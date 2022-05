Přibylo nakažených virem HIV. Přispěli k tomu uprchlíci, říká Prymula

Experti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny upozorňovali na to, že se kvůli migrační vlně mohou do Česka vrátit i některé vymýcené nemoci, např. záškrt, černý kašel, spalničky nebo tuberkulóza. To se zatím v masivnějším měřítku nepotvrdilo. Jinak je tomu u pacientů s HIV.

Nárůst případů HIV zhruba o pětinu zaznamenali například v Plzeňském kraji. Z velké části k tomu přispěli uprchlíci z Ukrajiny, kteří se s nemocí dlouhodobě léčili ve své rodné zemi a teď jim chybí léky.

„Zatímco před příchodem uprchlíků byl záchyt HIV pozitivních pacientů kolem tří případů týdně, nyní je to i jeden až dva denně,“ uvedl koncem března ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek s tím, že zatím není nemocnice rozhodně přetížená.

Že by se s novými pacienty nedokázalo české zdravotnictví popasovat, nepředpokládá epidemiolog Roman Prymula. „Jsme schopni nemocným péči poskytnout, na druhou stranu je to logická zátěž pro zdravotnictví, protože antivirová terapie není vůbec levná. Na Ukrajině byl počet nasazených terapií před válkou zhruba 140 tisíc, což je téměř trojnásobek toho, co u nás,“ uvedl ve vysílání CNN Prima News Prymula.“

Ta expozice tady bude a už to vidíme i v reálné praxi. Když se však podíváme i na další infekční onemocnění… HIV je reálná hrozba, zatímco v ostatních případech jde spíše o teorii,“ pokračoval epidemiolog.

Podle něj se ale není čeho obávat v případě, že jsou dodržována jednoduchá pravidla. „V tomto případě to není o plošných státních opatřeních či výzvách jako u covidu, ale skutečně o osobní ochraně. Měli bychom dodržovat elementární pravidla, pokud jdeme s někým neznámým,“ sdělil Prymula.