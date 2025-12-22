Macinka má nového šéfa kabinetu. Vlček v minulosti pracoval pro ruský Rosatom

Odcházející šéf kabinetu Marcel Ladka o nástupu Pavla Vlčka informoval úředníky ministerstva životního prostředí už minulý týden prostřednictvím interního e-mailu. V něm podle Deníku N uvedl, že k danému dni končí na své pozici a že jeho nástupcem je právě Vlček.
Zaměstnanci resortu si na chodbách úřadu mohli všimnout také nového politického náměstka ministra Jaromíra Wasserbauera z hnutí Motoristé, který je známý kritikou Green Dealu i dekarbonizace.
|
Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu
Vlček se v minulosti věnoval komunikaci a vnějším vztahům pro ministerstvo průmyslu a obchodu, Citibank, mBank a také pro ruský Rosatom.
Pro tuto státní firmu pracoval podle údajů na sociální síti LinkedIn od dubna 2012 do listopadu 2013, tedy zhruba tři měsíce před ruskou anexí Krymu. Server Aktuálně.cz už dříve psal, že Vlček působil v české pobočce Rosatom Overseas jako manažer pro strategii a komunikaci, přičemž se jeho agenda týkala zejména lobbingu kolem dostavby jaderné elektrárny Temelín.
Následně se stal předsedou výkonného výboru PR Klubu a od roku 2020 je prezidentem Asociace provozovatelů mobilních sítí.
Macinka oznámil „reorganizaci úřadu“
Petr Macinka vede také ministerstvo zahraničních věcí, kde už minulý týden avizoval reorganizaci úřadu. Podle Deníku N chce Macinka zrušit řadu odborů i například sekci bezpečnostní a multilaterální, kterou vede Veronika Stromšíková. Do její sekce patří například odbor sankcí, kybernetického prostoru a odolnosti vůči hybridnímu působení, který chce Macinka podle listu přesunout pod jinou část úřadu.
|
Babiš chce mluvit s Macinkou o plánované reorganizaci ministerstva zahraničí
Na ministerstvu mají skončit vrchní ředitelé několika sekcí, podle webu Seznam Zprávy se má i obměnit pozice státního tajemníka, přičemž Radka Rubeše by měl nahradit Miloslav Stašek, dosavadní velvyslanec ve Spojených státech.
Macinka také minulý týden sdělil, že reorganizace bude komplexní, připravuje se ve spolupráci s experty a že zatím nikoho nepropustil. O jeho plánech si chce s Macinkou promluvit premiér Andrej Babiš (ANO).
Macinka ministerstvo životního prostředí vede dočasně, protože prezident Petr Pavel nechce jmenovat Filipa Turka. Ve čtvrtek sdělil, že se tam již nepočítá se sekcí ochrany klimatu.