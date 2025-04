Na Instagramu máte 125 tisíc sledujících. Jak velká zodpovědnost je pro vás mluvit o ekologických tématech, zvlášť když v tomto oboru nemáte formální vzdělání?

Beru to jako velkou zodpovědnost. Videa, která sdílím, procházejí pečlivou rešerší. Některá si nechávám ověřit, abych minimalizovala pravděpodobnost nějaké nepřesnosti. Přestože studuji politologii, v rámci předmětů se snažím volit tolik seminářů s environmentální tematikou, abych o ní věděla co nejvíce. A vzdělávám se i ve svém volném čase.

Samozřejmě se setkávám i s názory, že bych o tom neměla mluvit, dokud něco takového nebudu mít vystudované. Ale to téma je mezioborové, nejde oddělit. To by člověk musel mít vystudovaných několik oborů, aby měl touto logikou právo o změnách klimatu hovořit. Mám pocit, že tito lidé nechápou moji roli. Já umím dobře mluvit, proto jsem se rozhodla komunikovat řešení, která přinesl někdo jiný, kvalifikovanější. Není to tak, že bych ta řešení vymýšlela já.