I jeden je dost, odmítl Hraba, aby Piráti měli ministrů stejně jako STAN

O tom, že by si obě strany koalice PirSTAN měly rozdělit křesla, pokud budou ve vládě, v poměru 1:1, mluvil v pátek v rozhovoru pro iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„My jsme reflektovali výsledek voleb a řekli jsme – pojďme se bavit fér, aby zastoupení ve vládě bylo fér 1:1. A věřím, že podaná ruka platí,“ řekl Bartoš.



Podle koaliční smlouvy mezi Piráty a STAN by se přitom křesla měla po volbách rozdělovat v poměru 2,25:1, pokud koalice ve volbách získá 40 a méně poslanců. Koalice Pirátů a STAN jich získala 37, ale z toho Piráti pouhé čtyři, zatímco Starostové a nezávislí 33.



Volič výsledkem voleb podmínky dost změnil, tvrdí senátor STAN

„Smlouva je smlouva, ale karty rozdali voliči. Mimochodem stovky let platí Clausula rebus sic stantibus, tedy že smlouvy platí za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou. A já myslím, že volič výsledkem voleb podmínky dost změnil,“ napsal po televizní debatě na Twitteru Hraba.



Zdeněk Hraba @hraba_z @xdavecz @PepaKopecky @STANcz @CNNPrima Smlouva je smlouva, ale karty rozdali voliči. Mimochodem stovky let platí Clausula rebus sic stantibus, tedy že smlouvy platí za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou. A já myslím, že volič výsledkem voleb podmínky dost změnil... oblíbit odpovědět

O poměru rozdělení křesel ve vládě a případně i o jménech mají koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalice PirSTAN jednat v úterý.



Zatím se shodly na tom, že kandidátkou do čela Sněmovny bude šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Místopředsedů Sněmovny má být šest, z toho dvě křesla má získat ANO, po jednom ODS, lidovci, STAN a Piráti. Piráti chtějí jako místopředsedkyni Sněmovny Olgu Richterovou, STAN Věru Kovářovou.

Rakušan vnitro, Bartoš vicepremiér pro digitalizaci nebo ministr pro místní rozvoj

Pokud jde o křesla ve vládě, šéf STAN Vít Rakušan dal opakovaně najevo, že má zájem o post ministra vnitra.

Bartoš by mohl být vicepremiérem pro digitalizaci nebo ministrem pro místní rozvoj. „Odbornost mám v řadě oblastí, ať je to digitalizace nebo otázka dostupného bydlení, nebo oblasti místního rozvoje, od fondů přes zákon o bydlení. To je plocha, kde operuji,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Bartoš.