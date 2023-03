V Praze se setkali Romové, debatovali o lídrech a zastoupení ve veřejné sféře

Roma Luma v podzimních komunálních volbách ve třech městech, kde kandidovala, dostala zlomek procenta hlasů. Neuspěli ani její členové pod hlavičkou jiných stran či uskupení. Média tehdy informovala o předvolební spolupráci strany s extremisty.

Roma Luma na svém webu píše, že projevy nesnášenlivosti odmítá a bojuje proti rasismu či násilí. Podle strany by kvalitní vzdělávání mělo být pro všechny a sociální systém by měl podporovat rodiny s dětmi a zdravotně znevýhodněné, kteří se o sebe nemohou postarat sami. Členové požadují omezení byrokracie, potírání korupce či „zlidštění exekučního zákona“. Prosazovat chtějí třeba zákon o bezplatném pohřebnictví pro zemřelé ve věku do 18 let a nad 65 let.

„Na programu bude otevřená diskuse na témata, jako jsou zvolení lídrů Romů, pomoc lidem v nouzi, sjednocení Romů, participace v organizování s úřady,“ uvedli před akcí předsedové strany Marco Cavali a Emil Zajac. Ten se před lety dostal do širšího povědomí díky své účasti v televizní reality show VyVolení.

Podle poslední zveřejněné vládní zprávy o stavu romské menšiny bylo v Česku téměř čtvrt milionu Romů a Romek. Z nich zhruba 110 tisíc žilo ve vyloučení v okrajových či chudinských lokalitách a 140 tisíc je součástí většinové společnosti. Podle organizátorů je cílem dnešního setkání zlepšit postavení Romů ve společnosti a bojovat proti rasismu a diskriminaci, ale i představit romskou kulturu a tradice.

Podle portálu Romea.cz někteří romští aktivisté a zástupci romských organizací pozvání na shromáždění odmítli. S přístupem strany nesouhlasí. Poukazují na spolupráci s extremisty či výpady vůči romským organizacím na sociálních sítích. Server zmiňuje třeba neúčast ředitele uskupení RomanoNet, které zastřešuje 15 známých společností či spolků. Mezi ně patří třeba IQ Roma servis, Otevřená společnost, Romodrom, Slovo 21 či Vzájemné soužití.