Rozdělená vláda i nesezdané soužití. Co je Macinkova extrémní kohabitace

Petra Škraňková
  8:53
Spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace, napsal ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Co je kohabitace? Slovo vzniklé z francouzštiny má dva významy.

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO). (7. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Častěji než politologové používají termín rozvodoví právníci a sociologové. Kohabitací se označuje nesezdané soužití párů, tedy vztah bez svatebního slibu. Partneři žijí podobně jako v manželství, ale bez formálního uzavření sňatku. A bez právní ochrany, která se manželům nabízí.

Stopka pro prezidenta na summit NATO? Macinkovy pindy jsou mimo, říká Lipavský

V češtině existuje několik zvukomalebných synonym kohabitace. Zatímco současní padesátníci slýchali o životě na psí knížku nebo na hromádce, mladší ročníky by soužití bez sňatku označili za manželství na zkoušku nebo jen společné soužití.

Doufejme, že měl Petr Macinka na mysli druhý význam slova kohabitace, který se zrodil ve Francii v minulém století. Popisuje stav, který aktuálně platí i v Česku. Prezident a premiér reprezentují jiné politické proudy.

Macinka komunikoval s Hradem jako amatér, dělá z Turka rukojmí, říká expert

Spor mezi politickými názory premiéra a prezidenta má pak dopad na skutečné pravomoce hlavy státu, především v zahraniční a bezpečnostní politice.

První zkušenost s kohabitací měla Francie poté, co v roce 1986 vyhrály volby do Národního shromáždění pravicové strany. Jenže prezident Francois Mitterrand byl levicový, opíral se především o podporu socialistů, takže musel čelit opoziční parlamentní většině.

„Nastalo tak období spolužití, kdy spolu koexistovali levicový prezident Mitterrand a premiér Chirac z pravicového Sdružení pro republiku. Oba se snažili situaci řešit alespoň navenek bezkonfliktně, protože jim bylo jasné, že jde o prestiž Francie jako takové,“ uvádí Jakub Dostál v bakalářské práci o roli prezidenta ve Francii.

Co napsal Petr Macinka prezidentovu poradci Kolářovi a čím hrozil

Do té doby se ve Francii všeobecně předpokládalo, že je prezident povinen podepisovat vše, co vláda vydá, i když to z ústavy jednoznačně nevyplývalo. Mitterrand však hned v roce 1986 několik nařízení Chiracovy vlády podepsat odmítl (například o privatizaci, zatímco on sám propagoval zestátňování).

Chirac i Mitterand byli tehdy velmi populární. Ve věcích zahraniční politiky vystupovali společně, ale v zákulisí probíhal intenzivní boj o moc. Mitterrand se pasoval do role jakéhosi tribuna lidu, který hájí jeho zájmy před vládou. To mu pomohlo ke zvýšení popularity. Jelikož nenesl zodpovědnost za nic z toho, co vláda prosadila, nemusel s ní sdílet její neúspěchy.

28. ledna 2026  9:04

