Podniky se přizpůsobily, hygieny pokutují minimálně. A policie ubrala kontrol

„V prvním listopadovém týdnu jsme zkontrolovali povinnosti provozovatelů v 35 podnicích. Žádné pokuty jsme neuložili,“ sdělil Antonín Vykydal, vedoucí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Provozovatelé musí kontrolovat takzvané osvědčení O-T-N: očkování, test nebo prodělanou nemoc.



Ve středních Čechách kontroly vyrazily na 186 míst, podnikatelé dostali 8 pokut za celkem 12 800 korun. Další pokuty jsou zatím ve správním řízení, řekla redakci iDNES.cz mluvčí zdejší hygienické stanice Dana Šalamunová.

Kontrolu zažil i spolumajitel a provozovatel berounského podniku BlackDog Ladislav Novák.

„Pro nás je důležité, aby se restaurace nezavřely. Chceme, aby se tady lidi cítili bezpečně a naši zaměstnanci měli práci. Je to to nejmenší, co pro to můžeme udělat,“ sdělil pro iDNES.cz. Přiznal sice, že kontrola testu, očkování či prodělané nemoci jeho zaměstnance zdržuje, na druhé straně mu ale opatření prý dávají smysl.

Místem sváru jsou MHD a obchody

Kromě vnitřních prostor budov stále platí i povinnost zakrývat si dýchací cesty, tedy ústa a nos, i v hromadné dopravě. Dnes a denně jsou ae k vidění lidé, kteří mají respirátor či nanoroušku pouze pod nosem, případně vůbec nemají. „Zapomněl jsem si ho, třeba mě za to ukřižujte,“ odbyl redaktora iDNES.cz v pražském metru Miroslav K., který jel bez respirátoru. I tato opatření se ovšem stále kontrolují.

Uvedl, že normálně ochranu dýchacích cest využívá. V takovém případě jsou policisté většinou shovívaví a dotyčnému dokonce respirátor poskytnou.

Policie za prvních deset listopadových dnů vykonala celkem 49 111 kontrol protipandemických opatření s tím, že zjistila 1379 porušení. „Udělili jsme 109 pokud a 984 věcí vyřešili domluvou,“ vyčíslil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Kontrol tedy ve srovnání například s počátkem letošního roku razantně ubylo: k počtu 50 tisíc se policie tehdy dostala za necelých 5 dnů.

Podrobnější statiky než státní policie si vedou strážníci, kteří se prioritně zabývají dohledem nad dodržováním povinnosti mít zakryté dýchací cesty v městské hromadné, přičemž ostatní porušení protiepidemických opatření řeší převážně na oznámení.

Od 1. září do 9. listopadu řešili v Praze 5 012 přestupků v souvislosti s porušováním mimořádných opatření, pokuty dosáhly celkové výše 30 tisíc korun. Z toho celých 4 443 přestupků se týkalo nenošení ochrany dýchacích cest v MHD.



Uložením pokut, které v celkové výši dosáhly částky 13 900 korun, vyřešili strážníci 80 případů, dalších 46 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu a u zbytku postačila domluva.

Pokutu mohou strážníci uložit pouze za splnění současně několika podmínek: nestačí domluva, přestupce souhlasí se zjištěným stavem věci, s jeho právní kvalifikací, s uložením pokuty, její výší a s vydáním pokutového bloku. Pokud není splněna jedna z těchto podmínek, oznamuje se přestupek správnímu orgánu.

Celková čísla „hříšníků“ jsou nižší, než tomu bylo minulý rok. Jen v září 2020 pražští strážníci řešili 7719 případů porušení restrikcí, za což uložili 210 pokut za 46 700 korun. V říjnu 2020 odhalili 9806 „narušitelů“, 732 z nich za to zaplatilo celkem 307 000 korun. Poklesl i poměr uložených pokut vůči počtu případů řešených domluvou.

V dalších městech je situace příznivější

V říjnu 2021 městská policie v Plzni evidovala bezmála 30 událostí porušení vládních či mimořádných opatření v boji s koronavirem, z čehož v 5 případech byla záležitost předána do správního řízení. Průměrná výše pokuty uložená v říjnu plzeňskými strážníky činila 300 korun.

V období od 1.-7. listopadu pak strážníci zaznamenali přes desítku událostí, kdy došlo k porušení povinnosti nošení ochrany dýchacích cest. „Pokutou byly řešeny jednotky případů,“ uvedla mluvčí Jana Pužmanová.

„V říjnu strážníci Městské policie Ostrava evidovali celkem 736 případů porušení vládních nařízení. Z tohoto počtu se 713 případů týkalo prostředků MHD a 23 obchodních řetězců a ostatních provozoven,“ sdělil mluvčí Jindřich Machů.

Z celkového počtu těchto případů v Ostravě za říjen jich bylo 633 vyřešeno domluvou, 59 jich bylo oznámeno k projednání příslušnému správnímu orgánu k projednání. Blokově pak bylo vyřešeno celkem 44 případů, kdy souhrn uložených pokut činil 11 300 korun.