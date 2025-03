Spor o „varování“ na těhotenském testu. Co nám poradil spolek odmítající potraty

„Po tom, co všechno se kolem toho strhlo, byla bych nejraději, kdyby tam byl odkaz na internetové stránky spravované ministerstvem zdravotnictví. Na stránky Hnutí pro život jsem se dívala, nenašla jsem na nich nic špatného, ale vnímám, že je to hnutí vychýlené jedním směrem,“ řekla poslankyně Romana Bělohlávková.

Ještě minulý týden si přitom pochvalovala, že právě Hnutí pro život má poradenství pro těhotné nejpropracovanější a předseda Hnutí pro život Radim Ucháč Seznam Zprávám potvrdil, že budou usilovat o to, aby na těhotenských testech opravdu byl odkaz na jejich organizaci. Podle kritiků tak celý návrh působil jako reklama na hnutí proti potratům.

Zavolali jsme na linku

Stránky Hnutí pro život na první pohled nic o potratech neuvádějí.

„Pomůžeme vám najít lepší řešení pro sebe, svou rodinu i své počaté dítě,“ píše se na stránce. O jakou konkrétní pomoc jde, ale web nezmiňuje. Redaktorka iDNES.cz se proto obrátila na uvedenou informační linku se smyšleným příběhem: coby studentka v osmnácti letech nečekaně otěhotněla a partner o dítě nemá zájem. Žena na druhé straně linky byla milá a empatická. Od potratu otevřeně neodrazovala, podprahově ho ale rozmlouvala a lobbovala za zachování těhotenství.

„Mluvíte o dítěti jako o miminku, ne jako o plodu, už je tam nějaká úcta k životu,“ říkala operátorka. „Některé ženy jdou na potrat a potom jsou spokojené, ale pak je tady i skupina žen, které mají potom opravdu problémy a potřebují vyhledat pomoc,“ pokračovala.

Hned na úvod také detailně popsala, jak lékaři při potratu postupují. „Když už je to kolem sedmého týdne, tak potom začíná narůstat riziko, že se to nemusí povést. Můžou tam zůstat zbytky v děloze, které se neodloučí. Když byste šla do osmého týdne, tak se používá tenká kanyla a obsah dělohy se vysaje ven. To je určitě šetrnější než potrat od 8. do 12. týdne. To se používá nástroj zvaný kyreta a to se to vyškrábne,“ vyslechla si redaktorka.

Žena na lince pak dodala osobní zkušenost s brzkým těhotenstvím. Zatímco její vrstevnice „se dřely“ na vysoké škole a v korporátu a teprve teď mají děti a snaží se během rodičovské udržovat kontakt s pracovním prostředím, její děti jsou odrostlé. A ona se může věnovat sama sobě. Na finanční obavy domnělé osmnáctileté studentky reagovala ujištěním, že bude mít rodičovský příspěvek a je možné studovat nebo podnikat.

Rozdělení lidovci

Poslankyně Bělohlávková přesto tvrdí, že od začátku návrh na upozornění na těhotenských testech psala s cílem pomoci ženám ve svízelné životní situaci.

„Vůbec na testy nechci dávat varování před potraty. Fakt tam měl být jen odkaz na internetové stránky pro ženy, které překvapí pozitivní výsledek testu a uvítají pomoc,“ sdělila nyní Bělohlávková. Návrhem Bělohlávkové se bude ve středu zabývat sněmovní zdravotnický výbor. Původně jej podporovali i poslanec Jan Kuchař ze STAN a Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS, ale oba poslanci nakonec svůj podpis stáhli a Bělohlávková jej předkládá sama.

Rozporuplné reakce ale záměr vyvolal i u lidovců. „Je dobré si uvědomit, že těhotenské testy si kupují nejen ženy, které chtějí těhotenství vyloučit, ale především ty, které se snaží, často marně, otěhotnět. Pro ně to musí být velmi zraňující. Byla bych pro rozšíření sexuální výchovy a dostupnost antikoncepce,“ reagovala poslankyně Marie Jílková.

Nepříjemně to zaskočilo i předsedu lidovců Marka Výborného a prvního místopředsedu Pavla Bělobrádka. Ovšem z jiného důvodu než Jílkovou. Nelíbilo se jim, že to s nimi poslankyně Bělohlávková nekonzultovala. „Dozvěděl jsem se o tom z médií, což jsem taky paní poslankyni vytkl,“ řekl Výborný. V principu ale on i Bělobrádek s nápadem souhlasí. Jinak ale návrh velkou podporu nemá a do zákona se téměř jistě nedostane.

S přispěním Barbory Doubravové