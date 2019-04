Divoký sever. Za zmanipulované dotace za miliardy hrozí soud 27 obviněným

Část obhájců navrhuje doplnit důkazy, část rovnou zastavit řízení proti jejich klientovi. Na vrcholu pyramidy podle policie stáli kmotři Daniel Ježek a Alexandr Novák. Úkolovali hodnotitele projektů, který smí projít a dostat peníze a který ne. Jeden projekt například podle policie nechali Ježek s Novákem poskočit z 27. na 13. místo, aby dostal dotaci.

Většina politiků v policejní síti uvázla tentokrát v roli hodnotitelů, kteří podle policie věděli, že dělají jen statisty, že hodnotí nikoli podle sebe, ale podle předem zadaných not. Obvinění se týká stovek projektů. Pár příkladů za všechny – dominanta Ústí nad Labem zámeček Větruše, kadaňské nábřeží Maxipsa Fíka či chomutovský Hotel 99.

Zkrátka, dost často to nebyly jen veřejné budovy a prostranství. Dotace z EU třeba vypomohla soukromému podnikateli s investicí do jeho hotelu. Byly to miliony spadlé z nebe, skoro bez práce. Vždy to začalo tím, že se úředníci odpovědní za dotace dozvěděli, že některý projekt je „VIP“ nebo „zájmový“.

Museli si ohlídat, aby tzv. nespadl pod čáru, tedy do skupiny projektů, které nemají šanci projít. Hodnotitelé ho pak „obodovali“ podle předem připravených podkladů. Někdy dokonce existovalo podezření, že zakázku zajišťovala předvybraná a spřátelená stavební firma.

Všichni stíhaní vinu odmítají a většina jich také odmítla vypovídat. Výjimkou je bývalý ředitel dotačního úřadu Petr Kušnierz, který se přiznal. Policejní konstrukce do značné míry stojí na jeho výpovědi.

Celý příběh ostatně vystihuje věta z dva a půl roku starého obvinění: „Označená tabulka byla předložena Ježkovi, který pak vyslovil souhlas a následně ji pokynem, aby tečkou označeným projektům byly poskytnuty peníze, vrátil do dispozice Vráblíka s Kušnierzem (pracovníci dotačního úřadu).“

Obhájci ostatních aktérů se Kušnierze logicky snaží znevěrohodnit. „Spis už jsme prostudovali asi před třemi týdny. Navrhli jsme některé důkazy, které nám nepochybně zamítnou, protože je tu tlak, aby státní zástupce případ rychle zažaloval. Navrhovali jsme i zkoumání duševního stavu Petra Kušnierze a teď svůj návrh opakujeme. Spolupracující obviněný je labilní a jednou se u výslechu neúměrně rozčílil. Také mění výpověď a plete si časy,“ uvedla advokátka Marie Benešová, která zastupuje obviněnou bývalou hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou.

Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

Hejtmanka podle obhájkyně hodnotila poctivě. „Pokud klientka dostala doporučení, tak projekt schválila. Neměla důvod napadat odborné posudky, protože třeba kvalitě silnic nerozuměla,“ dodala Benešová.

Obhájce bývalého náměstka hejtmanky Arno Fišery rovnou navrhl zastavit trestní stíhání svého klienta. „Není prokázáno, že se skutek stal,“ konstatoval Jaroslav Ortman.

Ukončení vyšetřování potvrdil i další obviněný hodnotitel, bývalý karlovarský poslanec Jaroslav Borka. Ten jako jeden z mála vypovídal na policii. Hodnotil podle nejlepšího svědomí, i když moc to nešlo, protože projektů údajně bylo hodně najednou. „Příští týden máme setkání s obhájcem a poradíme se, jestli budeme mít ke spisu nějaké připomínky,“ sdělil Borka.

MF DNES zaslala dotaz ohledně stavu vyšetřování i na vrchní státní zastupitelství, ale odpověď zatím nepřišla. Ani advokátka zpochybňovaného spolupracujícího obviněného Kušnierze Markéta Tukinská na nic reagovat nechtěla: „K tomu případu vám nic neřeknu,“ reagovala lakonicky Tukinská.

Kromě „korunního svědka“ Kušnierze má policie k dispozici ještě originální tabulky hodnocení projektů s tečkami propiskou po stranách. Dopsali je obvinění, aby zvýraznili protežovaný projekt. „Tabulky s tečkami po stranách jsem viděl, ale není jasné, kdo tu tečku udělal a co má znamenat,“ uvedl advokát Ortman s tím, že i tento důkaz nebude těžké rozcupovat.

A do třetice má policie i odposlechy, jejichž obsah se zatím na veřejnost nedostal. Přímo Novák s Ježkem ovšem měli v kancelářích rušičky, takže tam asi policie s odposlechy nepochodila.