Zaveďte povinné nošení roušek, vyzvala vládu opozice. Roušky budou z Číny

Zdravotníci si přitom stěžují na nedostatek roušek. Situaci má pomoci zlepšit dodávka milionů roušek z Číny.



„Chceme povinné nošení roušek v MHD, jejichž distribuci musí vláda zajistit,“ uvedla opoziční TOP 09. Šéfka strany Markétu Pekarovou Adamovou se chce s dalšími opozičními stranami domluvit na společných požadavcích vůči vládě.



Ministr vnitra Jan Hamáček o víkendu na Twitteru uvedl, že má nasmlouvanou dodávku 1,1 milionů respirátorů i 5 milionů respirátorů z Číny.

Podle Deníku N vnitro podepsalo v Číně smlouvu na dodávky desítek milionů roušek a milionů respirátorů pro boj s koronavirem.

Zdravotnický materiál začnou od úterý přivážet letadla společnosti Smartwings. Při jednání asistovala Česko-čínská komora vzájemné spolupráce.



Hamáček i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyzvali lidi, aby si na veřejnosti zakrývali ústa a nos jakýmkoli způsobem. „Stačí jednoduchý šátek a do něj vložit kapesníček,“ napsal na Twitteru Vojtěch. Předseda Pirátů Ivan Bartoš si roušku sám s manželkou vyrobili.

VIDEO: Hamáček volal Marešovi: Řekněte lidem, ať nosí ochranu obličeje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Budu navrhovat, aby byla svolaná Poslanecká sněmovna. Schůze, která bude v režimu legislativní nouze řešit nejpotřebnější věci z hlediska dopadů na ekonomiku, na zaměstnance,“ uvedla šéfka TOP 09. Poukázala na to, že i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nese na vládu návrh, aby se se prodloužilo ošetřovné na celou dobu, kdy jsou uzavřené školy, a aby na ošetřovné měly nárok i osoby samostatně výdělečně činné.



Návrhy na zmírnění dopadů šíření koronaviru

Pro jednání opozičních stran TOP 09 připravila také několik návrhů, které by se podle ní měly projednat na mimořádné schůzi Sněmovny.

Zatímco ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že promine lidem a firmám, když podají daňové přiznání o tři měsíce později, TOP 09 chce následné rozložení odložené platby do 12 měsíců. Podnikatel by zažádal o splátkový kalendář a finanční úřad by vyhověl.

Strana navrhuje i bezúročné půjčky od 50 tisíc do 15 milionů korun pro OSVČ nebo malé a střední podniky. Splácet by bylo možné začít nejpozději v lednu 2021. O tři měsíce by mělo být OSVČ, malým a středním podnikům odloženo splácení úvěrů a hypoték.

Kdyby opatření proti šíření viru trvala déle než 3 měsíce, mělo by se diskutovat i o snížení odvodů za zaměstnance nebo OSVČ na polovinu. A stát by měl zvážit o odklad spuštění třetí a čtvrté vlny EET. To od vlády požadovaly také cestovní kanceláře.