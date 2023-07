Romové se bojí Ukrajinců. Vládní zmocněnkyně situaci řeší u kulatých stolů

Co přesně se v Pardubicích stalo při sobotní rvačce mezi Romy a Ukrajinci, která předcházela nedělní demonstraci? Podle dostupných informací má napadený Rom dva stehy na obličeji.

Zatím nevím, co přesně se stalo a jak to bylo. Je záležitostí policie, aby vše důkladně vyšetřila. Mě zajímalo, zda a jak policie postupuje. I to jsme řešili u kulatého stolu, kde se v pondělí sešli zástupci města, kraje, státní i městské policie a ministerstva vnitra. Policie nás ujistila, že koná standardně jako u jiných případů.

Proč je podle vás situace v Pardubicích tak vyhrocená? Někteří Romové mluví o strachu a selhání vlády, na demonstraci žádali její demisi.

Romové mají strach o svou bezpečnost. Bojí se, že se vrátí Ukrajinci, kteří je v sobotu napadli. Svolávají se přes sociální sítě. Šíří se mezi nimi dezinformace. I proto jsem požádala město, zda by šlo zvýšit přítomnost městské policie v lokalitě, kde se incident odehrál. Řekli, že ano. Působí tam například asistentka prevence kriminality.

Nesouvisí obavy i s tím, že někteří Ukrajinci jsou zvyklí z domova chovat se k Romům jinak, řekněme jako k méněcenným?

Neznám situaci Romů na celé Ukrajině, ale určitě se nedá nic zevšeobecňovat. V některých lokalitách tam Romové žijí dost izolovaně, mají horší přístup ke vzdělání i službám. Nicméně i u nás jsou vyloučené lokality.

Na druhé straně mám kamarádku v Kyjevě, Romku, která vystudovala práva a úspěšně podporuje vzdělávání i participaci tamních romských žen v politice. Takže situace se liší. A platí to, co všude – můžete narazit na dobrého, nebo špatného člověka.

Protesty vyvolávají nenávist

Jak se pokusíte pardubické Romy přesvědčit, aby ani oni neházeli odpovědnost za incident na všechny Ukrajince, nebo na vládu? Chystáte se k nim promluvit například na nějakém dalším shromáždění?

Na žádné shromáždění se nechystám. Jsem proti akcím, na kterých se lacinými gesty vyvolává nenávist. Naopak. Prosazuji klidnou komunikaci o problémech. To je můj úkol: setkávat se s lidmi a koordinovat komunikaci mezi nimi, regiony či rezorty. Proto jsem požádala o svolání kulatého stolu se zástupci města, kraje i policií.

Byli tam kromě vás další Romové?

Nebyli. Všichni, které jsem oslovila, byli v té době v práci. Proto se v pondělí odpoledne koná další kulatý stůl, kde se setkají zástupci větších vážených romských rodin se zástupci města.

V minulosti v Pardubicích fungovala Romská městská rada. Je potřeba, aby komunikace pokračovala. Jedině klidné jednání může zlepšit situaci. Ukázalo to i setkání ukrajinských a romských rodin.

O jakém setkání rodin mluvíte?

Dostala jsem milou zprávu od pardubického faráře, že zástupci ukrajinských rodin, které v Česku žijí v míru již déle, navštívili romské rodiny, kterých se týkal sobotní incident. Jejich setkání probíhalo v klidu a velice pozitivně.

