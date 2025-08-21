Rozhlasačky proti tankům. Příběhy žen, které se nepodvolily ruským okupantům

  14:20
Česko si připomíná výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968. Ta vstoupila i do osudů rozhlasových novinářů a novinářek, kteří se nezalekli sovětských okupantů a navzdory velkým rizikům pokračovali ve své práci. Článek, který vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, přibližuje příběh Věry Šťovíčkové a dalších redaktorek Československého rozhlasu.
Část 1/3

Věra Šťovíčková „Chtěla jsem být u toho“

Věra Šťovíčková

V roce 1949, nedlouho po komunistickém puči, nastoupila čerstvá maturantka Věra Šťovíčková do Československého rozhlasu. „Těsně předtím vyhodili spoustu starších redaktorů, kteří nesympatizovali s politickým vývojem. Řešili to tak, že nahradili kvalitu kvantitou, takže místo jednoho výborného redaktora přijali tři blbečky,“ vzpomínala Šťovíčková.

Paměť národa

Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovali Vilém Faltýnek, Petra Verzichová, Petra Sasínová a Michal Šmíd.

Organizace sdružuje lidi se zájmem nejen o historii prostřednictvím Klubu přátel Paměti národa. Díky pravidelným příspěvkům více než 5 tisíců členů může spolek mimo jiné uchovávat vzpomínky lidí, kteří prožili klíčové okamžiky dějin.

Práce rozhlasové novinářky jí zcela pohltila. „Nikdy jsem si neuměla představit, že budu chodit po jiných chodbách než rozhlasových. Milovala jsem to,“ vyprávěla.

S profesním zráním přišlo i postupné vystřízlivění z mladických komunistických ideálů. Zpravodajské ostruhy sbírala hlavně v Africe, v roce 1968 se ale vrátila do pražské redakce, protože „chtěla být u toho“.

Dne 20. srpna večer volal Šťovíčkové tehdejší šéf armádního rozhlasu, plukovník Šeda: „Řekl mi, že právě dostal zprávu, že hranice překročily tanky spřátelených mocností. Já mu poděkovala, otočila se na podpatku a jela zpátky do rozhlasu,“ líčila. Stala se jedním z hlasů svobodného vysílání v noci z 20. na 21. srpna, kdy rozhlasovou centrálu na Vinohradské ulici postupně obklíčily a nakonec obsadily sovětské tanky.

Tatiana Pauhoufová a Vojtěch Vodochodský ve filmu Vlny

„Hlásili jsme zprávy z úřadů a oficiálních zdrojů, ale také odsouzení okupace a podporu pro Dubčeka od různých pracovních kolektivů a informace, co se kdy a kde bude dít.“ Zažila střelbu na Vinohradské ulici i přímo v rozhlasové budově. Populární zpravodajka se stala předobrazem jedné z hlavních hrdinek filmu Jiřího Mádla Vlny. Ztvárnila ji herečka Táňa Pauhofová.

Po ovládnutí budovy okupanty vysílání neumlklo. Věra hlásila z provizorního studia v tehdejším kině Skaut ve Vodičkově ulici. Trvalo to do 27. srpna, kdy se vrátili z Moskvy představitelé strany a státu. Přivezli ponižující podmínky okupace, ale redaktoři se mohli do budovy na Vinohradské zase vrátit. Soudruzi opřeni o statisícovou armádu okupantů se však záhy začali novinářům mstít.

Věra Šťovíčková mezi kolegy z redakce mezinárodního života v 60. letech.

„Nikde mě nechtěli“

Věra Šťovíčková, Sláva Volný, Karel Jezdinský, Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský a další redaktoři z redakce mezinárodního života v očích veřejnosti fungovali jako symboly odporu proti invazi. Takřka všichni museli rozhlas dříve či později opustit.

Populární redaktorka měla po dvaceti letech úspěšné kariéry problém najít práci. „V duchu jsem si ještě furiantsky říkala: ‚No tak půjdu dělat něco jiného.‘ Ale houby, nikde mě nevzali. Ani v trafice u kina Blaník mě nevzali! ‚Kdepak, vy máte známou tvář, to nejde,‘“ vyprávěla.

Kolaboranti, reformisté i ráčkování v rádiu. Jaké byly skutečné filmové Vlny

Díky znalostem afrických reálií na chvíli zakotvila v Náprstkově muzeu. Nemohla však zůstat ani tam a nakonec skončila ve skladu kyseliny sírové. Nový smysl života našla v překládání, ale až do roku 1989 směla publikovat jen pod cizím jménem některého z redaktorů, který nežádoucí osobu takzvaně „pokryl“.

Tak jako řada vyhozených rozhlasáků podepsala Chartu 77, ale veřejně se neangažovala. Odmítla i návrat do rozhlasové redakce po sametové revoluci. Zemřela v roce 2015 ve věku nedožitých 85 let.



Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy. Dokument se zdvojnásobil z původních 27 na 59 stran. Opět neobsahuje jména lidí. Zatčení Tomáše Jiřikovského, který...

21. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  15:15

Premium

Pro každého to byl obrovský šok. A každý, kdo ten den zažil, i po 57 letech přesně ví, kde a jak se tu hroznou zprávu dozvěděl: Okupují nás Rusáci! S nimi vpadla do Československa i další vojska...

21. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rozhlasačky proti tankům. Příběhy žen, které se nepodvolily ruským okupantům

Česko si připomíná výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968. Ta vstoupila i do osudů rozhlasových novinářů a novinářek, kteří se nezalekli sovětských okupantů a navzdory velkým rizikům...

21. srpna 2025  14:20

