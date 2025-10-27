Roubalova Pohádka. Prokletá usedlost byla svědkem sadismu i vražd

Autor:
  5:00
Usedlost Pohádka v podhůří šumavských hor je spojená s jménem sériového vraha Ivana Roubala. Žil tu, plánoval své další kroky a možná i zabíjel lidi. Z prokletého místa, které je dnes oblíbeným cílem lovců senzací či milovníků záhad, dodnes sálá neurčitá tíseň. Co hrozného tu Roubal prováděl?

Statek u Javorné na Šumavě, který patřil Ivanu Roubalovi | foto: Pekárek / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Usedlost Pohádka u Čachrova v jižních Čechách si Ivan Roubal pronajal se svým známým Františkem Heppnerem hned po revoluci. Chtěli tu nejdřív chovat jeleny, ale to jim úřady zakázaly, a tak se přeorientovali na vietnamská prasata. Heppner, který disponoval vstupním kapitálem, si s sebou na Pohádku přivedl i ruskou přítelkyni Natašu. Nadšená z takového bydlení nejspíš nebyla.

Mrazivý dech opuštěných zdí

Když usedlost Pohádka navštívíte, překvapí vás jeho rozsáhlost. A také dezolátní stav a síla, s jakou si příroda bere svůj majetek zpět. Mladé listnáče prorůstající někdejší dvorek, kudy chodil vrah, a jeden z mohutnějších stromů se dere do prázdného okna, jako by ho chtěl mermomocí zaplnit. Největší částí usedlosti je hospodářská budova - právě tady měl asi Roubal prasata a další zvířata.

Široko daleko nic není, jen les a louky. Ani od silnice sem není vidět. Zdi jsou většinou obnažené na cihly, z oken zbyly jen trosky dřevěných rámů. Jen tu a tam dávají zbytky žlutobíle omítnutého zdiva vědět, že kdysi tu snad někdo žil. Lidé, zvířata…

Ivan Roubal

  • český sériový vrah, jemuž je připisováno 8 vražd v letech 1991-1994
  • prokázáno mu bylo „jen“ pět vražd
  • dostal doživotí
  • v roce 2015 zemřel ve věznici v Karviné

Vnitřní vybavení domu zmizelo a jen dispozice malých místností naznačuje, že na pohodlné moderní bydlení to tu nikdy nebylo. V době, kdy autorka tohoto článku místo navštívila, povalovalo se v areálu dost odpadků - jak těch, které kdysi zřejmě tvořily kuchyňské náčiní, tak částí šrotu a také věcí, které si sem bůhvíproč někdo někdy natahal – třeba zničený dětský kočárek. Že by se sem na čas uchýlil někdo, kdo neměl kde složit hlavu? Pokud ano, určitě tu dlouho nevydržel. Zvláštní tísnivá atmosféra sálá z místa dodnes. Jako by se dům nikomu zalíbit nechtěl, jako by chtěl všechny návštěvníky vypudit. Je to náhoda, že právě na takové místo osud zavál jednoho z nejhorších českých sériových vrahů?

Vrah Roubal. Jak se z věřícího železničáře stal fanatický zabiják

Temná historie Pohádky ale sahá daleko do minulosti, mnohem dál než do doby, kdy na svět přišel Ivan Roubal.

Novinář Josef Klíma ve svém pořadu Jak jsem přežil devadesátky zmiňuje, že už v 17. století se stala usedlost dějištěm hrůzného činu: zlynčovali zde ženu, která údajně podpálila dům v Čachrově. A ani pozdějším obyvatelům místo nepřineslo štěstí. Z rodiny Němců, kteří zde žili, byl jeden člen zabit ve válce, druhý si tu vzal život. Usedlost se tehdy jmenovala Christlhof.

Odsouzený sériový vrah Ivan Roubal u soudu v Praze (29. dubna 2010)

Utajené vraždy?

Roubal si ji pronajal zřejmě od pozemkového fondu hned po revoluci. Jak tu se společníkem a jeho družkou žil, je dost těžké si představit. Sousedy neměli, nejbližší další usedlost byla vzdálená asi kilometr. Do Čachrova na nákupy se dopravovali autem. Roubala místní znali, občas chodil do hospody. Sebevědomý muž s pichlavýma očima ale moc důvěry nebudil. Možná mu na „normálnosti“ přidával spolubydlící Heppnar se svou družkou, to ale najednou ustalo. Po Heppnarovi a Nataše se slehla zem. A Roubal začal užívat věci, které mu po nich zbyly. Hlavně pistoli.

Ta zbraň byla Heppnarova chlouba. Podle svědků by ji z ruky dobrovolně nedal. Vždyť si ji také sám vyrobil. Vysoustružil hlaveň na brokové náboje a přivařil ji k tělu vojenské signální pistole. Po zmizení jejího majitele se stala Roubalovým „dědictvím“. Neměl ji jen na parádu, taky s ní střílel. A dost. Podle Jana Kolomazníka, který žil nějakou dobu poblíž a s Roubalem se znal, s ní Roubal někdy střílel kolem sebe jako divý. To bylo možná už v době, kdy měl pocit, že „po něm jdou.“ Pokud tím myslel policisty, mohl být ještě pár let klidný. Na kobylku se mu dostali až po posledních vraždách v roce 1994.

