Po devíti letech jste náhle rezignoval z pozice prezidenta České stomatologické komory. Mandát by vám přitom vypršel až za téměř tři roky. Co se stalo? Ve svém vyjádření píšete, že jste svou práci pro komoru dokončil. Oficiální stanovisko komory ale hovoří o debatě s představenstvem ohledně fungování vedení.
Přiznám se, že jsem žádné stanovisko nečetl, už to nesleduji. Nechci se s nikým hádat. Myslím si, že v některých prohlášeních možná bude váznout profesionalita. Takže by pro mě bylo bolestné je číst...
Co mi představenstvo například vytýkalo, bylo, že je příliš honím kvůli umělé inteligenci, že jsem arogantní, posílám jim příliš mnoho dlouhých textů a chci, aby hodně pracovali. Ale já jsem prostě takový.