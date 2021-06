Po očkování Šmuclerovi ochrnula polovina tváře. Už jsem v pořádku, směje se

„Po druhé dávce očkování mi v souladu se známými komplikacemi napůl ochrnul obličej. Poradil jsem se s kolegy v USA a rychle to pořešil. Je to už ok. Přesto jsem příznivcem indikovaného očkování. Ale nutit to pacientům nejde. Medicína musí dle zákona říkat pravdu a být důvěryhodná,“ napsal Šmucler na sociální síti. Připojil fotografii, na níž má částečně přivřená ústa a jedno oko.

Reakci připisuje svým „zdravotním predispozicím“, sdělil portálu CNN Prima News. Dostavila se podle něj po dvou týdnech od podání vakcíny. „Čekal jsem to, takže jsem se radil dopředu, protože jsem věděl, že se to může stát. Dokonce jsem se radil s experty tady v Čechách, kteří mi doporučovali, abych se vůbec neočkoval,“ doplnil stomatolog.

Zmíněné předpoklady nespecifikoval, ani léčbu, která mu pomohla. „Já to léčím, tak jsem se jen poradil. Léky nedávám na Twitter,“ odpověděl na dotaz u svého příspěvku.

Fotku Šmucler podle svých slov sdílel, aby upozornil na možné vzácné reakce po očkování. Vakcinaci podporuje i dále. „Jsem příznivcem indikovaného očkování. Ale nutit to pacientům nejde. Medicína musí dle zákona říkat pravdu a být důvěryhodná,“ napsal.

Zatímco k očkování se lékař staví kladně, během krize patřil k výrazným kritikům vládních opatření proti koronaviru. „Covid díky očkování a hlavně díky očkování brzo skončí. Následky několik měsíců trvajícího stanného práva ale s námi zůstanou. Už je to jiná země, méně demokratická, chudší, s naštvanými lidmi odcizenými státu,“ narážel například v březnu na lockdown.

Na podzim se Šmucler také připojil k otevřenému dopisu vládě, v němž skupina lékařů žádala zrušení restrikcí. Záhy potom ho kritizovala trojice zubařů, že jeho výroky o covidu škodí České stomatologické komoře.