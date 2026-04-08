Symbol respektu a rozmanitosti. Tramvaje v Praze jezdí s romskými vlaječkami

Autor:
  13:24
V rámci Mezinárodního dne Romů, který připadá na středu 8. dubna, si kulturní organizace ARA ART na letošek připravila novinku. Kromě slavnostního galavečera v Paláci Žofín mohou Pražané narazit na tramvaje ozdobené dvěma romskými vlaječkami. Podle dopravního podniku má jít o symbol respektu, rozmanitosti a vzájemného porozumění.

Některé tramvaje v Praze zdobí romské vlaječky u příležitosti Mezinárodního dne Romů. | foto: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Tramvaje jezdí po celé Praze od středečního rána a zdobí je vždy dvě vlaječky. Vozy s nimi vyjely už z vozoven. Redakci iDNES.cz to potvrdila Klára Hlavačková, mluvčí organizace ARA ART. Doplnila, že tento nápad se letos povedlo domluvit poprvé. Na vyvěšení vlaječek se organizace dohodla s dopravním podnikem a hlavním městem. Vlaječek má být podle Hlavačkové celkem tisíc, Pražané tak mohou potkat celkem pět set takových tramvají.

„V týmu jsme přemýšleli, jak zviditelnit Mezinárodní den Romů ve veřejném prostoru a moje kolegyně přišla s nápadem umístit vlajky na tramvaje. Prvně jsme se tomu smáli, že je to nedosažitelné, ale pak jsme si řekli, proč by to tak nemohlo být?“ popsala Hlavačková. Organizace pak začala zjišťovat, zda by bylo možné nápad uskutečnit.

O vlaječkách na tramvajích informoval také Dopravní podnik hlavního města Prahy na Facebooku. „Od dnešního rána můžete na vybraných tramvajích potkat romské vlaječky. Připomínáme si tak společně s ARA ART Mezinárodní den Romů, který upozorňuje na kulturu, historii i každodenní život romské komunity,“ napsal dopravní podnik. Malé vlaječky jsou podle něj symbolickým gestem respektu, rozmanitosti a vzájemného porozumění.

Romskou vlajku tvoří dva vodorovné pruhy – modrý a zelený, uprostřed je kolo, takzvaná červená čakra se 16 paprsky. Modrý pruh značí oblohu, zelený zemi nebo trávu. Čakra odkazuje na indický původ Romů a na jejich kočování po světě.

Letošní ročník oslav u příležitosti mezinárodního dne nese název „Romové v říši divů“. Slavnostně jej završí galavečer v pražském Paláci Žofín, který začne v 19:30. Na akci vystoupí hudebníci i hudebnice. Hlavačková připomenula, že večer bude historicky poprvé živě přenášet Česká televizi v rámci stanice ČT art. Dalším symbolickým gestem pak má být nasvícení některých pražských budov do barev romské vlajky – modré, zelené a červené.

Je dobře, že svátek Romů připomínají vlaječky na tramvajích?

Mezinárodní den Romů si Česko připomíná od roku 2001. Letos oslavy připadají na středu, na mnoha místech však začaly už o velikonočním víkendu. Organizace ARA ART letos v Praze pořádá již 12. ročník Národních oslav Mezinárodního dne Romů.

Na podobě romské vlajky a romské mezinárodní hymny se usnesl historicky první světový kongres ve Velké Británii. Ten se konal už v roce 1971 právě 8. dubna. Tehdy byly položeny základy dnešní Mezinárodní romské unie (Internation Romani Union). Významným rozhodnutím kongresu také bylo uznání slova Rom jako preferovaného označení příslušníků romského etnika.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

