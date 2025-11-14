Většina deváťáků ze Základní školy Merhautova v Brně míří na učiliště. Jen zlomek se hlásí na maturitní obory, na úřadu práce v září skončilo více dětí než na gymnáziu. Škola patří mezi segregované, podle ředitelky Jany Foltýnové ji navštěvuje asi 80 procent dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Především z lokality brněnského Bronxu, kde žije početná romská komunita.
„Rodiče z majority ze spádové oblasti k nám nechtějí své děti posílat, přehlašují je ve velkém jinam. Naopak od romských rodičů zájem byl i z opačné strany města. Víme totiž, jak s dětmi a jejich rodinami pracovat. Děti se u nás cítí bezpečně,“ líčí ředitelka Foltýnová.
|
Děti učíme jíst příborem, máme i bezpečáka. Jak to chodí v romské škole
Na škole se v uplynulém školním roce stejně jako jinde řešila šikana, kouření na toaletách, došlo i na krádeže včetně kuriózního odcizení živého kuřete. Hlavní problém ale vidí Foltýnová v tom, že děti z chudých poměrů a menšiny cítí, že je většinová společnost nepřijímá.
„Není dobře, když se učí jen romští žáci s romskými. Děti spoustu věcí považují za normální, když je vidí okolo. Potřebují tah na branku, ale taky poznat zvyky a hodnoty majority. Vykročit z kruhu. Potřebují zažít jiný normál, pak samy nebudou chtít mít průměrné výsledky, ale vynikající,“ doplňuje ředitelka.
Podobných segregovaných škol je v Česku 130. Za ty stát označuje školy s více než třetinovým podílem romských žáků. Těch, které mají více než polovinu dětí romskou, je téměř 80. Mezi nimi jsou i speciální školy. Prakticky výhradně romské osazenstvo má 46 škol. Přitom ze všech žáků v republice představují romské děti jen tři procenta.
„Nemáme žádné školy jen pro chudé nebo děti samoživitelek. Ale existují školy tvořené pouze romskými dětmi. Je to výsledek protiromského přístupu společnosti,“ míní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.
Na pokyn MŠMT vytvořil Národní pedagogický institut (NPI) tým pro podporu desegregace. Výsledkem je také web Desegregace.cz, který je určený zřizovatelům a školám i dalším, kteří chtějí příspět k úsilí ukončit etnickou segregaci na školách.
Pokuta co půl roku
Že Česko diskriminuje romské žáky, je navenek jasné už 18 let, kdy o tom rozhodl Evropský soud pro lidská práva (ESLP). A za tu dobu se problém segregace nepodařilo vyřešit. Nyní je Česko krůček od toho, aby na něj Evropská komise podala žalobu, za níž mohou následovat pokuty v řádu desítek milionů eur, tedy sta milionů korun. A to opakovaně.
Komise už dva roky vede obdobný soudní spor se Slovenskem. V srpnu generální advokátka Evropského soudního dvora Tamara Ćapeta navrhla, aby soud neřešení segregace na Slovensku potvrdil. Rozsudek se očekává v řádu měsíců.
|
Kamarádi si pletou pátek s nedělí. Co trápí školu, kam chodí chudí a Romové?
Kateřina Radová z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP má za to, že Česko bude po Slovensku další na řadě. „V roce 2024 bylo vůči Česku vydáno takzvané dodatečné formální upozornění, které je posledním krokem před žalobou. Je nám vytýkáno jak nadměrné zařazování romských dětí do speciálních škol, tak právě i segregace v běžných školách. Hrozí nám nejen jednorázová sankce, ale v případě porušování každého půl roku další pokuty ve výši milionů eur,“ upřesňuje Radová.
Případnou pokutu by nesl stát, ministerstvo školství chce situaci řešit. Ve čtvrtek představilo soubor opatření. Obsahuje třeba plánování rozložení žáků mezi školami, tandemovou výuku, doučovací kluby či práci s rodiči. A to s důrazem na rovné podmínky pro všechny.
„Je nepopiratelný fakt, že ta diskriminace je etnická a přetrvává. Není potřeba pokračovat pouze ve tvrdých opatřeních, ale i v těch menších. Třeba rozesílání materiálů do škol, kde není tolik Romů,“ říká Jan Vöröš Mušuta z ministerstva.
|
Škola má nálepku problémová, rodiče raději nedodržují spádovost
Zároveň poukazuje, že se segregací se musí vypořádat především města, která školy zřizují. Nejproblematičtější situace je asi v padesátce měst různě po Česku.
