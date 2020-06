Konec roušek v červenci? O tom ještě musíme jednat, brzdí epidemiolog Maďar

„Návrh pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví Karanténa, jehož součástí je i paní doktorka Rážová to takto určitě nestanovil. Jednání jsme ještě neuzavřeli, budeme k tomu jednat znovu příští týden,“ řekl iDNES.cz Maďar.

Shoda zatím podle něj byla dosažena u roušek venku. „Osobně si myslím, že veřejná doprava bude patřit mezi místa, kde budou roušky povinné nejdéle. Takový je alespoň názor epidemiologů a nabádá k tomu aktuálně i WHO. Navíc až teď nově roušky v MHD zavadí i Velká Británie,“ doplnil epidemiolog.

O konkrétním datu, kdy by se roušky měly přestat nosit úplně, tedy i v MHD, nemluví ani premiér Andrej Babiš (ANO). „Vše záleží na epidemiolozích, i když za mě by to mělo být co nejdříve. Už není důvod, abychom byli vystrašení. Boj s virem jsme zvládli a na případnou druhou vlnu jsme připraveni. Ale jak říkám, záleží to na epidemiolozích,“ řekl premiér pro iDNES.cz.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová přitom v rozhovoru pro středeční Právo uvedla, že další vlny uvolňování Česko čekají 15. června a takzvaně poslední na konci června. „Sundávání roušek v MHD bude jistě v poslední vlně. Tedy bez nich by mohli nejpravděpodobněji lidé jezdit v hromadné dopravě na začátku léta, tedy začátkem července,“ předpověděla.

Debata okolo koronaviru už se v Česku v podstatě zúžila právě jen na „rouškový“ rozměr. Národ se rozdělil na lidi roušky nosící a lidi roušky nenosící, přičemž druhé skupiny v posledních týdnech razantně přibylo. A to i na místech, kde roušky jsou povinné, třeba v hospodách, kde je možné ji sundat jen u stolu. Dochází tak k bizarním situacím, kdy jediný člověk, který má v celé hospodě roušku, je totálně zpocený číšník.

„Číšník může nakazit všechny hosty, proto má roušku. Odborně je to správně. Ale společensky je samozřejmě otázkou, jestli to není kontraproduktivní, když tu máme málo případů. Navíc ta nálada ve společnosti... Ale – i když jsem dalek toho někoho strašit – zatím taky pořád máme nové případy,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES hlavní epidemiolog Roman Prymula.

„Souhlasím, nastal totální odklon od toho, že by se něco mělo dodržovat. Byť si nemyslím, že to je dobře. V těch restauracích z těchto důvodů už nošení roušek asi není smysluplné,“ myslí si.

Prymula původně chtěl roušky sundat, včetně venkovního prostředí, až 15. června. „Ale to je vše dané vývojem epidemie, já už žádná čísla říkat nebudu, protože mi to pak akorát média předhazují,“ dodal.

Roušky už se nemusí od pondělka nosit u bazénu, což byla podle Prymuly „bizarnost“.