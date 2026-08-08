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Romantické sny přivezené z Anglie. Podle ostrovního vzoru vznikla nejen Hluboká

Robert Oppelt
  13:00

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Hluboká. Nejmonumentálnější zámek je spjatý s rodem Schwarzenbergů. Původně vypadal obyčejněji, ale v 19. století se z něj stal „český Windsor“. | foto: Shutterstock

Cestování české šlechty nebylo jen o lovu lvů v Africe, slonů v Indii a plavbách po Nilu. Z cest si totiž aristokraté nevozili jen trofeje, staroegyptské památky, ale i plány na nová romantická sídla.
Šlechta na cestách

Cestování v 19. století změnilo ráz české krajiny. I architektura totiž podléhala módě. A v 19. století už nebyly v módě barokní kupole, přezdobené fasády a pečlivě zastřižené zahrady. Vzorem se stala Anglie, její aristokracie a její sídla.

V představách českých šlechticů se zámkům vracela jejich středověká, ale romantismem značně upravená podoba. A doba přála štíhlým věžím, cihlovým fasádám a zubatému cimbuří. Jako v Anglii.

Obnovený hrad bylo potřeba také zařídit. Hrabě tak vyrazil na nákupy. Navštěvoval starožitnictví od Belgie přes Německo po Vídeň a skupoval nábytek.

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