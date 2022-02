Respirátory jsou s omikronem zbytečné, říká expert. Ještě je nechme, radí jiný

Ministerstvo zdravotnictví již diskutuje s odborníky o tom, kdy lidé v Česku odloží roušky. Ty jsou již přes rok povinné ve všech vnitřních prostorách včetně obchodů či hromadné dopravě. V polovině března by však v tomto směru mohlo nastat značné uvolnění.

Pro Hospodářské noviny postup rozvolnění naznačil už náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Podle jeho slov první respirátory odloží žáci ve školách či lidé v kancelářích a restauracích. „Bude záležet na epidemiologické situaci, ale nyní se nejčastěji bavíme o 15. březnu jako o datu, kdy by si je lidé mohli na těchto místech sundat,“ řekl pro deník náměstek Pavlovic.

Redakce iDNES.cz se zeptala odborníků, kdy podle nich respirátory lidé sundají a na jakých místech. Epidemiolog a člen Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP) Rastislav Maďar pro iDNES.cz řekl, že respirátory by se mohly stát dobrovolným ochranným opatřením od poloviny března. Pokud se však do té doby nezhorší epidemiologická situace.

„Nejdříve v místech, kde je možné většinou dodržet odstup a není tam dlouhá doba kontaktu dvou cizích osob. Jako jsou například obchody. V MHD by měly zůstat delší dobu, tam rozestupy často možné nejsou,“ doplnil pro iDNES.cz Maďar.

Nejrizikovější jsou hromadné akce

Podobný názor má viroložka Ruth Tachezy. Ta pro iDNES.cz uvedla, že souhlasí s odložením respirátorů v polovině března venku pokud však budou nízké počty nakažených. „Vnitřní prostory jsou ale ještě na zvážení. Měli by být instruováni lidé, kteří jsou rizikoví, že virus úplně nezmizí. Ve chvíli, kdy se to uvolní, by měli zvážit svá rizika, když půjdou třeba na hromadné akce, aby se mohli chránit,“ komentovala Tachezy.

Z jejího pohledu jsou nejrizikovější hromadné akce, které se konají uvnitř. Třeba koncerty. „Stejně myslím, že nebude jiná cesta, když čísla klesnou. Do budoucnosti je možné zvážit, že by se roušky používaly například při nachlazení, kdy člověk musí jít mezi lidi. V asijských zemích je to zvykem a je to rozumné,“ doplnila viroložka s tím, že tento zvyk bychom si mohli odnést do budoucna.

Zrušit preventivní PCR testy zdarma je špatně, tepe vládu genetik Pačes

Molekulární biolog Evžen Bouřa pro iDNES.cz řekl, že od té doby, co převládl omikron jakožto majoritní varianta koronaviru, jsou roušky i respirátory víceméně zbytečné. „Nedokážou jeho šíření zabránit, mohou vlnu omikronu jen trochu zpomalit, ale to není potřeba. Omikron nemocnice nepřeplní a každý, kdo se chtěl očkovat, je již naočkovaný,“ vysvětlil Bouřa.

V březnu situace dobrá nebude

Podle něj vystaven viru omikron bude každý, ať nosí v MHD roušku, respirátor, nebo ne. „Naštěstí ne každý se nakazí a nemoc má v porovnání s variantou delta lehký průběh,“ doplnil s tím, že nyní je povinné nošení respirátorů jen zbytečné alibistické opatření, které ničemu nepomáhá.

Bouřa současně podotkl, že respirátory by zavedl opět v době, až se objeví například varianta koronaviru. „Kdy to má smysl. Doufejme, že se to nestane, uvidíme v listopadu,“ dodal molekulární biolog.

S ním se shoduje i biochemik Zdeněk Hostomský, podle nějž se respirátory měly zrušit už dávno. „Ať jsou dobrovolné, ale ať nás nikdo nenutí je nosit. Kdo to chce, ať si je vezme. Podle mě je to jen symbolika, že vláda dělá nějaké opatření. Ruší se všechna opatření, tak by mělo i tohle,“ zdůraznil pro iDNES.cz Hostomský.

Naopak imunolog Václav Hořejší zdůraznil, že by respirátory ještě nějakou dobu ponechal. „Respirátory by se měly ponechat co nejdéle v uzavřených prostorách. Hlavně v dopravních prostředcích. Kdyby ta situace byla tak dobrá, jako byla loni v létě, tak by se to mělo zrušit,“ řekl pro iDNES.cz Hořejší.

Ten však současně uvedl, že v polovině března by respirátory ještě nesundával. „V té době situace dobrá nebude. To je jenom můj názor. Pan ministr má nějaký jiný názor. Loni v létě to bylo tak, že byly jednotky případů denně. Skoro nikdo nešel do nemocnice. Když bude podobná situace, tak by byla hloupost nadále respirátory udržovat,“ podotkl imunolog s tím, že nyní máme padesát úmrtí denně a do toho tisíce lidí v nemocnicích.

„Nedá se čekat, že během dvou týdnů budeme na tom jako loni v létě. Byl bych určitě opatrný,“ dodal Hořejší.

Postupně rozvolňuje většina Evropy

Česko však není jedinou zemí, která rozvolňuje. K podobnému kroku přistupují ve většině Evropy. Například slovenský premiér Eduard Heger ve středu ohlásil rušení epidemických restrikcí postupně od konce února. Na konci března by se země podle něj měla vrátit do režimu, který v zemi platil před vypuknutím covidu.

V úterý pak nizozemská vláda rovněž oznámila, že tento a příští pátek zruší většinu omezení zavedených v souvislosti s covidem. V zemi totiž klesají počty hospitalizovaných i nakažených, uvedla v úterý agentura AFP.

Rakousko ve středu oznámilo, že od 5. března zruší většinu proticovidových opatření. Při vstupu do země bude potřeba doklad o očkování, o prodělání nemoci či negativní test.

V minulém týdnu i Norsko uvedlo, že ruší téměř všechna zbývající omezení. Premiér Jonas Gahr Störe řekl, že je nepravděpodobné, že by v současnosti šíření nákazy ohrozilo zdravotnické služby. Uvolňují se i pravidla pro turisty ze zahraničí.