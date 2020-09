Roušky a respirátory dostanou od vlády také zdravotně postižení

18:25

Roušky a respirátory dostane vedle seniorů nad šedesát let i 170 tisíc lidí s plným invalidním důchodem a 17 tisíc zdravotně postižených do 18 let. Vláda souhlasí s návrhem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD, která to oznámila na Twitteru. Formálně úřady návrh dopracují do středy.