Romové z Chanova si ušili roušky. Děti musí do nošení nutit

Roušky mají všichni, někteří podomácku vyrobené, jiní kvalitnější respirátory ve stupni ochrany FFP3.



To už se ale přesouváme k jednomu z obydlených domů, kde na schodech posedává skupinka dětí společně s několika málo dospělými. Roušky mají, ovšem ne vždy přímo na obličeji. Když ale uvidí policejní hlídku, rychle si ji nasadí i ten zbytek, co ji dosud neměl.



„Samozřejmě, že to tady lidi omezuje. Když ale přišlo nařízení, že všichni musí mít roušky, na nic jsme nečekali a začali jsme si je šít sami,“ říká nám místní manažer prevence kriminality, herec a jedna z největších chanovských autorit Peter Bažo. Zároveň dodává, že během pár dnů si Romové ušili stovky roušek. „Tady v Chanově je má úplně každý. Ale kromě toho jsme ještě desítky roušek odnesli do nemocnice, aby je i oni měli, když jich byl nedostatek,“ vysvětluje Bažo.



Asi jako všude jinde, i tady se najdou lidé, kteří si roušku prostě nenasadí. Takových tu během naší návštěvy potkáváme několik, i když venku se teď podle strážníků pohybuje podstatně méně lidí než jindy. „Oni jsou doma, přeci jen stále platí, že bychom se neměli scházet ve větším počtu,“ vysvětluje Peter Bažo, který s námi prochází mezi panelovými domy v reflexní vestě se jménem své funkce.

Problémy s disciplínou mají hlavně děti

„Je jasný, že někteří roušky nenosí. Ale už i děti je nosí. Oni je sice mají u sebe, ale ne vždy na obličeji. Když někoho takového potkám, tak ho na to upozorním, že si ji musí nasadit,“ říká dále Bažo, který jako preventista dohlíží v Chanově na dodržování nejen současných vládních nařízení, ale celkově se tady stará o pořádek.



Většinu problémů dokáže vyřešit sám na místě, přeci jen ho místní stále mají za velkou autoritu, a tak se k němu i chovají. „Když by byl problém, se kterým bych si nevěděl rady, okamžitě bych přivolal státní nebo městskou policii,“ vysvětluje Bažo a znovu se vrací k zákazu shromažďování velkých skupinek lidí. To tu dělají hlavně děti, kteří mají školy zavřené, a tak běhají venku.

„Už jsem i párkrát dovedl děti přímo k rodičům domů a upozornil je na to, že by za to mohli dostat pokutu, když budou ve velkých skupinkách chodit venku,“ dodává Bažo s tím, že někteří rodiče si to ale stále neberou k srdci a po chvíli se děti bez roušek znovu objeví v hloučku před paneláky.

To už se z práce vrací někteří obyvatele Chanova. Všichni mají roušky. „Tady můžeme poděkovat panu Petrikovi Bažovi, že se o nás stará, že to tady hlídá. Ale vadí nám to, hlavně v práci se v tom špatně dýchá. Ale i když jdeme takhle ven třeba a máme s sebou děti, tak je máme všichni nasazený,“ říká další z místních Romů.

Strach z koronaviru tu ale je i tak cítit na každém rohu, což ostatně někteří připouští. Možná i právě proto se snaží vládní nařízení neporušovat. Zatím tu nemoc Covid-19 nikdo nechytil.

Přes den s rouškami, večer bez nich?

To už ale opouštíme chanovské sídliště, cestou potkáváme skupinku dětí, kteří nám mávají. Nasazené roušky mají jen některé. Míříme do nedalekých Obrnic. Na sídliště, které je už roky označováno za vyloučenou lokalitu. Venku posedávají tři ženy na lavičkách, skupinka školáků kráčí po chodníku kolem paneláku. Roušky mají všichni a hned se nám s nimi chlubí. „Kamarádka mi dneska přinesla novou roušku. Většinou si je šijeme sami, i se to tady pořád nosí. Když už je někdo nemá, jsou to spíš děti,“ říká paní Jana, sedící v poledním slunci na jedné z laviček a hned nám svoji růžovou roušku ukazuje.

Sleduje nás skupinka školáků. Všichni mají roušky a chtějí si s námi povídat. „Baví mě to s rouškou,“ říká nám hned jeden z mladíků se slunečními brýlemi na očích. Jsou doma už několik týdnů, školní lavice vyměnili za pobíhání venku, ale údajně ve výuce nezahálí. „Učíme se doma. Maminka mi pomáhá, třeba s matematikou,“ říká školák.

I zde to vypadá, že vládní nařízení je tu svaté. Když už z Obrnic odjíždíme, přichází k nám starší žena s velkou rouškou na obličeji. „Jo, teď se vám chlubí, že tu všichni nosí roušky, ale kdybyste to viděli večer. Posedávají tady na lavičkách a roušky nemá skoro nikdo. Nasadí si je, jen když tudy projíždí policie támhle dozadu na stanici,“ ukazuje žena směrem k budově služebny státní policie. Ani zde zatím nikdo z místních novým koronavirem naštěstí neonemocněl.