Ropák roku asi opět padne za vodní stavby, se čtyřmi „perlami“ vévodí Babiš

Ankety pořádá sdružení Děti Země, návrhy lidé mohli posílat do 12. června. Titul Ropáka roku 2019 může získat například generální ředitel Povodí Moravy Gargulák, a to za zodpovědnost při vypracováni studie o vlivu zvýšení hladiny Nových Mlýnů o 35 centimetrů na životní prostředí.

Za podporu výstavby jezu u Děčína mají nominaci ministr Toman (za ČSSD), bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nebo loňský vítěz předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický.

Nominováni byli například i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nebo hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).

Dostálová vyřkla „perlu“ o syslech

V anketě Zelená perla má nejvíce výroků, a to čtyři, předseda vlády Andrej Babiš, po dvou výrocích ministryně Dostálová, také jednatel firmy Evropská vodní doprava-sped Lukáš Hradský a předseda představenstva společnosti Vodní cesty Skalický.

Dostálová se například vyjadřovala ke stavebnímu řízení. „Nesmí se stát, že se u stavebního řízení najednou objeví sysel nebo jiné chráněné zvíře a celé řízení se zruší. Dneska se prý ‚syslové‘ různě převážejí jen proto, aby se zabránilo výstavbě,“ tvrdila.

O Ropákovi a Zelené perle rozhoduje komise, která má 103 členů. Loni cenu Ropák roku dostal za rok 2018 Jan Skalický, mimo jiné za prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče.

Zelenou perlu za antiekologický výrok za rok 2018 získal poslanec Jaroslav Foldyna (dříve ČSSD, nyní za SPD), a to za slova o slovenském vodním díle Gabčíkovo. V projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně uvedl: „Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.“