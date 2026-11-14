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Šmucler skončil jako šéf stomatologické komory, neuspěl s vizí o jejím fungování

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  10:35aktualizováno  11:13
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Zubař Roman Šmucler. (6.3. 2024)

Zubař Roman Šmucler. (6.3. 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hostem podcastu Kontext byl prezident České stomatologické komory Roman...
Odhalení zubního kazu pomocí skeneru v mobilu. Design zubů podle fotografií z...
Hostem podcastu Kontext byl prezident České stomatologické komory Roman...
Hostem podcastu Kontext byl prezident České stomatologické komory Roman...
7 fotografií
Prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler v sobotu rezignoval. Představenstvo navrhovalo jeho odvolání. V čele komory byl Šmucler od roku 2017, současný mandát mu měl vypršet za dva roky. V oboru však zůstane.

„Rezignaci předcházela diskuse, kterou s ním (se Šmuclerem) představenstvo České stomatologické komory vedlo o fungování představenstva i České stomatologické komory jako celku,“ uvedla tisková tajemnice komory Karolina Slavíčková. Vyústěním diskuse podle ní byl návrh na Šmuclerovo odvolání. Do zvolení nového prezidenta povede komoru člen představenstva Jan Černý.

Volba se může konat nejdříve za 60 dní, o přesném termínu rozhodne představenstvo ČSK příští týden. Kromě prezidenta se bude volit i viceprezident, protože dosavadní viceprezident Robert Houba na konci října zemřel. ČSK sdružuje ze zákona všechny zubní lékaře v ČR. Podle webu má nyní téměř 12 tisíc členů.

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Podle Šmuclera bude mít práce jeho i celého týmu velké místo v historii oboru. „Peníze pro zubní lékaře jsme zvýšili o 150% z pojišťoven, o 100% v přímých platbách; počet neregistrovaných pacientů klesl; zavedly se revoluční typy ošetřování dětí v narkóze v ambulancích, sedace či návštěvní služba stomatologa v ústavu sociální péče. Lidé si objektivně lépe čistí zuby,“ napsal na Facebooku.

Falešní zubaři mě nešokují, nelegálních praxí přibývá, tvrdí šéf komory Šmucler

„A co bude dál? Pacienti, výuka, Asklepion, ale hlavně nové technologie v medicíně, zejména největší vědecký projekt v EU ohledně AI v medicíně spojující elitu tohoto kontinentu. A víc času na rodinu a na nápady, které už dlouho čekají, až na ně dojde řada,“ dodal Šmucler, který byl do čela komory byl zvolen třikrát, naposledy předloni. Mimo jiné se zasazoval o navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven a snažil se také o stabilizaci sítě zubařů.

Politik, učitel i kritik covidových opatřeních

Sedmapadesátiletý Šmucler se narodil v Praze, vyrůstal v Příbrami. Po absolutoriu oboru stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze nastoupil v roce 1992 na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V roce 1996 založil Asklepion-Lasercentrum Praha, nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na laserovou a estetickou medicínu, které vede dodnes. Také vyučuje, v roce 2010 byl jmenován docentem pro obor stomatologie.

Zubař Roman Šmucler. (6.3. 2024)
Hostem podcastu Kontext byl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. (3. června 2024)
Odhalení zubního kazu pomocí skeneru v mobilu. Design zubů podle fotografií z mládí. Anebo robotické vrtání, přesnější a rychlejší, než zvládne i ten nejšikovnější stomatolog. Umělá inteligence (jakýkoliv počítačový systém či program, který vykazuje inteligentní chování) radikálně mění i svět zubních lékařů. Byť se jejich praxe odjakživa opírá o manuální práci, různé dentální aplikace způsobují doslova revoluci. „Klasickou stomatologii, kdy se vrtaly zuby, je potřeba poslat na smetiště dějin,“ tvrdí prezident České stomatologické komory doc. MUDr. ROMAN ŠMUCLER (53), CSc.
Hostem podcastu Kontext byl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. (3. června 2024)
7 fotografií

Veřejně známý je Šmucler i díky kariéře v médiích. V minulosti se angažoval také v politice, mezi roky 2009 a 2017 byl členem TOP 09. V roce 2009 vedl kandidátku strany v Karlovarském kraji pro později neuskutečněné říjnové volby do Poslanecké sněmovny. V lednu 2010 pak z čela kandidátky – už pro volby na jaře 2010 – odstoupil, a to z časových důvodů. Uvedl tehdy, že se hodlá více věnovat kariéře vysokoškolského pedagoga a podnikání ve zdravotnictví.

Na jaře 2020 se jako jeden ze tří zástupců nominovaných opozicí stal členem Ústředního krizového štábu při nástupu pandemie nemoci covid-19. Později se ale stal terčem kritiky kvůli některým svým názorům, údajně zlehčujícím nebezpečí nového typu koronaviru. V létě 2021 mu kvůli tomu jednu ze svých „anticen“ udělil Český klub skeptiků Sisyfos.

18. listopadu 2024

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