Amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým pacientem v Ugandě, převezou do Fakultní nemocnice Bulovka. Transport probíhá za přísných mezinárodních bezpečnostních a hygienických opatření, speciálním letadlem a v uzavřeném izolačním boxu. O přijetí pacienta rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou.
Do Prahy vezou muže s podezřením na ebolu. Ministr řekl, proč USA oslovily Česko
Je český zdravotnický systém na podobné situace připraven a jak probíhá léčba pacientů s vysoce nakažlivými nemocemi? I na tyto otázky bude v Rozstřelu odpovídat Roman Prymula.
Podle ministerstva zdravotnictví pacient v tuto chvíli nevykazuje příznaky onemocnění a pro veřejnost tak nepředstavuje riziko. Hygienici zároveň upozorňují, že ebola se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka. Česká strana zároveň zdůrazňuje, že Spojené státy uhradí veškeré náklady spojené s hospitalizací.