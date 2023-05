Zubaře sežene každý. Kdyby pojišťovny chtěly, budou i v periferiích, říká Šmucler

Vnímáte, že by ubývalo kazů a lidé se o zuby lépe starali?

Je vidět, jak evidentně ubývá kazů u dospělých. To vidíme i z dat pojišťoven. V péči o zuby tu ale stále máme civilizační zpoždění za jinými západními zeměmi –⁠⁠ mnoho let za Německem a třeba desetiletí za Spojenými státy. Teď je třeba velký hit mezi mladými zubními lékaři učit se čistit kořenové kanálky pod mikroskopem. Což už třeba v Německu velmi ustupuje. Protože jak mají lidé čistější zuby, tak ani nemají zánět zubní dřeně a zubní kanálky nikdo čistit nemusí. A co se kdysi špatně ošetřilo, už v posledních letech opravili. Pokud se podíváme třeba na Manhattan, tak tam už jsou lidé s kazem velmi vzácní, protože ty elektrické zubní kartáčky a civilizační návyky již mají na jiné úrovni.

Co tam tedy zubaři řeší?

Dneska je velká část práce ve Spojených státech estetika, takže zubní lékaři rovnají zuby, bělí je a hodně se zabývají kosmetickou stomatologií, což tady zatím není tolik žádané. Jako má člověk face-lift, může mít i dent-lift. Jde věkem obroušené zuby prodloužit a omladit úsměv. Takže tam třeba lidé říkají: „Já mám zuby šedesátníka a chci mít zuby čtyřicátníka. Ale nedělejte mě moc mladého, to by bylo zase nápadné.“ To budeme mít masově třeba za 15 až 20 let. V tuhle chvíli ještě máme hodně kazů.