

5. srpna 2026  8:41,  aktualizováno  10:22

Grolich se pochlubil, čeho dosáhl za prvních sto dnů v čele lidovců

Nový předseda lidovců Jan Grolich na sjezdu v Ostravě (25. dubna 2026)

Za prvních sto dnů v čele lidovců se Janu Grolichovi podařilo přilákát více než 230 nových členů a od drobných dárců se straně podařilo vybrat 1,2 milonu korun. „Musíme z lidovců udělat stranu,...

5. srpna 2026  9:54,  aktualizováno  10:21

Velká AI smršť. Čína chrlí jeden model za druhým a likviduje americký náskok

Premium
ilustrační snímek

Záplava nových čínských modelů umělé inteligence rychle stahuje technologický náskok amerického Silicon Valley. Pro současnou situaci překotného vývoje na trhu se rychle vžilo označení „zóna smrti“....

5. srpna 2026

Ukrajina nepotřebuje diktátora, ale politické profesionály, říká ukrajinistka

Vysíláme
Hostem pořad Rozstřel je Lenka Víchová, ukrajinistka

Ukrajina podle Lenky Víchové nepotřebuje diktátora, ale zkušené a profesionální politiky, kteří dokážou zemi řídit v mimořádně složité situaci. V Rozstřelu na iDNES.cz ukrajinistka vysvětlila, proč...

5. srpna 2026

Částí Prahy nejezdí tramvaje, nadměrný náklad poškodil vedení

ilustrační snímek

Provoz pražských tramvají mezi Albertovem a Otakarovou dnes ráno zastavilo v obou směrech poškození trakčního vedení, které způsobilo vozidlo s nadrozměrným nákladem. Linky jezdí odklonem, v části...

5. srpna 2026  9:20,  aktualizováno  9:54

Ústavní soud zavalily stížnosti v bitcoinové kauze. Obrátili se na něj Blažek i Jiřikovský

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...

Na rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) čeká momentálně devět stížností v bitcoinové kauze. Šest jich podal Tomáš Jiřikovský, dvě advokát Kárim Titz a jednu bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek...

5. srpna 2026  9:49

Švejk slaví kulatiny novým pivem. V Plzni ho chmelili vnuci Haška i Lady

První česká frenšíza Švejk restaurant nepomuckého podnikatele Radka Sochora...

Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška, a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady, se v úterý sešli v Plzni. Oba jsou totiž těmi, kteří provázejí franšízingový projekt Švejk restaurant. Ten...

5. srpna 2026  9:41

Agenti AI si vytvářeli falešné identity. Chtěli se nabourat do cizích systémů

ilustrační snímek

Agenti umělé inteligence od společností OpenAI a Anthropic za sebou mají další bezpečnostní incident. Vytvářeli falešné online identity, s nimiž chtěli získat neoprávněný přístup k zabezpečeným...

5. srpna 2026  9:40

V kladenském průmyslovém areálu zemřel muž. Spadl z mostového jeřábu

ilustrační snímek

V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice v úterý večer zemřel muž, spadl z mostového jeřábu. Okolnosti včetně toho, zda šlo o pracovní úraz, vyšetřují policisté, řekl policejní mluvčí...

5. srpna 2026  9:32

Dvořák má návrh na manželství stejnopohlavních párů. Nechce se mi čekat, říká

Premium
Debata Manželství a práva LGBTQ+ lidí v Česku - kam směřujeme? v rámci Prague...

Poslance nejspíš i v tomto volebním období čeká debata o návrhu na uzákonění manželství i pro páry stejného pohlaví. „Já jsem se kdysi rozhodl, že nepožádám svého životního partnera o ruku, dokud to...

5. srpna 2026  9:27

Rusko útočilo na Kyjev a okolí, 15 mrtvých. Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries

Ze skladu, který byl zničen při masivních ruských útocích balistickými raketami...

Při ruském nočním útoku na Kyjev a okolí zahynulo nejméně 15 lidí a 22 lidí bylo zraněno, uvedla kyjevská vojenská správa. Devět lidí zemřelo v brovarském okresu, uvedly ukrajinské úřady. Po útoku...

5. srpna 2026  6:44,  aktualizováno  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.