„Stát může změnit legislativu, v současnosti ale moc možností nemá. Snažíme se komunikovat se zřizovateli škol, ale nemám od toho velká očekávání, podaří se nám vyřešit možná jednotky případů,“ dodává.
Některá města svou zodpovědnost přijímají. V případě brněnské školy Merhautova se už pracuje na změně. Jde to ale pomalu. „Cílem je, aby každé dítě bylo na nejbližší škole přijato s náležitou podporou, chceme navýšit počet dětí z nepodnětného prostředí už v mateřských školách. Na tom pracujeme s rodinami i odborníky. A klíčové je také propojit mateřské, základní a střední školy, aby o každém dítěti včas věděly, jaké má speciální potřeby,“ nastiňuje plány místostarosta městské části Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).
Práce s rodinami i radikální změna
Že existují cesty, jak segregaci ve školách řešit, ukazuje příklad třeba z Prahy 3. Žižkovská škola Cimburkova k těm, které mají vysoký podíl romských žáků, donedávna jednoznačně patřila. Ty neromské se jí vyhýbaly, přestože ji měly v těsném sousedství, naopak z širokého okolí se do ní sjížděly děti romské.
|
Nejvýš čtyři na třídu. Čeští výzkumníci přinášejí lék na segregaci Romů
„Před dvěma lety jsme udělali změnu. Do první třídy jsme začali přijímat děti, jejichž rodiny stojí o waldorfský typ výuky. Nabídka je pro všechny, nikoho neomezujeme. Ale děti ze znevýhodněného prostředí z Prahy 4, 5 nebo 9 už k nám primárně nemíří, vybírají si školy ve své spádové oblasti. Děti z Prahy 3 míří rovnoměrněji na ostatní školy naší městské části, ředitele jsme na to připravovali a zajistili jim potřebné podpůrné pozice, třeba sociální pedagogy,“ vysvětluje starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).
Změna ale nenastala hned. Pracovalo na ní už předchozí vedení městské části a vyžádalo si mimo jiné změnu ve složení školské rady, ale i na úřednických pozicích na radnici. Ke „změně od kořenů“ mohlo však dojít až díky nástupu nového ředitele školy. Navíc na ZŠ Cimburkova se ještě stále jede ve dvou režimech - waldorfskou výuku zatím mají jen děti v prvním a druhém ročníku. „Jestli je to úspěšná cesta, ukáže až čas. Všechny děti, které nastoupily ještě do běžné třídy, ji mohou ve stejném režimu dochodit až do devítky,“ připouští Vronský.
Vzorem pro města je už roky také slezský Krnov. Tam se už v roce 2008 zrušila segregovaná malotřídka, později město překreslilo spádové obvody. Takže žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí nemíří jen na jednu školu, ale rozdělí se hned mezi čtyři, a to rovnoměrně. Navíc školy mezi sebou úzce spolupracují a žákům nabízejí doučovací kluby a další podporu.
|
Že diskriminujeme romské školáky? Nesmysl, odmítá ředitel z ghetta výzvu Bruselu
Jenže to není jediný klíč k úspěchu. V Krnově působí organizace Eurotopia.cz, která pomáhá romským či znevýhodněným rodinám paralelně se školami. A dokonce i těm s nejmenšími dětmi. „Co se dítě naučí v nejranějším věku, to mu v další cestě ve vzdělávání velmi ulehčí cestu. Jenže ne vždy romské rodiny své děti do mateřské školy posílají dříve, než v posledním předškolním roce. Snažíme se ukazovat rodinám, že to má smysl, se školkami je propojovat,“ přibližuje výkonná ředitelka organizace Pavlína Winklerová.
Na tom, aby docházka nebyla vlažná, je podle Winklerové potřeba pořád pracovat. Přitom na vině může být zdánlivá maličkost jako dostat se do školky včas. „Představte si, že máte novorozeně, batole a školáčka. A všichni čtyři musíte být ráno včas vypravení. Pro matky, které jsou samy, jejich manžel je už v práci nebo třeba ve výkonu trestu, často složitá situace. Roli hraje i přetrvávající obava rodičů z toho, jak jejich dítě bude přijímané a jestli učitelka nezkritizuje styl výchovy. Pomáháme jim to překonat,“ dodává sociální pracovnice.