Nemáme žádné roušky ani dezinfekce, hlásí poskytovatelé sociálních služeb

Dotazníkové šetření asociace prováděla zejména v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. „Zaslali jsme jej v úterý a požádali jsme o vyplnění obratem. Dosud (ve středu odpoledne, pozn. red.) nám odpovědělo asi 700 zařízení, z nichž tedy polovina, respektive 48 procent, už nemá vůbec žádné roušky. Dalších 18 procent je má maximálně na týden a deset procent maximálně na tři dny,“ shrnula pro iDNES.cz mluvčí asociace Veronika Hotová.



Sociální služby sice nejvíce postrádají roušky, ale nedostává se jim ani dezinfekcí. „Tady už není tolik zařízení, které nemají desinfekci vůbec, určitě ji ale nemají na dlouho,“ uvedla mluvčí. „Dojde v řádech dnů, maximálně týdnů,“ dodala.

Každé dvacáté zařízení už navíc vůbec nemá zdravotnické rukavice, nebo mu vydrží nejvýš na tři dny. „Přesto jsou pro pracovníky v sociálních službách důležité. Neslouží jim pouze proti koronaviru, ale také je potřebují kvůli prevenci,“ řekl MF DNES ředitel asociace Jiří Horecký.



Poskytovatelé sociálních služeb tak vyhlížejí nejbližší dny. Horecký je v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, které o problému ví. „Sociální služby mají přijít na řadu hned za zdravotnictvím. Stavy mají být doplněny nejpozději příští týden,“ uvedla mluvčí Hotová. „Máme zatím nepotvrzenou informaci, že budeme zásobeni také v první vlně. V nejhorším scénáři se počítá, že zařízení budou zásobeny do čtyř týdnů,“ řekl dodal Horecký.

O jak kritickou situaci jde, dokládají příklady z praxe. „Dostali jsme třeba zoufalý dotaz z jednoho domova pro seniory, že mají v zařízení střevní chřipku, ale prostě nemají desinfekci. Takže je to obrovský problém. Desinfekce i další materiál je potřeba dnes a denně nejen kvůli koronaviru,“ uzavřela mluvčí.



„Je to vrchol absurdistánu“

Na akutní nedostatek roušek, respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu si už minulý týden stěžoval například Jiří Policar, který pracuje pro Pečovatelské centrum Praha 7. Když chtěl zajistit asi tři sta respirátorů, narazil na zákaz jejich distribuce, který minulé úterý vydalo ministerstvo zdravotnictví.



Jako akreditovaný poskytovatel sociálních služeb se proto obrátil přímo na dva výrobce – firmu Refil s.r.o. a PARDAM Nanotechnology. „Od obou společností mi přišel e-mail v duchu, že by respirátory rády dodaly (dokonce za cenu 75, resp. 230 Kč), ale že se účastnily schůzky s ministrem a premiérem a zakázali jim dodávat všem kromě ministerstva zdravotnictví, které bude roušky odebírat a následně rozesílat podle jeho uvážení,“ postěžoval si Policar na sociálních sítích.

„Je to opravdu vrchol absurdistánu, a pokud epidemie propukne stejnou silou jako v Itálii, nebude mít kdo poskytovat sociální služby, protože to pracovníci odmítnou a ti co neodmítnou, budou stejně vystaveni riziku nákazy,“ posteskl si Policar. Ve svém příspěvku také upozornil, že firmy mají nyní na skladě tisíce nevyužitých respirátorů. „Oni už přes týden vyrábí v nonstop provozu a mají na skladě tisíce respirátorů, které všichni chtějí, ale oni nemohou nic dodávat,“ napsal.



„Od úterního odpoledne (minulý týden, pozn. red.) vyrábíme respirátory FFP3 pro potřeby státu. Není to tedy více než týden, jak bylo uvedeno panem Policarem. V pátek odpoledne jsme dostali instrukce z ministerstva, abychom výjimečně a urgentně dodali respirátory do vybraných zdravotnických zařízení. Ještě ten samý den jsme rozeslali prvních 3 400 kusů respirátorů,“ uvedl pro iDNES.cz obchodní ředitel společnosti Refil Jan Česák s tím, že dostal informaci o opatření, kterým se zakazuje prodej respirátorů FFP3 všem subjektům vyjma orgánů státu.

Nákup respirátorů ministerstvo zdravotnictví plánuje hromadně. V pátek mluvčí Gabriela Štěpanyová uvedla, že byly mapovány potřeby respirátorů, roušek a dezinfekčních prostředků 98 páteřních nemocnic v České republice. „V tuto chvíli předpokládáme nákup téměř 200 tisíc respirátorů v hodnotě 50 milionů korun do konce týdne. Následně bude okamžitě probíhat distribuce do nemocnic a praktickým lékařům. Ministerstvo nakoupí respirátory od všech výrobců, kteří je mají v tuto chvíli na skladě,“ řekla Štěpanyová.

Firma Refil nicméně krok ministerstva považuje za logický. „Nejsme schopni objektivně rozdělovat dodávky jednotlivým zdravotnickým subjektům. Vzhledem k akutnímu nedostatku respirátorů na trhu je třeba určit nejrizikovější zařízení, kterým budou respirátory dodány jako první, a to na základě informací, kterými my nedisponujeme,“ uzavřel Česák.

Informační video ministerstva zdravotnictví o koronaviru: