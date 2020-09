Česko opět přitvrdilo. Roušky i při výuce a zavřené hospody po půlnoci

„Epidemická situace není dobrá, epidemie nabírá na síle. Roste i počet hospitalizovaných,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Od pátku bude většina okresů na semaforu na druhém stupni rizika, tedy oranžová. To představuje počínající komunitní šíření, kdy už původce nákazy nelze identifikovat. „Neplánujeme zavírat en bloc podniky,“ podotkl nicméně Vojtěch.

Na školách platí výjimka pro nošení rouky při tělocviku anebo zpěvu či hraní na dechové hudební nástroje. Cílem je podle Vojtěcha neparalyzovat školy a přejít karanténám tříd i celých zařízení.

Velké riziko exponenciálního šíření

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je v zemi velké riziko exponenciálního šíření, reprodukční číslo R je 1,6. Podle něho už nejsou ohraničená ohniska a epidemie nabrala na rychlosti.



Ke konci září může být 44 tisíc až 70 tisíc nově diagnostikovaných. Šíření koronaviru jasně souvisí s otevřením škol, podotkl Dušek, podle kterého pětinu z nově diagnostikovaných případů jen za středu tvořily děti. Proto jsou podle něj omezení ve školách nutná.



Hospitalizaci podle něj potřebují čtyři procenta z pozitivně testovaných. Z nich je každý čtvrtý ve vážném stavu. Dušek varoval, že s vysokým počtem diagnostikovaných lidí se může i tak malé procento pacientů v nemocnicích stát problémem.

Podíl nakažených seniorů je pod pěti procenty a 70 až 80 procent lidí nemá žádné nebo jen mírné příznaky. Podle Duška trvá zhruba deset dní od diagnózy, než se rozvinou vážné příznaky. Další týden až dva trvá, než se projeví na počtech hospitalizací.

Podle Duška je průměrně přijímáno do nemocnic 30 pacientů s covidem denně, 20 je propouštěno. Hospitalizace trvá v průměru týden, u pacientů s těžkým průběhem nemoci zhruba 14 dnů.



Předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý řekl, že podíl pacientů s covidem na intenzivní péči tvoří zhruba cca 2,4 procenta všech pacientů na JIP.

Nemocnice kapacitně vše zvládají. „Systém lůžkové péče je kapacitně schopen absorbovat násobně vysoké počty pacientů a je schopen svou kapacitu dále zvyšovat, od určitého momentu ale za cenu omezení jiné péče,“ upozornil nicméně Černý.



Omezení od pátku 18.9. od 18:00

Ve středu oznámilo ministerstvo omezení počtu návštěvníků na vnitřních hromadných akcích. Akcí ke stání se nesmí účastnit více než deset lidi, akce k sezení musí mít přesně určená místa. Do restaurací a barů smí jen tolik lidí, kolik v nich mají míst k sezení.



„V tuto chvíli je naší prioritou zastavit počínající exponenciální nárůst pozitivních případů. Nemohu však vyloučit další opatření,“ uvedl ve středu večer Adam Vojtěch, podle kterého ale nemocnice zvládnou násobně vyšší počty.

Bývalý ministrův náměstek a současný vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v pondělí řekl, že počty nakažených nejspíš porostou ještě nejméně dva až tři týdny. Před týdnem ministr nařídil nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Původně to mělo platit už od začátku září, po zásahu premiéra se ale nařízení zmírnilo.

Nářek z krajů

Z krajských hygienických stanic v posledních dnech intenzivněji zaznívá, že jsou přetížené a zpožďují se v trasování kontaktů nakažených. Objevily se i případy, kdy se lidem hygienici poprvé ozvali až v době, kdy by jim končila karanténa.



Na odběrových místech vzorků na testy stojí dlouhé fronty, objednat se dá až za několik dní a některá bez objednání neberou vůbec. Lidé si na sociálních sítích stěžují, že na své výsledky čekají neúměrně dlouho. Od dnešního dne mají i informaci o pozitivním testu dostat přímo od laboratoře SMS nebo e-mailem. Dosud informovaly jen o negativních výsledcích, pozitivní sdělil hygienik.



Jednala Ústřední epidemiologická komise

O koronaviru ve čtvrtek jednala také Ústřední epidemiologická komise, která se sešla kvůli covidu-19 poprvé na konci února. Poslední zasedání bylo v květnu.

Ministr v pondělí uvedl, že členem komise je také zástupce Světové zdravotnické organizace v České republice. S touto organizací si ministerstvo i premiér Andrej Babiš minulý týden vyměňovali názory ohledně omezení trasování kontaktů nakažených kvůli přetíženým hygienickým stanicím.

Podle WHO je to spolu s testováním a izolací jediná alternativa, a není proto vhodné ho omezit. Premiér kritiku WHO odmítl, ministr poté zdůraznil, že Česko trasovat nepřestane.



Komise se sešla v roce 2014 kvůli ebole. Zasedala také kvůli prasečí a ptačí chřipce. Jejím úkolem jako stálého pracovního orgánu vlády je předkládat vládě zprávy o vývoji epidemie a doporučovat opatření.