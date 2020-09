Prymula má živnost na výrobu zdravotnického materiálu. Podnikat ale nehodlá

Kvůli návratu povinného nošení roušek , které se od čtvrtka rošířilo do všech vnitřních prostor budov v celém Česku, začali lidé opět skupovat roušky, respirátory, antibakteriální gely i přípravky na posílení imunity.

Samotní senioři od 60 let dostanou od státu jeden respirátor třídy FFP2 a pět roušek zadarmo, všichni ostatní si je musí ušít, nebo koupit. Zaznívají proto hlasy, že jde o velký byznys.

Lidé poukazují na to, že i vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula má kvalifikaci na to, aby mohl podnikat ve výrobě zdravotnických materiálů, která spadá do seznamu činností zaregistrovanou v obchodním rejstříku.

„Odcházel jsem z ministerstva a tak jsem si to zaregistroval, abych eventuálně mohl něco dělat. Teď jsem ale na úřadu vlády, takže nebojte se, dezinfekci ani roušky vyrábět nehodlám. Nepřipadá to v úvahu,“ vyloučil možný střet zájmů na dotaz redakce portálu iDNES.cz Prymula.

Bývalý náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti si zapsal živnosti do rejstříku 17. června tohoto roku. Kromě výroby lékařských a dentálních nástrojů a potřeb mezi nimi je výzkum a vývoj a ostatní vzdělávání.

Odvolání kvůli údajnému střetu zájmů

Kvůli údajnému střetu zájmů musel Prymula skončit ve funkci ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2016. Z pozice ho kvůli údajnému zamlčování soukromých aktivit a příjmům, které z ní plynuly, okamžitě odvolal tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Vzhledem k tomu, že jako ředitel nemocnice rozhodoval o nákupech farmaceutických a zdravotnických prostředků, jejichž dodavatelé zároveň spolupracovali s jeho soukromou společností Biovomed s. r. o., došlo k flagrantnímu střetu zájmů,“ stálo v prohlášení.

Ve společnosti figurovala na postu jednatelky a společníka Prymulova dcera Karolína, od 12. listopadu roku 2013 do 4. prosince v roce 2018. Prymula se bránil, že konflikt zájmů byl při jeho odvolání jen zástupný problém, za Němečkovým rozhodnutím viděl osobní spor.

Jméno Karolíny Prymulové nyní s firmou propojeno podle obchodního rejstříku není, figuruje jako jednatelka MEDIMUN s. r. o.. Společnost dle svých webových stránek prodává doplněk stravy s kyselinou hyaluronovou, který je však dlouhodobě nedostupný, a zaměřuje se na technologii pro výrobu dezinfekce.

Rozhodování o vakcínách

Už v roce 2012 se Prymulovo jméno objevilo v souvislosti s analýzou, v níž se právníci z Ligy lidských práv tvrdě pustili do českého systému očkování. Prymulu tehdy obvinili z toho, že od výrobců vakcín pobírá odměny, provádí pro ně výzkum a působí jako jejich poradce. Epidemiolog se ale proti těmto informacím ohradil.

Zastala se ho tehdy i místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. „Profesor Prymula je mezinárodně uznávanou osobností. Vydává množství publikací s velkým dopadem, podílí se na řadě studií a legislativa, které je stále přijímána z tohoto pohledu, brání bohužel těmto odborníkům, aby vyhověli podmínkám. Je to podobné jako výběrová řízení ve zdravotnictví. Když existuje jediné unikátní zařízení, tak se těžko hledá konkurence,“ řekla.