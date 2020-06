Většina Čechů smí odložit roušky, o zavírací době opět rozhoduje hospodský

Výjimkou je Moravskoslezský kraj, zvláště okresy Karviná a Frýdek-Místek, kde se poslední týdny nejvíce šíří koronavirus, zpřísněná opatření tam proto zůstávají v platnosti. Roušky zcela neodloží ani lidé v Praze.

V hlavním městě zůstává v platnosti povinnost mít zakrytá ústa a nos vedle zdravotnických a sociálních zařízeních také při vnitřních hromadných akcí nad sto lidí a v metru.

V metru je totiž údajně vyšší riziko nákazy než například v tramvaji nebo autobusu. „Prostory v podzemí vnímáme jako rizikovější. Navíc jsou poměrně dost klimatizované a dochází v nich ke značné cirkulaci vzduchu,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDNES.cz epidemiolog a šéf pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro rozvolňování Rastislav Maďar.

Pražský dopravní podnik nicméně doporučuje roušky nadále nosit i v povrchové dopravě. „S ohledem na vzájemnou ohleduplnost a bezpečí cestujících a řidičů proto budeme nošení roušek nadále doporučovat i v prostředcích povrchové MHD, i když chápeme, že pro některé skupiny obyvatel může být náročnější v horkých letních dnech dýchat s nasazenou ochranou nosu a úst,“ vysvětlil Petr Witowski, generální ředitel Dopravního podniku města Prahy.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Se začátkem července se přesouváme od plošných k lokálním opatřením v ohniscích nákazy. Jak roušky? Plošně je odložíme všude, kromě zdravotnických a sociálních zařízení. Plošně také končí omezení otevírací doby restaurací a barů mezi 23-6h. Opatření ale zůstávají v Praze a v MSK.

V Moravskoslezském kraji na Karvinsku a Frýdeckomístecku zaznamenali hygienici masivnější šíření viru. Opatření tam budou tedy ještě přísnější než v Praze. Místní musí nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad sto lidí a rovněž ti, kteří pracují ve službách péče o tělo v bližším kontaktu než 1,5 metru od klienta. Týká se to například kadeřnictví nebo kosmetických a masérských služeb.

V Moravskoslezském kraji, zejména na Karvinsku a Frýdeckomístecku musí lidé nosit roušky nadále také ve všech budovách mimo bydliště a ve veřejné dopravě.

V těchto okresech trvá mimo jiné i zákaz návštěv v domovech důchodců a zdravotnických zařízeních a noví klienti musí mít negativní test.

Akcí, a to i venkovních, se může účastnit maximálně sto lidí v každém odděleném sektoru, přičemž takových sektorů může být nejvýše pět.

Tamní restaurace a další provozovny stravovacích služeb, včetně jejich venkovních prostor, musí mít zavřeno od jedenácti hodin večer do osmi ráno. Výjimku pro ranní hodiny dostaly od hygieniků jen zdravotnická zařízení, sociální služby, věznice a hotelové restaurace. Opatření v kraji platí do odvolání.

Omezení pohybu je sázka na jistotu

Komise ministerstva zdravotnictví bude podle epidemiologa Maďara po dvou týdnech situaci vyhodnocovat. Řekl, že za tuto dobu bude v rizikových okresech ukončeno plošné testování. „Kdo bude pozitivní, tak bude v karanténě a doufáme, že nové případy už nebudou přibývat. Pracovníci pak budou mít povinné testy. To by nám mělo pomoci dostat situaci pod kontrolu,“ uvedl.

Zároveň ale dodal, že pokud by se situace nevyvíjela dobrým směrem, může v ohniscích v Moravskoslezském kraji dojít k ještě většímu zpřísnění pravidel. „Omezení pohybu je ale až poslední varianta ze všech. Logicky z pohledu epidemiologů je to sázka na jistotu. My však chceme zasahovat do života lidí co nejméně, snažíme se reagovat flexibilně podle aktuální situace v ohniscích. V tom chceme pokračovat nadále,“ řekl.