„Orlickým vrahům“ poradil, jak se zbavovat mrtvol. Hodil své oběti prasatům. Roubal zemřel ve věznici

Na prokleté samotě s temnou historií a ještě temnějšími myšlenkami trávil Roubal dost času. Jezdil i do Prahy, kde měl své kontakty a kšefty, odlehlá usedlost u Čachrova mu ale zřejmě poskytovala vybití jeho sadistických sklonů. A ty podle všeho sílily. I když se snažil působit jako rozený sedlák, jeho vztah ke zvířatům byl mnohem komplikovanější. Kolomazník třeba popsal, jak ve vzteku ubil koníka, který mu utekl do lesa. Přerazil mu hřbet trámkem. V hospodě v Čachrově se zase šuškalo, že Roubal rozřízl břicho březí prasnici, až z ní vypadla nenarozená podsvinčata. Jak ale upozorňuje Klíma, ne všem historkám o Roubalovi je radno věřit, některé zřejmě vznikly až poté, co se jeho dopadení a usvědčení jakožto vraha dostalo do médií.

Opuštěná a údajně prokletá samota Pohádka v šumavském podhůří. K ponuré...

Kolomazník, kterého je snad možno považovat za věrohodný zdroj, připomněl ale další Roubalovu „akci“, při níž přihnal na statek stádo ovcí, které pak pozabíjel. A když se ztratili Heppnar s přítelkyní a jejich těla se nenašla, uvedl Roubalův syn, s čím se mu otec svěřil: prý je nechal sežrat prasatům. Výpověď, zmíněnou v protokolu, už ale u soudu syn nezopakoval a policisté, kteří pozemek prohledali, důkazy o takovém činu nenašli.

Jan Kolomazník, který byl po nějakou dobu Roubalovým sousedem, i když kilometr vzdáleným, si vzpomíná na jednu podivnou noc: asi ve čtyři ráno k němu Roubal přijel autem, aby si půjčil sekačku. „K autu se ani nepřibližuj!“ zařval prý na něj. „Motor pořád běžel, byl to fiat, diesel, neuměl jsem si vysvětlit, proč by se k autu nesmělo,“ vypověděl Kolomazník. Až později, když Roubala viděl s Heppnerovou zbraní, dal si dvě a dvě dohromady: „Možná byl mrtvej pan Heppner 20 metrů ode mě, aniž bych o tom věděl…“

Za Heppnerovu a Natašinu vraždu ale Roubal nikdy potrestán nebyl. Zato další smrti se Pohádce nevyhnuly. Když Roubala později zatkli policisté a poslali ho do vazby, prasata pochcípala hlady. Prý to byl tehdy takový zápach, že se ke statku nedalo ani přiblížit.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Jak se dříve slavil 28. říjen? Trik s Dnem znárodnění komunistům nevyšel

Při prvních oslavách vzniku Československé republiky část jejích obyvatel skřípala zubama. Za nacistické okupace svátek zrušen nebyl, ale oslavy byly krvavě potlačeny. Komunistickému režimu se pak...

27. října 2025

Roubalova Pohádka. Prokletá usedlost byla svědkem sadismu i vražd

Usedlost Pohádka v podhůří šumavských hor je spojená s jménem sériového vraha Ivana Roubala. Žil tu, plánoval své další kroky a možná i zabíjel lidi. Z prokletého místa, které je dnes oblíbeným cílem...

27. října 2025

Nemohl jsem to řezat týden. Kajínek prozradil nové detaily útěku z Mírova

Premium

Až do 29. října 2000 znal odsouzeného doživotního vězně Jiřího Kajínka málokdo. Ten den se to ale změnilo. Z nejpřísněji střežené věznice na hradě Mírov právě Jiří Kajínek před pětadvaceti lety...

27. října 2025

Moji sanitku zasáhla raketa. Kirjat Šmona se vzpamatovává z útoků Hizballáhu

Premium

Od naší spolupracovnice v Izraeli Na první pohled se zdá, že se život v Kirjat Šmoně vrací do normálu. Obchody jsou otevřené, domy opravené. Jen ohořelé lesy a prázdné ulice připomínají, že sever Izraele se z útoků Hizballáhu...

27. října 2025

Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj...

27. října 2025

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři...

27. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

26. října 2025  22:35

V Orlové našli v autě dva mrtvé lidi. Policie prověřuje vraždu a sebevraždu

Ve vozidle v Orlové na Karvinsku byli v neděli objeveni dva mrtví lidé. Pravděpodobně se jednalo o vraždu a sebevraždu, uvedla policie na síti X. Policie na místě stále zasahuje a veřejnosti nehrozí...

26. října 2025  21:46,  aktualizováno  22:17

Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska

Letiště v litevském Vilniusu muselo být v neděli večer znovu uzavřeno kvůli objektům, pravděpodobně balonům, v jeho vzdušném prostoru. Informuje o tom agentura Reuters. Stalo se tak potřetí za tři...

26. října 2025  21:48

Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou

Premium

Měl jsem obrovské štěstí. Svoboda, Borovec, Hes a Bednárik byli géniové, vzpomíná zpěvák Daniel Hůlka na zrod muzikálového fenoménu Dracula před třiceti lety. K oslavě jubilea v lednu a únoru...

26. října 2025

Vyhoří minimálně třetina pracovníků. Jak s problémy bojovat a čemu se raději vyhýbat

Premium

Případů syndromu vyhoření stále přibývá. Podle některých odhadů se s ním potýká až každý třetí Čech, zatímco ještě před několika lety to byl spíše pátý. Nejčastěji se syndrom vyhoření objevuje u...

26. října 2025

Babiš v zásadě souhlasí s podobou programu budoucí vlády, řekl Havlíček

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi to v neděli v podvečer řekl...

26. října 2025  19:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.