Podle šéfa školství Plagy se 1. září neotevře méně než deset škol

„Stále se pohybujeme do deseti škol,“ odpověděl ministr školství Robert Plaga v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News na otázku, kolik škol v úterý neotevře.

Zavřené zůstane například sportovní gymnázium v Kladně či základní škola v Pečkách na Kolínsku, protože mají v karanténě všechny učitele (více čtěte zde).

Ministr však doufá, že spíše než celá zařízení, se budou zavírat jen části škol. Například první, nebo jen druhý stupeň.

„Když je velká chřipková epidemie, tak se školy také mohou vyprázdnit. Situace s kovidem ukázala na to, co by mělo být standardem, a to že není normální chodit nemocný do školy nebo do práce. Dovolil bych si apelovat na rodiče, aby byli obezřetní a při náznacích nemoci raději dítě nechali doma. Je to o individuální odpovědnosti nás všech, když se vrátíme k hygienickým návykům, tak tu situaci zvládneme,“ řekl Plaga.

V pořadu shrnul také některá opatření, která školám doporučuje manuál jeho rezortu. Například to, že pokud dítě bude doma v karanténě, pro návrat do školy nebude nutný žádný speciální test na covid-19.

Hovořil také o tom, že kulturní akce a školy v přírodě nemají školy zakázané, jejich organizátoři ale musejí zajistit vysoký hygienický standard a ředitelé zvážit situaci s nákazou v regionu.

Plaga také naznačil, že by byl pro, aby se upravila doba ošetřovného pro rodiče. „V tuto chvíli máme devítidenní lhůtu a karanténa je desetidenní. Myslím, že by si to tváří v tváři covidu nějakou úpravu zasloužilo,“ řekl v CNN Prima News. Tato problematika ovšem spadá pod ministryni práce Janu Maláčovou. Ta ale s nápadem, aby se dávka vyplácela až pro 13leté děti a po celou dobu distanční výuky, zatím na vládě neuspěla.

Prezident asociace ředitelů základních škol Michal Černý uvedl, že ředitelé v žádném případě nehodlají posílat domů dítě, které jednou zakašle. Pokud ale bude vykazovat příznaky jakékoliv nemoci, domů jej učitelé pošlou. „Nemocné děti ve škole nemají co dělat,“ řekl s tím, že tak tomu mělo být i před koronavirem.

Místopředseda ODS a poslanec Martin Baxa kritizoval vládu především za to, že udělala chaos v nařízení, zda nosit, či nenosit roušky. I Černý podotkl, že situace je složitá, protože hygienici školám neadresovali žádné konkrétní pokyny. Plaga připustil, že zmatky byly, protože se prý z ministerstvem zdravotnictví dohodl na zavádění roušek dle semaforu, tedy zabarvení krajů podle počtu nemocných, ale následně rezort zdravotnictví oznámil plošné nošení roušek ve školách kromě výuky ve třídách. To krátce na to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po schůzce s premiérem Andrejem Babišem zase odvolal.