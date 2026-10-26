Rozhlasové a televizní poplatky skončí, prohlásil kategoricky Macinka

„Měli jsme to v programu, slíbili jsme to lidem a ten návrh nestáhneme,“ prohlásil už brzy ráno před odletem do Alžírska premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
„Lidé mají právo demonstrovat, je to zbytečné, nic to nezmění, my to prosadíme. Máme to v programovém prohlášení vlády,“ dodal.
O tom, jaký přesně zvolí postup koalice ve Sněmovně, věděl jen velmi omezený okruh lidí, uvedla po jednání vlády vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.
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„Určitě nebyl součástí toho čas,“ odvětila na otázku iDNES.cz, zda součástí dohody o postupu vládní koalice byl i čas hlasování v sobotu těsně po půl páté ráno, přesně v 4:36, což navrhl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
„Způsob projednávání tak důležitého zákona – tedy jeho neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování – podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů,“ kritizoval počínání koalice na sociální síti X prezident Petr Pavel.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků zatím jen v prvním čtení. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh předsedy Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.
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Domácnosti nyní platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje také na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.