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Rozhlasové a televizní poplatky skončí, prohlásil kategoricky Macinka

Josef Kopecký
  13:48aktualizováno  14:03
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě je ochotna diskutovat s opozicí o různých detailech, jak má přesně vypadat financování České televize a Českého rozhlasu, ale přes jednu věc nejede vlak. „Rozhlasové a televizní poplatky skončí, to není předmětem žádné debaty,“ řekl předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka.

„Měli jsme to v programu, slíbili jsme to lidem a ten návrh nestáhneme,“ prohlásil už brzy ráno před odletem do Alžírska premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Ministr financí Petr Macinka přichází na schůzi vlády, (26. října 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před schůzí vlády (26. října 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna před schůzí vlády (26. října 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová a ministr zahraničí Petr Macinka před schůzí vlády (26. října 2026)
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„Lidé mají právo demonstrovat, je to zbytečné, nic to nezmění, my to prosadíme. Máme to v programovém prohlášení vlády,“ dodal.

O tom, jaký přesně zvolí postup koalice ve Sněmovně, věděl jen velmi omezený okruh lidí, uvedla po jednání vlády vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.

Nezávislost médií zůstane zachována, řekl Babiš k rušení poplatků. Návrh nestáhne

„Určitě nebyl součástí toho čas,“ odvětila na otázku iDNES.cz, zda součástí dohody o postupu vládní koalice byl i čas hlasování v sobotu těsně po půl páté ráno, přesně v 4:36, což navrhl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

„Způsob projednávání tak důležitého zákona – tedy jeho neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování – podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů,“ kritizoval počínání koalice na sociální síti X prezident Petr Pavel.

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků zatím jen v prvním čtení. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh předsedy Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.

Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno

Domácnosti nyní platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje také na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

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