Křeček výroky o vyloučených lokalitách naštval zástupce Romů. Chtějí jeho hlavu

Ombudsman Stanislav Křeček zveřejnil 8. února na blogu portálu Aktuálně.cz text , ve kterém reagoval na zjištění Agentury pro sociální začleňování, podle níž trápí obyvatele sociálně vyloučených lokalit především dluhy a exekuce, které představují jednu z největších překážek získání práce.

„Ve vyloučených lokalitách bydlí hlavně ti, kteří ke vzniku a existenci vyloučených lokalit přispívají a to rozhodující měrou. Lidé bez práce, kteří uvízli v systému nárokových sociálních dávek, lidé bez i základního vzdělání a bez snahy na tom něco změnit, nebo alespoň se přičinit o změnu způsobu života vlastních dětí, lidé devastující jeden poskytnutý byt a dům za druhým,“ napsal Křeček.

S jeho tvrzením nesouhlasí ředitel organizace Romodrom Nikola Taragoš. „My se v této oblasti dlouhodobě pohybujeme a je vidět, že v případě projektů na podporu bydlení, kde sociálně slabým klientům zajišťujeme standardní bydlení, odchází následně zhruba polovina lidí z dávkového systému. Stávají se ekonomicky aktivními, to znamená, že už nečerpají ze systému, ale naopak do něj přispívají. A mění se jim i další vrstvy života, ve vztahu ke vzdělávání dětí a tak podobně,“ popsal své zkušenosti Taragoš.

Ombudsman poukazuje na souvislost mezi vyloučenými lokalitami a Romy. V devadesátých letech vznikaly sociálně vyloučené lokality řízeným stěhováním Romů z center měst na okraj. Křeček však v teorii jejich vzniku zachází dál. „Vždyť přece každý ví, že tyto lokality nebyly vždy “vyloučené“ a staly se zdevastovanými a vyloučenými součástmi našeho života až „činností“ zcela konkrétních lidí,“ napsal ombudsman.

Targoš sice potvrzuje souvislost mezi vyloučenými lokalitami a romským etnikem, avšak příčinu problémů vidí jinde. „Je to tak bohužel proto, že jsou tito lidé vylučování ze společnosti právě kvůli své etnicitě. A tady vidíme velké nepochopení a neodbornost pana Křečka. Upřímně si myslím, že nejde jen o neodbornost, ale je tam velká část populismu,“ řekl portálu Romea.cz Targoš.

Tvrzení, že lidé nemají snahu o změnu systému, Targoš vyvrací na příkladu z Moravskoslezského kraje, kde se podařilo zabydlet několik rodin a díky tomu se sedm dětí vrátilo z ústavní výchovy. Jelikož náklady na jedno dítě v ústavní péči činí měsíčně zhruba 25 až 30 tisíc korun, jedná se podle Taragoše o roční úsporu nákladů státu přes 2,5 milionu korun.

Organizace Romodrom poskytuje menšinám pomoc a snaží se jejich situaci řešit tak, aby nebyly závislé na sociálních dávkách a mohly se začlenit do společnosti.

Výroky Křečka nepohoršily Romy poprvé

Taragoš připomíná, že se nejedná o první spor s ombudsmanem ohledně jeho výroků o Romech. „Vzhledem k dosavadním výrokům pana Křečka se necítíme dostatečně zastoupeni v rámci jeho pozice a budeme usilovat o jeho odvolání,“ uvedl pro portál Romea.cz Taragoš.

Zákon ale s možností odvolání ombudsmana nepočítá. „Ombudsmana volí Poslanecká sněmovna ČR z návrhů prezidenta a Senátu. Funkční období je šestileté a ombudsmana nelze odvolat,“ uvádějí přímo webové stránky ombudsman.cz. Křeček přebral úřad po Anně Šabatové v únoru roku 2020, mandát mu tedy vyprší v roce 2026, kdy mu bude 88 let.

Loni v únoru vyzvali zástupci 16 lidskoprávních organizací a pět členů vládní rady pro záležitosti romské menšiny v otevřeném dopise tehdejšího premiéra Andreje Babiše, aby se distancoval od výroků Křečka na adresu Romů. Podle nich veřejný ochránce práv svými vyjádřeními posiluje protiromské předsudky, rozdmýchává nenávist a znevažuje svůj úřad.

Stížnost na Křečkovy výroky byla loni zaslána také Evropské komisi, odpověď má být podle Taragoše brzy zveřejněna.

Křeček předloni popřel, že by v úřadu nehájil práva Romů. V rozhovoru pro Českou televizi tehdy ale také řekl, že nepočítá Romy mezi aktivní menšiny usilující o soužití s většinou.

„Neznám žádné představitele Romů, kteří by se organizovali, kteří by říkali, jaké má být soužití s většinovou společností nebo za jakých podmínek budeme odstraňovat vyloučené lokality,“ tvrdil. „Myslím si ale, že i oni by měli aktivně přispět k tomu, aby nebyly vyloučené lokality,“ uzavřel.