Lidé od července odloží roušky, řekl Vojtěch. Asi kromě Prahy a Karvinska

„Shodli jsme se v rámci epidemiologické skupiny na finálním rozvolnění opatření, která máme stále platná v České republice. Chceme přejít od plošných omezení k doporučením a řešením na lokálních úrovních a přejít k individuální zodpovědnosti každého z nás. Virus tady stále je, nikam nezmizel,“ uvedl Vojtěch.

„Pokud by pravidla začala platit dnes, roušky by lidé museli nosit v Praze a v okrese Karviná. V těchto lokalitách by byla nadále zachována povinnost nosit roušky v MHD, taxislužbách, vnitřních hromadných akcí a na venkovních na méně než dva metry, v prostorách kin a divadel,“ varoval nicméně Vojtěch obyvatele zmíněných regionů.

Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová upozornila, že v Praze, kde je hned několik ohnisek nákazy, se nárůst pohybuje okolo 15 nových případů denně Konkrétně zmínila stavbu v Praze 4, kde počet nakažených dosáhl 56. „Stavba se stala zdrojem rozšíření případů do jiných krajů,“ dodala. Největší riziko šíření nákazy přetrvává podle Rážové ve zdravotnických a sportovních zařízeních, školách, hornictví, stavebnictví a ubytovnách.

„Vidíme, že riziko existuje. Praha je jednoznačným příkladem komunitního šíření nemoci, v každé části Prahy se objevují nové případy,“ podotkl ministr. „Nosit roušky v MHD, v tramvajích považujeme za velmi účelné, ale nemůžeme vyloučit, že i Praze dojde ke zmírnění situace a nemůžeme vyloučit, že podle situace se i v Praze budou moci odložit roušky,“ ubezpečil nicméně Vojtěch.



Ministerstvo zdravotnictví chce vytvořit speciální mapu regionů České republiky z hlediska míry rizika, a to na principu takzvaného semaforu zavedeného pro evropské země.



„Pokud k 1. červenci zůstane většina regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data zůstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covid-19,“ doplnil. Pokud by se někde zvýšil počet případů nemoci, místní hygiena tam přijme nezbytná opatření.

Otevřeno i po jedenácté večer

Od 1. července už můžou být restaurace a hospody v Česku otevřené i v čase od 23 hodin do šesti ráno. Lidé také budou moci konzumovat občerstvení například v hledištích kin. Rozvolnění těchto opatření se ale ještě nebude týkat míst s vyšším výskytem onemocnění covid-19, varovala Rážová.

Kapacita lidí na hromadných akcích se od 22. června zvyšuje z 500 na 1000. Podle rozhodnutí se povolují i veletrhy s maximální účastí do 5 tisíc lidí ve stejný čas. Pokud dojde ke zlepšení, tak od 1. září bude možné zvýšit limit pro maximální celkový počet lidí na hromadných akcích na 10 tisíc. Ruší se limit 10 metrů čtverečních a povinných odstupů mezi lidmi.

Koupaliště, zoo, muzea, hrady, zámky a podobná zařízení se 22. června vrátí k běžnému provozu, tedy zcela bez limitu návštěvnosti. Obnoven bude provoz dětských koutků v obchodních centrech. V lázních se ruší omezení pro skupinové procedury. Nízkoteplotní druhy sauny budou opět v provozu.

Hokej jako fotbal

Podle epidemiologa Rastislava Maďara řešili odborníci „detaily s druhým významným sportem – hokejem“. „Budou na něj aplikovány identické podmínky jako u fotbalové ligy. Před začátkem utkání, které by měly začít v srpnu, bude nutné pro hráče, kouče dva testy s odstupem pěti dnů,“ sdělil.

Obsazenost hokejových hal má být napřed čtvrtinová. Od 1. září by se však mohla hlediště obsadit z poloviny. „Mohli by vedle sebe sedět i cizí lidé. Každá druhá řada by podle toho nařízení měla být volná,“ podotkl Maďar.

Podle něho není podmínkou, aby provozovatelé museli povinně vymáhat na návštěvnících, aby dodržovali rozestupy. Provozovatelé musejí neustále ale návštěvníky neustále o opatřeních informovat, například plakáty. „Povinně ale rozestupy nebudou vyžadovány, půjde o dobrovolnost,“ upřesnil Maďar. Podle něho to je v zájmu provozovatelů, protože „v případě rozšíření nákazy, by se to obrátilo proti nim“.

Rážová sdělila, že v Moravskoslezském kraji je stále největším problémem důl Darkov. Ve středu se nicméně neobjevil žádný nový případ přímo spojený s dolem.

Vrátila se také k situaci na pražském magistrátu. „Na magistrátu byl pozitivní případ v kontaktu asi s 51 lidmi sedm hodin na jednání rady. Všem byl proveden odběr, byli mezi nimi i dva poslanci. Už včera (ve středu) jsme s ředitelkou pražské krajské stanice byli na jednání ve Sněmovně a domluvili se, že veškerá opatření bude stanice v Poslanecké sněmovně nastavovat na základě výsledků testů, které by měly být ještě (ve čtvrtek) dopoledne,“ řekla Rážová. V karanténě jsou nyní dva poslanci a pražští zastupitelé, Jan Čižinský a Patrik Nacher. „Všichni, kdo se jednání zúčastnili, a další kontakty jsou v domácí karanténě,“ sdělila Rážové

Vláda zavedla povinnost používat roušku či jiné zakrytí nosu a úst od 19. března, zmírnila ji 25. května. V současné době lidé musí nosit roušky uvnitř budov, ve veřejné dopravě a při hromadných akcích. Podmínka mít je venku, pokud jsou lidé blízko u sebe, padla v pondělí.



Od tohoto dne ministerstvo vzhledem k příznivé epidemiologické situaci zmírnilo i některá další protikoronavirová omezení. Například byl povolen prodej občerstvení na trzích či švédské stoly v restauracích.

Občerstvení už mohou nabízet i kina nebo divadla, diváci ale nesmí jíst a pít přímo v hledišti, kde není zajištěné zachování odstupu. Na venkovní hromadné akce, jako jsou třeba sportovní zápasy, může od pondělí přijít až 2 500 lidí, pokud pořadatelé areál rozdělí do sektorů po nejvýše 500 návštěvnících.