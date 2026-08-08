Cestování v 19. století změnilo ráz české krajiny. I architektura totiž podléhala módě. A v 19. století už nebyly v módě barokní kupole, přezdobené fasády a pečlivě zastřižené zahrady. Vzorem se stala Anglie, její aristokracie a její sídla.
V představách českých šlechticů se zámkům vracela jejich středověká, ale romantismem značně upravená podoba. A doba přála štíhlým věžím, cihlovým fasádám a zubatému cimbuří. Jako v Anglii.
Obnovený hrad bylo potřeba také zařídit. Hrabě tak vyrazil na nákupy. Navštěvoval starožitnictví od Belgie přes Německo po Vídeň a skupoval nábytek.