Rozdíl teplot je až dvacet stupňů, varují meteorologové před nočními mrazy

Matouš Waller
  15:42
Po nezvykle teplé Velikonoční neděli se počasí v Česku vrátí k hodnotám obvyklým pro první polovinu dubna. Ovšem rozdíly mezi nočními a denními teplotami budou obrovské. Zatímco přes den teploměry ukážou až 14 stupňů Celsia, v noci se ochladí až na čtyři stupně pod nulou.

Ochrana meruněk před mrazem | foto: Václav Šálek, ČTK

„Majitelé kvetoucích meruněk pozor! Čekají nás mrazivé noci,“ varují meteorologové na svých sociálních sítích. Plurál je na místě, teploty pod bodem mrazu se budou opakovat v průběhu několika následujících dní, podle dosavadní předpovědi celý tento týden.

Na mnoha místech klesnou k -3 °C, při uklidnění větru ojediněle až k -5 stupňům Celsia.

Výhled maximálních a minimálních teplot na sedm dní od 7. 4. 2026.

Nad nulu se noční teploty podle výhledu meteorologů dostanou až v pondělí 13. dubna. Pak se mrazy čekají už jen v údolích nebo při nižší oblačnosti.

Nízkým nočním teplotám však budou zdatně sekundovat relativně vysoká denní maxima, přestože se už nepodívají nad nedělních 15 stupňů Celsia. Bude slunečno a ČHMÚ varuje přes intenzitou slunečního záření. „Pozor na něj, dokáže už pěkně spálit,“ uvádí v předpovědi.

Předpokládané středeční teploty ukazují nepoměr mezi teplotami v různých...
Noční teploty ve čtvrtek 9. dubna 2026
Předpověď počasí na čtvrtek v ve střední Evropě

Nejvyšší denní teploty ve středu, noční teploty ve čtvrtek a teplotní rozhraní ve střední Evropě.

Denní maxima však nebudou stejná na celém území Česka. „Napříč naším územím bude procházet výrazné teplotní rozhraní a čím více na východ budeme, tím chladněji přes den většinou bude,“ vysvětlují meteorologové. Na východě Moravy a zejména ve Slezsku lze čekat až o několik stupňů nižší teploty než ve zbytku země.

Ve středu a ve čtvrtek bude jasno až polojasno, teploty v Čechách 10 až 14, ale na Moravě a ve Slezsku jen kolem 8 °C. Ve čtvrtek bude v Čechách od západu přibývat oblačnost a v pátek přijde zataženo až oblačno, na východě území zpočátku polojasno. V Čechách od západu místy občasný déšť nebo přeháňky, nad 500 metrů a postupně nad 800 metrů srážky smíšené nebo sněhové.

V pátek se také mírně ochladí, meteorologové předpovídají nejvyšší denní teploty 7 až 11 stupňů Celsia.

Jarní mrazy mohou zničit úrodu. Jak účinně ochránit kvetoucí ovocné stromy

Jaké bude počasí o víkendu

Slunečné počasí se vrátí hned v sobotu dopoledne. Meteorologové slibují jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty mezi 9 a 14 stupni Celsia. V noci však bude ještě stále mrznout, nejnižší teploty klesnou k +1 až -3 stupňům, v údolích až k -5 °C.

V neděli bude polojasno až skoro jasno, na severovýchodě území až oblačno, ojediněle přeháňky, nad 800 metrů smíšené nebo sněhové. Teploty stejně jako v sobotu, přes den 9 až 14 stupňů, v noci +1 až -3 stupně, v údolích až -5 stupňů Celsia.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

