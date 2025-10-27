Usedlost Pohádka u Čachrova v jižních Čechách si Ivan Roubal pronajal se svým známým Františkem Heppnerem hned po revoluci. Chtěli tu nejdřív chovat jeleny, ale to jim úřady zakázaly, a tak se přeorientovali na vietnamská prasata. Heppner, který disponoval vstupním kapitálem, si s sebou na Pohádku přivedl i ruskou přítelkyni Natašu. Nadšená z takového bydlení nejspíš nebyla.
Mrazivý dech opuštěných zdí
Když usedlost Pohádka navštívíte, překvapí vás jeho rozsáhlost. A také dezolátní stav a síla, s jakou si příroda bere svůj majetek zpět. Mladé listnáče prorůstající někdejší dvorek, kudy chodil vrah, a jeden z mohutnějších stromů se dere do prázdného okna, jako by ho chtěl mermomocí zaplnit. Největší částí usedlosti je hospodářská budova - právě tady měl asi Roubal prasata a další zvířata.
Široko daleko nic není, jen les a louky. Ani od silnice sem není vidět. Zdi jsou většinou obnažené na cihly, z oken zbyly jen trosky dřevěných rámů. Jen tu a tam dávají zbytky žlutobíle omítnutého zdiva vědět, že kdysi tu snad někdo žil. Lidé, zvířata…
Ivan Roubal
Vnitřní vybavení domu zmizelo a jen dispozice malých místností naznačuje, že na pohodlné moderní bydlení to tu nikdy nebylo. V době, kdy autorka tohoto článku místo navštívila, povalovalo se v areálu dost odpadků - jak těch, které kdysi zřejmě tvořily kuchyňské náčiní, tak částí šrotu a také věcí, které si sem bůhvíproč někdo někdy natahal – třeba zničený dětský kočárek. Že by se sem na čas uchýlil někdo, kdo neměl kde složit hlavu? Pokud ano, určitě tu dlouho nevydržel. Zvláštní tísnivá atmosféra sálá z místa dodnes. Jako by se dům nikomu zalíbit nechtěl, jako by chtěl všechny návštěvníky vypudit. Je to náhoda, že právě na takové místo osud zavál jednoho z nejhorších českých sériových vrahů?
Vrah Roubal. Jak se z věřícího železničáře stal fanatický zabiják
Temná historie Pohádky ale sahá daleko do minulosti, mnohem dál než do doby, kdy na svět přišel Ivan Roubal.
Novinář Josef Klíma ve svém pořadu Jak jsem přežil devadesátky zmiňuje, že už v 17. století se stala usedlost dějištěm hrůzného činu: zlynčovali zde ženu, která údajně podpálila dům v Čachrově. A ani pozdějším obyvatelům místo nepřineslo štěstí. Z rodiny Němců, kteří zde žili, byl jeden člen zabit ve válce, druhý si tu vzal život. Usedlost se tehdy jmenovala Christlhof.
Utajené vraždy?
Roubal si ji pronajal zřejmě od pozemkového fondu hned po revoluci. Jak tu se společníkem a jeho družkou žil, je dost těžké si představit. Sousedy neměli, nejbližší další usedlost byla vzdálená asi kilometr. Do Čachrova na nákupy se dopravovali autem. Roubala místní znali, občas chodil do hospody. Sebevědomý muž s pichlavýma očima ale moc důvěry nebudil. Možná mu na „normálnosti“ přidával spolubydlící Heppnar se svou družkou, to ale najednou ustalo. Po Heppnarovi a Nataše se slehla zem. A Roubal začal užívat věci, které mu po nich zbyly. Hlavně pistoli.
Ta zbraň byla Heppnarova chlouba. Podle svědků by ji z ruky dobrovolně nedal. Vždyť si ji také sám vyrobil. Vysoustružil hlaveň na brokové náboje a přivařil ji k tělu vojenské signální pistole. Po zmizení jejího majitele se stala Roubalovým „dědictvím“. Neměl ji jen na parádu, taky s ní střílel. A dost. Podle Jana Kolomazníka, který žil nějakou dobu poblíž a s Roubalem se znal, s ní Roubal někdy střílel kolem sebe jako divý. To bylo možná už v době, kdy měl pocit, že „po něm jdou.“ Pokud tím myslel policisty, mohl být ještě pár let klidný. Na kobylku se mu dostali až po posledních vraždách v roce 1994.
„Orlickým vrahům“ poradil, jak se zbavovat mrtvol. Hodil své oběti prasatům. Roubal zemřel ve věznici
Na prokleté samotě s temnou historií a ještě temnějšími myšlenkami trávil Roubal dost času. Jezdil i do Prahy, kde měl své kontakty a kšefty, odlehlá usedlost u Čachrova mu ale zřejmě poskytovala vybití jeho sadistických sklonů. A ty podle všeho sílily. I když se snažil působit jako rozený sedlák, jeho vztah ke zvířatům byl mnohem komplikovanější. Kolomazník třeba popsal, jak ve vzteku ubil koníka, který mu utekl do lesa. Přerazil mu hřbet trámkem. V hospodě v Čachrově se zase šuškalo, že Roubal rozřízl břicho březí prasnici, až z ní vypadla nenarozená podsvinčata. Jak ale upozorňuje Klíma, ne všem historkám o Roubalovi je radno věřit, některé zřejmě vznikly až poté, co se jeho dopadení a usvědčení jakožto vraha dostalo do médií.
Kolomazník, kterého je snad možno považovat za věrohodný zdroj, připomněl ale další Roubalovu „akci“, při níž přihnal na statek stádo ovcí, které pak pozabíjel. A když se ztratili Heppnar s přítelkyní a jejich těla se nenašla, uvedl Roubalův syn, s čím se mu otec svěřil: prý je nechal sežrat prasatům. Výpověď, zmíněnou v protokolu, už ale u soudu syn nezopakoval a policisté, kteří pozemek prohledali, důkazy o takovém činu nenašli.
Jan Kolomazník, který byl po nějakou dobu Roubalovým sousedem, i když kilometr vzdáleným, si vzpomíná na jednu podivnou noc: asi ve čtyři ráno k němu Roubal přijel autem, aby si půjčil sekačku. „K autu se ani nepřibližuj!“ zařval prý na něj. „Motor pořád běžel, byl to fiat, diesel, neuměl jsem si vysvětlit, proč by se k autu nesmělo,“ vypověděl Kolomazník. Až později, když Roubala viděl s Heppnerovou zbraní, dal si dvě a dvě dohromady: „Možná byl mrtvej pan Heppner 20 metrů ode mě, aniž bych o tom věděl…“
Za Heppnerovu a Natašinu vraždu ale Roubal nikdy potrestán nebyl. Zato další smrti se Pohádce nevyhnuly. Když Roubala později zatkli policisté a poslali ho do vazby, prasata pochcípala hlady. Prý to byl tehdy takový zápach, že se ke statku nedalo ani přiblížit.